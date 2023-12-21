https://ria.ru/20231221/litva-1917115742.html

Литву шокировало внезапное решение Германии

Литву шокировало внезапное решение Германии - РИА Новости, 21.12.2023

Литву шокировало внезапное решение Германии

Финансирование инфраструктуры для размещения дополнительного военного контингента Германии в Литве представляет собой "серьезную финансовую проблему" для... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T02:54

2023-12-21T02:54

2023-12-21T02:54

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бундесвер германии

арвидас анушаускас

борис писториус

нато

мария захарова

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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Финансирование инфраструктуры для размещения дополнительного военного контингента Германии в Литве представляет собой "серьезную финансовую проблему" для Вильнюса, который оказался застигнут врасплох решением Берлина, сообщает издание Der Spiegel со ссылкой на "конфиденциальную" переписку посольства ФРГ в Вильнюсе с федеральным правительством."В литовских правительственных кругах скрытно высказываются опасения по поводу финансирования в связи с размещением немецкой бригады в Литве", - приводит издание содержание письма военного атташе посольства ФРГ.Финансовые трудности Литвы, как утверждает Der Spiegel, объясняются желанием Вильнюса значительно вложиться в модернизацию собственной армии, а также тем, что он "был застигнут врасплох решением (министра обороны ФРГ Бориса. – ред.) Писториуса".В прошлом Берлин настаивал на том, чтобы бригада преимущественно оставалась в Германии, а не размещалась в Прибалтике на постоянной основе, однако летом Писториус изменил свое мнение, чем "удивил литовцев". Как говорится в письме немецкого посольства, из-за этого финансовое планирование Вильнюса на 2024 году оказалось "сорвано".Согласно документу, в Литве убеждены, что должны платить исключительно за военную инфраструктуру, а в финансировании постройки жилых помещений для немецкого персонала страна должна участвовать "пропорционально", так как стандарты бундесвера "значительно" выше по сравнению с литовской армией.Как отмечается в статье, представители Литвы не считают себя ответственными за строительство школ и детских садов для семей немецких солдат. "Помимо предоставления земли, в Вильнюсе говорят, что эти строительные расходы на 100% будут оплачиваться Германией", - говорится в письме.При этом Писториус во время своего визита в Литву, по данным издания, не акцентировал внимание на проблеме финансирования контингента, в результате "деликатный вопрос" был отложен на более поздний срок.Ранее министры обороны Литвы Арвидас Анушаускас и Писториус подписали в Вильнюсе план действий по развертыванию допконтингента бундесвера в Литве к 2027 году. Ожидается, что в страну прибудут пять тысяч немецких военных с семьями, служить они будут на полигонах в Рукле и Руднинкай, а жить в Вильнюсе и Каунасе. Как сообщало минобороны Литвы, ФРГ намерена разместить в Литве тяжелую бригаду с тремя маневренными батальонами и необходимыми подразделениями боевой поддержки и снабжения.Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, размещение дополнительного военного контингента Германии в Литве чревато ростом напряженности, такие действия стран НАТО будут учитываться в военном планировании России.

https://ria.ru/20231208/rossiya-1914536027.html

https://ria.ru/20231206/litva-1914011880.html

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в мире, литва, германия, бундесвер германии, арвидас анушаускас, борис писториус, нато, мария захарова