На Украине закончились экипажи для немецких "Леопардов"
Welt: у Украины не хватает людей для обучения на танках Leopard 2
© AP Photo / Martin MeissnerТанк Leopard 2
© AP Photo / Martin Meissner
Танк Leopard 2. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. В немецких центрах, где украинцев учат эксплуатации танков Leopard 2, занята лишь половина мест, что говорит о дефиците личного состава ВСУ даже для обучения, заявил журналист Die Welt в Киеве Пауль Ронцхаймер.
Комментируя заявления Владимира Зеленского о просьбе командования ВСУ дополнительно мобилизовать до полумиллиона украинцев, журналист заметил, что "изначально" эти слова "вызвали шок" и дебаты о том, "кого призовут".
По его мнению, подобные высказывания показывают, насколько "сложная ситуация для Украины", при том что проблемы с мобилизацией здесь существуют уже давно.
"Мы слышим, например, также из Германии, что в учебных центрах, где, к примеру, проводится обучение на танках Leopard 2, в настоящее время занято лишь около половины мест. Это означает, что на данный момент не хватает людей для обучения, и, если эта война продлится дольше, это, естественно, вызовет проблемы. Потому что в конце концов все зависит от того, сколько солдат есть в распоряжении у каждой стороны", — заявил Ронцхаймер.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
Во вторник Зеленский на пресс-конференции сообщил, что к нему обратились из Генерального штаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно еще 450-500 тысяч человек, добавив, что ему "нужно больше аргументов, чтобы поддерживать это направление". Как писала американская газета The Wall Street Journal, украинские военные считают, что без всеобщей мобилизации стране не обойтись.