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В Приморье в местах обитания леопарда папы римского задержали охотника

В Приморье в местах обитания леопарда папы римского задержали охотника - РИА Новости, 21.12.2023

В Приморье в местах обитания леопарда папы римского задержали охотника

Охотника-нарушителя с огнестрельным оружием задержали в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье на территории, где обитает леопард, которого взял под... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T03:46

2023-12-21T03:46

2023-12-21T03:46

приморский край

франциск (хорхе марио бергольо)

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ВЛАДИВОСТОК, 21 дек – РИА Новости. Охотника-нарушителя с огнестрельным оружием задержали в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье на территории, где обитает леопард, которого взял под опеку папа Римский Франциск, сообщает нацпарк. "Нарушителя обнаружила оперативная группа отдела охраны "Земли леопарда" на "Гамовском" участке национального парка у села Андреевка в Приморском крае. Именно здесь обитает подопечный известного Хранителя леопарда, папы римского – дальневосточный леопард Leo 252M по имени Мартин Фьерро", - говорится в сообщении учреждения.Отмечается, что задержанный охотник углубился на территорию нацпарка на 1,5 километра, при этом прошел мимо всех предупреждающих об охраняемой территории знаков. "При себе нарушитель имел ружье и лицензию на охоту. Инспекторам и прибывшим на место задержания сотрудникам полиции он пояснил, что охотился в соседнем с нацпарком охотхозяйстве, однако заблудился и, с его слов, по незнанию ушел вглубь "Земли леопарда". Непонимание того, где он находится, не остановило мужчину от попытки продолжить охоту: в момент задержания ружье было заряжено и не убрано в чехол", - отмечают в "Земле леопарда". Составленные в ходе задержания материалы переданы в полицию для разбирательства.

https://ria.ru/20231211/zhertva-1915079109.html

приморский край

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приморский край, франциск (хорхе марио бергольо)