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В Приморье в местах обитания леопарда папы римского задержали охотника - РИА Новости, 21.12.2023
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03:46 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/leopard-1917118363.html
В Приморье в местах обитания леопарда папы римского задержали охотника
В Приморье в местах обитания леопарда папы римского задержали охотника - РИА Новости, 21.12.2023
В Приморье в местах обитания леопарда папы римского задержали охотника
Охотника-нарушителя с огнестрельным оружием задержали в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье на территории, где обитает леопард, которого взял под... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T03:46
2023-12-21T03:46
приморский край
франциск (хорхе марио бергольо)
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ВЛАДИВОСТОК, 21 дек – РИА Новости. Охотника-нарушителя с огнестрельным оружием задержали в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье на территории, где обитает леопард, которого взял под опеку папа Римский Франциск, сообщает нацпарк. "Нарушителя обнаружила оперативная группа отдела охраны "Земли леопарда" на "Гамовском" участке национального парка у села Андреевка в Приморском крае. Именно здесь обитает подопечный известного Хранителя леопарда, папы римского – дальневосточный леопард Leo 252M по имени Мартин Фьерро", - говорится в сообщении учреждения.Отмечается, что задержанный охотник углубился на территорию нацпарка на 1,5 километра, при этом прошел мимо всех предупреждающих об охраняемой территории знаков. "При себе нарушитель имел ружье и лицензию на охоту. Инспекторам и прибывшим на место задержания сотрудникам полиции он пояснил, что охотился в соседнем с нацпарком охотхозяйстве, однако заблудился и, с его слов, по незнанию ушел вглубь "Земли леопарда". Непонимание того, где он находится, не остановило мужчину от попытки продолжить охоту: в момент задержания ружье было заряжено и не убрано в чехол", - отмечают в "Земле леопарда". Составленные в ходе задержания материалы переданы в полицию для разбирательства.
https://ria.ru/20231211/zhertva-1915079109.html
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приморский край, франциск (хорхе марио бергольо)
Приморский край, Франциск (Хорхе Марио Бергольо)
В Приморье в местах обитания леопарда папы римского задержали охотника

В Приморье в местах обитания леопарда папы римского задержали охотника с ружьем

© Фото : Национальный парк "Земля леопарда" Памятный комплекс, посвященный дальневосточному леопарду папы римского Франциска, впервые открыт на Гамовском кластере национального парка "Земля леопарда" в Приморском крае
Памятный комплекс, посвященный дальневосточному леопарду папы римского Франциска, впервые открыт на Гамовском кластере национального парка Земля леопарда в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© Фото : Национальный парк "Земля леопарда"
Памятный комплекс, посвященный дальневосточному леопарду папы римского Франциска, впервые открыт на Гамовском кластере национального парка "Земля леопарда" в Приморском крае. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 21 дек – РИА Новости. Охотника-нарушителя с огнестрельным оружием задержали в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье на территории, где обитает леопард, которого взял под опеку папа Римский Франциск, сообщает нацпарк.
"Нарушителя обнаружила оперативная группа отдела охраны "Земли леопарда" на "Гамовском" участке национального парка у села Андреевка в Приморском крае. Именно здесь обитает подопечный известного Хранителя леопарда, папы римского – дальневосточный леопард Leo 252M по имени Мартин Фьерро", - говорится в сообщении учреждения.
Отмечается, что задержанный охотник углубился на территорию нацпарка на 1,5 километра, при этом прошел мимо всех предупреждающих об охраняемой территории знаков.
"При себе нарушитель имел ружье и лицензию на охоту. Инспекторам и прибывшим на место задержания сотрудникам полиции он пояснил, что охотился в соседнем с нацпарком охотхозяйстве, однако заблудился и, с его слов, по незнанию ушел вглубь "Земли леопарда". Непонимание того, где он находится, не остановило мужчину от попытки продолжить охоту: в момент задержания ружье было заряжено и не убрано в чехол", - отмечают в "Земле леопарда".
Составленные в ходе задержания материалы переданы в полицию для разбирательства.
Дальневосточный леопард Мейерхольд из национального парка Земля леопарда - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
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