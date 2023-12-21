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Глава МИД Туниса рассказал о будущей встрече с Лавровым - РИА Новости, 21.12.2023
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09:35 21.12.2023 (обновлено: 09:36 21.12.2023)
https://ria.ru/20231221/lavrov-1917136503.html
Глава МИД Туниса рассказал о будущей встрече с Лавровым
Глава МИД Туниса рассказал о будущей встрече с Лавровым - РИА Новости, 21.12.2023
Глава МИД Туниса рассказал о будущей встрече с Лавровым
Министр иностранных дел Туниса Набиль Аммар рассчитывает, что визит главы МИД России Сергея Лаврова в страну укрепит отношения между Москвой и Тунисом, одной из РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T09:35
2023-12-21T09:36
тунис (страна)
в мире
сергей лавров
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ТУНИС, 21 дек - РИА Новости, Рафаэль Даминов. Министр иностранных дел Туниса Набиль Аммар рассчитывает, что визит главы МИД России Сергея Лаврова в страну укрепит отношения между Москвой и Тунисом, одной из тем переговоров станет сектор Газа."Я в последнее время дважды посещал Россию. Участвовал в Российско-Африканском саммите в Санкт-Петербург и также посещал с визитом Москву. Оба этих раза были важными для отношений Туниса с Россией, и надеюсь, что визит Сергея Лаврова увеличит поддержку этим отношениям. Мы очень рады его визиту", - сказал он РИА Новости.По словам Набиля Аммара одной из тем обсуждения с Лавровым станет ситуация в секторе Газа.Лавров прибыл в Тунис в среду вечером. В четверг у российского министра в Тунисе запланирован ряд встреч.В Тунис Лавров прилетел из Марокко, где участвовал в заседании Российско-арабского форума сотрудничества.Последний раз министр посещал республику в 2019 году.
https://ria.ru/20231108/vostok-1908227729.html
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тунис (страна), в мире, сергей лавров
Тунис (страна), В мире, Сергей Лавров
Глава МИД Туниса рассказал о будущей встрече с Лавровым

Глава МИД Туниса: одной из тем переговоров с Лавровым станет сектор Газа

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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ТУНИС, 21 дек - РИА Новости, Рафаэль Даминов. Министр иностранных дел Туниса Набиль Аммар рассчитывает, что визит главы МИД России Сергея Лаврова в страну укрепит отношения между Москвой и Тунисом, одной из тем переговоров станет сектор Газа.
«
"Я в последнее время дважды посещал Россию. Участвовал в Российско-Африканском саммите в Санкт-Петербург и также посещал с визитом Москву. Оба этих раза были важными для отношений Туниса с Россией, и надеюсь, что визит Сергея Лаврова увеличит поддержку этим отношениям. Мы очень рады его визиту", - сказал он РИА Новости.
По словам Набиля Аммара одной из тем обсуждения с Лавровым станет ситуация в секторе Газа.
Лавров прибыл в Тунис в среду вечером. В четверг у российского министра в Тунисе запланирован ряд встреч.
В Тунис Лавров прилетел из Марокко, где участвовал в заседании Российско-арабского форума сотрудничества.
Последний раз министр посещал республику в 2019 году.
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