https://ria.ru/20231221/lavrov-1917136503.html

Глава МИД Туниса рассказал о будущей встрече с Лавровым

Глава МИД Туниса рассказал о будущей встрече с Лавровым - РИА Новости, 21.12.2023

Глава МИД Туниса рассказал о будущей встрече с Лавровым

Министр иностранных дел Туниса Набиль Аммар рассчитывает, что визит главы МИД России Сергея Лаврова в страну укрепит отношения между Москвой и Тунисом, одной из РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T09:35

2023-12-21T09:35

2023-12-21T09:36

тунис (страна)

в мире

сергей лавров

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ТУНИС, 21 дек - РИА Новости, Рафаэль Даминов. Министр иностранных дел Туниса Набиль Аммар рассчитывает, что визит главы МИД России Сергея Лаврова в страну укрепит отношения между Москвой и Тунисом, одной из тем переговоров станет сектор Газа."Я в последнее время дважды посещал Россию. Участвовал в Российско-Африканском саммите в Санкт-Петербург и также посещал с визитом Москву. Оба этих раза были важными для отношений Туниса с Россией, и надеюсь, что визит Сергея Лаврова увеличит поддержку этим отношениям. Мы очень рады его визиту", - сказал он РИА Новости.По словам Набиля Аммара одной из тем обсуждения с Лавровым станет ситуация в секторе Газа.Лавров прибыл в Тунис в среду вечером. В четверг у российского министра в Тунисе запланирован ряд встреч.В Тунис Лавров прилетел из Марокко, где участвовал в заседании Российско-арабского форума сотрудничества.Последний раз министр посещал республику в 2019 году.

https://ria.ru/20231108/vostok-1908227729.html

тунис (страна)

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Варвара Скокшина

тунис (страна), в мире, сергей лавров