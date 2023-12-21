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Глава Минобороны Украины пригрозил захватить Крым в следующем году - РИА Новости, 21.12.2023
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14:54 21.12.2023 (обновлено: 14:59 21.12.2023)
https://ria.ru/20231221/krym-1917216564.html
Глава Минобороны Украины пригрозил захватить Крым в следующем году
Глава Минобороны Украины пригрозил захватить Крым в следующем году - РИА Новости, 21.12.2023
Глава Минобороны Украины пригрозил захватить Крым в следующем году
Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил в интервью изданию Bild, что Украина намерена захватить Крым в 2024 году. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T14:54
2023-12-21T14:59
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил в интервью изданию Bild, что Украина намерена захватить Крым в 2024 году."Я уверен на сто процентов. Это наша стратегическая цель", — сказал он.Ранее Умеров утверждал, что Украина "готовит наработки" в своей военной стратегии, которые заставят Россию "уйти из Крыма навсегда".Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал очередные угрозы Умерова проявлением шизофрении и попыткой обмануть западных спонсоров."Но долго дурить голову Западу не удастся. Развязка очень близка. И, скорее всего, в 2024 году вряд ли останется сама Украина как государство", — подчеркнул Гемпель.Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Бабашов назвал заявление министра обороны Украины профанацией и ложью. По его словам, на данный момент оборона ВСУ прорвана во многих местах. "Если бы Умерова заботила судьба Украины, он бы рассказал зарубежным журналистам о тех огромных безвозвратных потерях личного состава, которые они понесли во время так называемого контрнаступления", — сказал депутат.В ответ на угрозы представителей киевского режима относительно российского региона зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявлял, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта. Он призвал Киев понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия. В Крыму называли планы Киева атаковать авантюрой Запада, она станет колоссальной трагедией для Украины.Кроме того, так называемое "контрнаступление" Киева уже признано провальным. Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный в интервью Economist признал тупиковую ситуацию в конфликте и заявил, что не надеется на прорыв, хотя по "учебникам НАТО" ВСУ должны были уже "повоевать" в Крыму.
https://ria.ru/20231218/konflikt-1916329767.html
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в мире, украина, киев, россия, рустем умеров, дмитрий медведев, валерий залужный, нато, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, Россия, Рустем Умеров, Дмитрий Медведев, Валерий Залужный, НАТО, Вооруженные силы Украины
Глава Минобороны Украины пригрозил захватить Крым в следующем году

Глава Минобороны Украины Умеров назвал захват Крыма стратегической целью Украины

© ANDRII NESTERENKOРустем Умеров
Рустем Умеров
© ANDRII NESTERENKO
Рустем Умеров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил в интервью изданию Bild, что Украина намерена захватить Крым в 2024 году.
"Я уверен на сто процентов. Это наша стратегическая цель", — сказал он.
Ранее Умеров утверждал, что Украина "готовит наработки" в своей военной стратегии, которые заставят Россию "уйти из Крыма навсегда".
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал очередные угрозы Умерова проявлением шизофрении и попыткой обмануть западных спонсоров.
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"Но долго дурить голову Западу не удастся. Развязка очень близка. И, скорее всего, в 2024 году вряд ли останется сама Украина как государство", — подчеркнул Гемпель.
Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Бабашов назвал заявление министра обороны Украины профанацией и ложью. По его словам, на данный момент оборона ВСУ прорвана во многих местах. "Если бы Умерова заботила судьба Украины, он бы рассказал зарубежным журналистам о тех огромных безвозвратных потерях личного состава, которые они понесли во время так называемого контрнаступления", — сказал депутат.
В ответ на угрозы представителей киевского режима относительно российского региона зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявлял, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта. Он призвал Киев понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия. В Крыму называли планы Киева атаковать авантюрой Запада, она станет колоссальной трагедией для Украины.
Кроме того, так называемое "контрнаступление" Киева уже признано провальным. Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный в интервью Economist признал тупиковую ситуацию в конфликте и заявил, что не надеется на прорыв, хотя по "учебникам НАТО" ВСУ должны были уже "повоевать" в Крыму.
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