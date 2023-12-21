https://ria.ru/20231221/krym-1917211311.html
В Крыму назвали план Украины захватить полуостров шизофренией
В Крыму назвали план Украины захватить полуостров шизофренией - РИА Новости, 21.12.2023
В Крыму назвали план Украины захватить полуостров шизофренией
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал проявлением шизофрении заявление министра обороны... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T14:38
2023-12-21T14:38
2023-12-21T14:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал проявлением шизофрении заявление министра обороны Украины Рустема Умерова о возможном захвате Крыма украинскими войсками в 2024 году. Ранее Умеров в интервью немецкому изданию Bild заявил о своей 100-процентной уверенности, что украинские войска смогут в 2024 году установить контроль над Крымом, так как это является их "стратегической целью". "Все это проявление шизофрении. Видимо, министра обороны Украины преследуют галлюцинации и навязчивые бредовые идеи. А значит, пора лечиться. Россия никогда никому не отдаст Крым, который всегда был ее неотъемлемой исторической частью", - сказал Гемпель РИА Новости. По его словам, подобными бравыми заявлениями Умеров в очередной раз лишь дурит голову украинскому народу и западным спонсорам, пытаясь убедить их в величии украинской армии. "Но долго дурить голову Западу не удастся. Развязка очень близка. И, скорее всего, в 2024 году вряд ли останется сама Украина как государство", - подчеркнул Гемпель. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20231211/agenty-1915005609.html
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Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия
В Крыму назвали план Украины захватить полуостров шизофренией
Парламент Крыма назвал план Киева захватить полуостров проявлением шизофрении
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал проявлением шизофрении заявление министра обороны Украины Рустема Умерова о возможном захвате Крыма украинскими войсками в 2024 году.
Ранее Умеров в интервью немецкому изданию Bild заявил о своей 100-процентной уверенности, что украинские войска смогут в 2024 году установить контроль над Крымом, так как это является их "стратегической целью".
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"Все это проявление шизофрении. Видимо, министра обороны Украины преследуют галлюцинации и навязчивые бредовые идеи. А значит, пора лечиться. Россия никогда никому не отдаст Крым, который всегда был ее неотъемлемой исторической частью", - сказал Гемпель РИА Новости.
По его словам, подобными бравыми заявлениями Умеров в очередной раз лишь дурит голову украинскому народу и западным спонсорам, пытаясь убедить их в величии украинской армии.
"Но долго дурить голову Западу не удастся. Развязка очень близка. И, скорее всего, в 2024 году вряд ли останется сама Украина как государство", - подчеркнул Гемпель.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе
высказались за вхождение в состав России
. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев
по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН
. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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