https://ria.ru/20231221/krym-1917211311.html

В Крыму назвали план Украины захватить полуостров шизофренией

В Крыму назвали план Украины захватить полуостров шизофренией - РИА Новости, 21.12.2023

В Крыму назвали план Украины захватить полуостров шизофренией

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал проявлением шизофрении заявление министра обороны... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T14:38

2023-12-21T14:38

2023-12-21T14:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал проявлением шизофрении заявление министра обороны Украины Рустема Умерова о возможном захвате Крыма украинскими войсками в 2024 году. Ранее Умеров в интервью немецкому изданию Bild заявил о своей 100-процентной уверенности, что украинские войска смогут в 2024 году установить контроль над Крымом, так как это является их "стратегической целью". "Все это проявление шизофрении. Видимо, министра обороны Украины преследуют галлюцинации и навязчивые бредовые идеи. А значит, пора лечиться. Россия никогда никому не отдаст Крым, который всегда был ее неотъемлемой исторической частью", - сказал Гемпель РИА Новости. По его словам, подобными бравыми заявлениями Умеров в очередной раз лишь дурит голову украинскому народу и западным спонсорам, пытаясь убедить их в величии украинской армии. "Но долго дурить голову Западу не удастся. Развязка очень близка. И, скорее всего, в 2024 году вряд ли останется сама Украина как государство", - подчеркнул Гемпель. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20231211/agenty-1915005609.html

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