https://ria.ru/20231221/krugets-1917187482.html
Весивший почти центнер нижегородский пес Кругетс похудел на 36 килограммов
Весивший почти центнер нижегородский пес Кругетс похудел на 36 килограммов - РИА Новости, 21.12.2023
Весивший почти центнер нижегородский пес Кругетс похудел на 36 килограммов
Весивший почти центнер пес Кругетс из Нижнего Новгорода за 2 месяца похудел до 64 килограммов, волонтеры собирают средства на специальный диетический корм для... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T13:18
2023-12-21T13:18
2023-12-21T13:27
нижний новгород
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 дек - РИА Новости. Весивший почти центнер пес Кругетс из Нижнего Новгорода за 2 месяца похудел до 64 килограммов, волонтеры собирают средства на специальный диетический корм для продолжения лечения, сообщается на странице благотворительного фонда для бездомных животных "Сострадание НН" в соцсети "ВКонтакте". В конце октября волонтеры нашли на улице собаку весом около 100 килограммов. Пес, получивший кличку Кругетс, из-за крайней степени ожирения практически не мог ходить и скулил от боли в лапах. Чтобы проверить суставы лап, нужно сделать рентген, но для этого собаке нужно похудеть вдвое. Пса поместили в госпиталь и прописали специальную диету. "Ежедневно нам приходят сообщения и звонки с вопросами о его состоянии и самочувствии. И, конечно же, самый главный вопрос: сколько сейчас весит Кругетс? На днях врачи делали контрольное взвешивание и сообщили нам результат. Сейчас наш Кругетс весит 64,4 килограмма. Похудение даётся собаке тяжело, на специальная диета помогла ему скинуть несколько килограммов. Чтобы провести необходимые обследования, вес Кругетса должен быть как минимум 50 килограммов, поэтому пёс всё ещё живёт в госпитале, и его проживание в стационаре все так же лежит на наших плечах", - говорится в сообщении. Волонтеры рассказали, что врачи "расхаживают" ленивого Кругетса. Движение ему необходимо, однако гулять он очень не любит, но всегда обозначает сотрудникам, когда ему нужно выйти в туалет и терпит до выгула. "Самое дорогое из списка всего самого необходимого для Кругетса - это лечебный диетический корм. Мы благодарим всех, кто помогает нам с его приобретением… Скоро закончится последний пакет корма, а оставить Кругетса без диетического питания мы не можем", - написали волонтеры, открыв сбор средств на закупку корма для пса. Отмечается, что кроме специального корма Кругетсу необходимы противовоспалительные и болеутоляющие таблетки, одноразовые пеленки и средства для обработки пролежней.
https://ria.ru/20230925/sobaka-1898422999.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижний новгород
Весивший почти центнер нижегородский пес Кругетс похудел на 36 килограммов
Весивший почти центнер нижегородский пес Кругетс похудел на 36 кг за два месяца
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 дек - РИА Новости.
Весивший почти центнер пес Кругетс из Нижнего Новгорода за 2 месяца похудел до 64 килограммов, волонтеры собирают средства на специальный диетический корм для продолжения лечения, сообщается на странице благотворительного фонда для бездомных животных "Сострадание НН
" в соцсети "ВКонтакте".
В конце октября волонтеры нашли на улице собаку весом около 100 килограммов. Пес, получивший кличку Кругетс, из-за крайней степени ожирения практически не мог ходить и скулил от боли в лапах. Чтобы проверить суставы лап, нужно сделать рентген, но для этого собаке нужно похудеть вдвое. Пса поместили в госпиталь и прописали специальную диету.
"Ежедневно нам приходят сообщения и звонки с вопросами о его состоянии и самочувствии. И, конечно же, самый главный вопрос: сколько сейчас весит Кругетс? На днях врачи делали контрольное взвешивание и сообщили нам результат. Сейчас наш Кругетс весит 64,4 килограмма. Похудение даётся собаке тяжело, на специальная диета помогла ему скинуть несколько килограммов. Чтобы провести необходимые обследования, вес Кругетса должен быть как минимум 50 килограммов, поэтому пёс всё ещё живёт в госпитале, и его проживание в стационаре все так же лежит на наших плечах", - говорится в сообщении.
Волонтеры рассказали, что врачи "расхаживают" ленивого Кругетса. Движение ему необходимо, однако гулять он очень не любит, но всегда обозначает сотрудникам, когда ему нужно выйти в туалет и терпит до выгула.
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"Самое дорогое из списка всего самого необходимого для Кругетса - это лечебный диетический корм. Мы благодарим всех, кто помогает нам с его приобретением… Скоро закончится последний пакет корма, а оставить Кругетса без диетического питания мы не можем", - написали волонтеры, открыв сбор средств на закупку корма для пса.
Отмечается, что кроме специального корма Кругетсу необходимы противовоспалительные и болеутоляющие таблетки, одноразовые пеленки и средства для обработки пролежней.