https://ria.ru/20231221/kristianto-1917135909.html

Хасто Кристианто: отношения с Россией крайне важны для Индонезии

Хасто Кристианто: отношения с Россией крайне важны для Индонезии - РИА Новости, 21.12.2023

Хасто Кристианто: отношения с Россией крайне важны для Индонезии

В 2024 году в Индонезии впервые за 10 лет сменится глава государства – всеобщие выборы президента страны пройдут 14 февраля. Хотя предвыборная гонка уже... РИА Новости, 21.12.2023

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2023-12-21T12:00

2023-12-21T12:00

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В 2024 году в Индонезии впервые за 10 лет сменится глава государства – всеобщие выборы президента страны пройдут 14 февраля. Хотя предвыборная гонка уже началась, кандидаты – министр обороны Прабово Субианто, бывший министр культуры и образования Анис Басведан, а также экс-губернатор Центральной Явы Ганжар Праново – пока не спешат высказывать свое видение будущего внешней политики Индонезии в условиях нарастающей мировой напряженности. Хасто Кристианто, генеральный секретарь правящей партии Индонезии – Демократической партии борьбы (PDI-P), представляющей кандидата Ганжара Праново, заявил в интервью РИА Новости, что его партия, а также Индонезия в целом, понимает истоки украинского конфликта: его спровоцировали амбиции НАТО нарушить принципы суверенитета. Политик добавил, что правящая партия Индонезии надеется обойти санкции США, играть значительно большую роль в достижении мира на Украине, а также инициировать реформу ООН. Комментируя предвыборную ситуацию в стране, Кристианто подчеркнул, что не существует никаких доказательств вмешательства РФ в выборы в Индонезии.– Ваша партия исторически имела хорошие отношения с Россией – они сохраняли свой позитивный настрой, заданный первым президентом Индонезии Сукарно. Актуальна ли такая динамика наших двусторонних отношений и сейчас?– Отношения с Россией для нас крайне важны начиная с эпохи Сукарно и особенно сейчас. Сразу вспоминается история нашего успешного взаимодействия, начавшаяся еще в эпоху отца-основателя Индонезии. Во время его президентства при помощи советских специалистов были построенные многочисленные здания, которые мы используем и по сей день. Теперь мировой порядок столкнулся с вызовом, который мы называем "холодная война 2.0". В этой связи любое сотрудничество с Россией все еще очень актуально и должно улучшаться.Индонезийская внешняя политика основана на принципах независимости и активности, мы убеждены в важности продвижения равенства и справедливости во всем мире. Эти идеи – идеи мира – особенно актуальны сейчас, когда международная обстановка находится в состоянии анархии.– Как вы считаете, что сейчас является вызовом для Индонезии во внешней политике?– Сейчас наблюдается рост напряженности в Южно-Китайском море. США ведут себя там очень агрессивно и продвигают свои взгляды в Тихоокеанском регионе среди стран АСЕАН. Таким образом, перед Индонезией стоит задача создать баланс, чтобы противостоять ситуации, когда лишь одна крупная держава извлекает выгоду. Сейчас существует слишком много так называемых "международных правил", которые делают Индонезию зависимой от влияния внешних сил. Нам нужен баланс, чтобы освободиться от этой зависимости. Это то, к чему мы будем стремиться, когда выиграем выборы.Прямо сейчас мы, как страна, должны увеличить долю участия в решении глобальных проблем и быть более активными в инициировании диалога для содействия разрешению конфликтов. На нас, например, распространяются правила CAATSA, введенные США, согласно которым любая торгующая с недружественными США нациями страна попадает под американские санкции. Индонезия должна поучиться у Индии, которая способна использовать свою дипломатию, чтобы избежать санкций. Другими словами, состояние индонезийской дипломатии должно быть улучшено. Индонезия внесла большой вклад в мировой порядок, проведя Азиатско-африканскую конференцию – "дух Бандунга" по-прежнему актуален в решении текущих глобальных проблем. Наконец, нам нужно заново доказать свою независимость, дать миру понять, что у нас есть собственный суверенитет. Мы должны проводить нашу внешнюю политику без всякого "фактора страха", без страха перед какими-либо санкциями. Пусть мир станет более равным и справедливым.– Как вы считаете, учитывая все вышесказанное, справляется ли ООН сегодня со своей ролью медиатора глобальных противоречий?– Действительно, исходя из развития конфликта между Израилем и ХАМАС, становится понятно, что ООН продолжает бездействовать, опасаясь Запада и, в частности, США. Индонезия всегда выступала за независимость Палестины и признания ее государственности. Сегодняшний расклад дел на Ближнем Востоке показал, что ООН, следуя заветам Сукарно, должна быть реформирована. Если страны Запада так борются за демократию и равенство, то почему они препятствуют этому в ООН, нарушая весь возможный прогресс?Для Индонезии уважение суверенитета стран является одним из фундаментальных принципов внешней политики. Именно поэтому мы способны понять ситуацию с Россией и Украиной – ведь это проблема суверенитета, возникшая из-за амбиций НАТО. Мы также считаем достаточно лицемерным то, как быстро ООН призвала к осуждению России, и как долго она не может прийти к какому-либо согласию по ситуации в секторе Газа. Это доказывает, что ООН больше не функционирует. Индонезия и ее правящая партия готовы стать во главе инициативы по реформированию ООН.– В случае успеха на выборах, предложите ли вы новую мирную инициативу по Украине, как это сделал ранее ваш оппонент, в рамках более активной политики?– Содействие миру во всем мире – это принцип конституции Индонезии. Мы будем более активны в инициировании диалога и будем играть более значительную роль в качестве посредника в достижении мира.– Ваша партия подчеркивает, что именно она является продолжателем идей первого президента Индонезии Сукарно. В чем это выражается?– Сукарно является автором нашей национальной идеи – Панчасила*, которая актуальна и сегодня. Когда она создавалась, за ее формулировку и проработку отвечали более чем 600 докторов различных наук, чтобы добиться всесторонней оценки. Они создали концепцию, призванную бороться со страданием народа, продвигать самодостаточность и сохранять собственную культуру. Таким образом, идеи Сукарно стали движущей силой для PDI-P на этих выборах – многие из этих идей до сих пор не были воплощены в жизнь. Мы хотим добиться, чтобы они были конституционно закреплены как направляющие для нашего правительственного консультативного совета и далее нашли свое воплощения на всех уровнях и во всех регионах. Мы верим, что именно Ганжар Праново является истинным продолжателем Видодо и даже его лучшей версией. В то же время другой кандидат, Прабово Субианто, является полной антитезой Видодо и не способен продолжить его политику. Сейчас, исходя из текущих опросов, мы верим, что Ганжар Праново победит во втором раунде президентских выборов, которые пройдут в Индонезии.– Что вы думаете по поводу решения конституционного суда Индонезии изменить минимальный возраст кандидатов в президенты и вице-президенты, обеспечившего сыну Видодо Гибрану возможность баллотироваться в качестве вице-президента?– На самом деле, мы считаем, что это произошло незаконно, неконституционно и было прямым вмешательством президентского дворца в дела конституционного суда. Теперь в суд поступают многочисленные требования с целью дисквалификации Гибрана. Как вы знаете, не так давно бывший глава конституционного суда покинул свой пост после того, как был осужден за нарушение профессиональной этики. Гражданское общество также выступает против этого нарушения закона, требуя защиты демократических принципов Индонезии. Тем не менее, даже победив на выборах, мы не станем давить на суд с целью убрать поправку о минимальном возрасте. Суд должен быть независим ото всех, даже от президента.– Для западных СМИ стало практически традицией обвинять Россию во вмешательстве в выборы, проходящие в любом государстве. Что бы вы ответили на такие заявления?– Мы надеемся, что на наши выборы приедут международные наблюдатели со всех стран мира, чтобы избежать любых нарушений. Но наши выборы имеют гораздо более сложную систему, чем выборы в большинстве стран, в них не так-то легко вмешаться. Что касается якобы вмешательства именно России – нет, конечно, ничего подобного не было. Нет никаких доказательств участия России в текущей внутриполитической ситуации в Индонезии.Мы надеемся, что в скором времени Индонезия будет играть гораздо большую роль в достижении мирового порядка и справедливости. Эти выборы – шанс для правящей партии доказать свою приверженность идеям Сукарно. Почему? Потому что время настало, мир охвачен "холодной войной 2.0". Именно в это время правящая партия хочет продвигать активную политику, в том числе и сотрудничество с Россией.* Панчасила – индонезийская национальная идеология. Ее сформулировал первый президент Индонезии Сукарно в выступлении 1 июня 1945 года, которое помнят, как "Рождение Панчасилы". (Сам Сукарно утверждал, что Панчасила сакральна и не могла быть придумана человеком). Панчасила записана в преамбуле конституции страны. Слово Панчасила яванско-санскритского происхождения, оно означает "Пять принципов": веру в единого Бога, справедливое и цивилизованное человечество, единство Индонезии, демократию, ведомую мудростью в представительных обсуждениях и социальную справедливость для всего народа Индонезии. Идеология также подразумевает "единство в многообразии", что актуально для многонационального и мультирелигиозного народа Индонезии.

https://ria.ru/20231221/indoneziya-1917127607.html

https://ria.ru/20231215/putin-1916035801.html

https://ria.ru/20231114/indoneziya-1909381274.html

https://ria.ru/20231207/vizy-1914358551.html

https://ria.ru/20231114/gaza-1909264947.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

интервью, индонезия, россия, сша, прабово субианто, оон, нато, хамас