https://ria.ru/20231221/kreml-1917297871.html
Новогодний прием в Кремле в этом году не состоится
Новогодний прием в Кремле в этом году не состоится - РИА Новости, 21.12.2023
Новогодний прием в Кремле в этом году не состоится
Новогоднего приема в Кремле в этом году не будет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T17:14
2023-12-21T17:14
2023-12-21T17:23
дмитрий песков
россия
новый год
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/07/1843344842_585:134:2964:1472_1920x0_80_0_0_70e941586865ffe774d996452d53a441.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Новогоднего приема в Кремле в этом году не будет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Нет. Не планируется", - сказал Песков.Глава государства традиционно проводил прием в Кремле в конце года, но прервал традицию в 2022 году. На заседании Государственного совета по молодежной политике он сообщил, что приема не будет.
https://ria.ru/20231217/putin-1916294975.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/07/1843344842_1071:99:2981:1532_1920x0_80_0_0_f6b6e72a12f5fc5ed30502cc17845656.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, россия, новый год, политика
Дмитрий Песков, Россия, Новый год, Политика
Новогодний прием в Кремле в этом году не состоится
Песков: новогодний прием в Кремле в этом году не состоится
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Новогоднего приема в Кремле в этом году не будет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нет. Не планируется", - сказал Песков.
Глава государства традиционно проводил прием в Кремле в конце года, но прервал традицию в 2022 году. На заседании Государственного совета по молодежной политике он сообщил, что приема не будет.
Путин рассказал, как встретит Новый год