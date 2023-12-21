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Новогодний прием в Кремле в этом году не состоится - РИА Новости, 21.12.2023
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17:14 21.12.2023 (обновлено: 17:23 21.12.2023)
https://ria.ru/20231221/kreml-1917297871.html
Новогодний прием в Кремле в этом году не состоится
Новогодний прием в Кремле в этом году не состоится - РИА Новости, 21.12.2023
Новогодний прием в Кремле в этом году не состоится
Новогоднего приема в Кремле в этом году не будет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T17:14
2023-12-21T17:23
дмитрий песков
россия
новый год
политика
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Новогоднего приема в Кремле в этом году не будет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Нет. Не планируется", - сказал Песков.Глава государства традиционно проводил прием в Кремле в конце года, но прервал традицию в 2022 году. На заседании Государственного совета по молодежной политике он сообщил, что приема не будет.
https://ria.ru/20231217/putin-1916294975.html
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дмитрий песков, россия, новый год, политика
Дмитрий Песков, Россия, Новый год, Политика
Новогодний прием в Кремле в этом году не состоится

Песков: новогодний прием в Кремле в этом году не состоится

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАрхитектурный ансамбль Московского Кремля
Архитектурный ансамбль Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Архитектурный ансамбль Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Новогоднего приема в Кремле в этом году не будет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нет. Не планируется", - сказал Песков.
Глава государства традиционно проводил прием в Кремле в конце года, но прервал традицию в 2022 году. На заседании Государственного совета по молодежной политике он сообщил, что приема не будет.
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