https://ria.ru/20231221/kreml-1917297871.html

Новогодний прием в Кремле в этом году не состоится

Новогодний прием в Кремле в этом году не состоится - РИА Новости, 21.12.2023

Новогодний прием в Кремле в этом году не состоится

Новогоднего приема в Кремле в этом году не будет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T17:14

2023-12-21T17:14

2023-12-21T17:23

дмитрий песков

россия

новый год

политика

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Новогоднего приема в Кремле в этом году не будет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Нет. Не планируется", - сказал Песков.Глава государства традиционно проводил прием в Кремле в конце года, но прервал традицию в 2022 году. На заседании Государственного совета по молодежной политике он сообщил, что приема не будет.

https://ria.ru/20231217/putin-1916294975.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

дмитрий песков, россия, новый год, политика