https://ria.ru/20231221/krasnodar-1917157451.html

На сайте Шереметьево появилось новое расписание рейсов в Краснодар

На сайте Шереметьево появилось новое расписание рейсов в Краснодар - РИА Новости, 21.12.2023

На сайте Шереметьево появилось новое расписание рейсов в Краснодар

Московский аэропорт Шереметьево, который ранее опубликовал в сезонном расписании рейсы "Аэрофлота" в Краснодар с 25 декабря, теперь показывает вместо этого на... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T11:20

2023-12-21T11:20

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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Московский аэропорт Шереметьево, который ранее опубликовал в сезонном расписании рейсы "Аэрофлота" в Краснодар с 25 декабря, теперь показывает вместо этого на той же странице рейс "Победы" с 12 января 2024 года, заметили РИА Новости. Информация о декабрьских рейсах "Аэрофлота" из Москвы в Краснодар была в сезонном расписании Шереметьево еще в четверг утром. Однако спустя какое-то время рейсы этой авиакомпании перестали показываться в этом же разделе и вместо них стали отображаться рейсы авиакомпании "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с датой с "12 января 2024 года". Указано, что они планируются ежедневно в 9:55. Ранее московский аэропорт "Шереметьево" опубликовал в сезонном расписании на своем сайте рейсы "Аэрофлота" в Краснодар с 25 декабря 2023 года. В самом "Аэрофлоте" дату начала полетов не называют, но сообщили РИА Новости, что ожидают открытия этого южного аэропорта и после сообщат о старте продаж билетов. Международный аэропорт "Краснодар" 15 декабря провел комплексное тестирование для проверки готовности служб к открытию воздушной гавани. "Авиакомпания "Победа" в тот же день сообщила, что в случае открытия этого авиаузла планирует возобновление рейсов туда после новогодних праздников в 2024 году. Сроки начала возобновления полетов в аэропорт Краснодара не назывались. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

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