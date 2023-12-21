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Экстренные службы в Краснодаре не получали от жителей сообщений о взрывах - РИА Новости, 21.12.2023
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06:47 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/krasnodar-1917125471.html
Экстренные службы в Краснодаре не получали от жителей сообщений о взрывах
Экстренные службы в Краснодаре не получали от жителей сообщений о взрывах - РИА Новости, 21.12.2023
Экстренные службы в Краснодаре не получали от жителей сообщений о взрывах
Сообщений от жителей Краснодара о взрывах или повреждениях не поступало, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T06:47
2023-12-21T06:47
краснодар
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СОЧИ, 21 дек – РИА Новости. Сообщений от жителей Краснодара о взрывах или повреждениях не поступало, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Ранее в Telegram-канале SHOT опубликовали информацию о жителях Краснодара, проживающих в центральной части города, которые услышали два звука схожих со взрывами. Однако данную информацию в экстренных службах не подтвердили. "Нет, информации о взрывах, нет, ваш первый… Сегодня никакой информации у нас нет, и о повреждениях естественно нет", - сказала оператор службы "112".
https://ria.ru/20230604/krasnodar-1876119973.html
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краснодар
Краснодар
Экстренные службы в Краснодаре не получали от жителей сообщений о взрывах

Экстренные службы в Краснодаре не получали сообщений о взрывах или повреждениях

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВид на город Краснодар
Вид на город Краснодар - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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СОЧИ, 21 дек – РИА Новости. Сообщений от жителей Краснодара о взрывах или повреждениях не поступало, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Ранее в Telegram-канале SHOT опубликовали информацию о жителях Краснодара, проживающих в центральной части города, которые услышали два звука схожих со взрывами. Однако данную информацию в экстренных службах не подтвердили.
Краснодар - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
Власти Краснодара объяснили звук взрыва над городом пролетавшим самолетом
4 июня, 20:42
"Нет, информации о взрывах, нет, ваш первый… Сегодня никакой информации у нас нет, и о повреждениях естественно нет", - сказала оператор службы "112".
 
Краснодар
 
 
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