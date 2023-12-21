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Котел закипел. В Киеве признали победу Залужного над Зеленским
Котел закипел. В Киеве признали победу Залужного над Зеленским - РИА Новости, 21.12.2023
Котел закипел. В Киеве признали победу Залужного над Зеленским
Прослушивающее устройство, обнаруженное в одном из кабинетов Валерия Залужного, усиливает противостояние между главкомом ВСУ и Владимиром Зеленским, об этом... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T01:57
2023-12-21T01:57
2023-12-21T07:44
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Прослушивающее устройство, обнаруженное в одном из кабинетов Валерия Залужного, усиливает противостояние между главкомом ВСУ и Владимиром Зеленским, об этом пишет украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на политических аналитиков."На Банковой (в Офисе президента Украины. — Прим. ред.), по сути, отрицают свою причастность (к установлению "жучка". — Прим. ред.). А осадочек остался. Внимание к Залужному, конечно, будет привлечено", — заявил украинский политолог Константин Бондаренко.По словам аналитика Вадима Карасева, во всей этой ситуации Залужный выглядел как "жертва", что и обусловило его ситуативную политическую "победу" над Зеленским. Как заявил эксперт, инцидент приведет к росту напряженности в отношениях между Залужным и Офисом президента."Прорываться наружу оно будет не часто, но мы видим, что этот "котел" начинает закипать", — отметил Карасев.По мнению Константина Бондаренко, инцидент с "жучком" способствовал формированию политического имиджа Залужного, который, по словам эксперта, смог стать фаворитом многих потенциальных избирателей, не сделав еще никаких комментариев насчет своего политического будущего."Его рейтинг все набирает. При этом у него нет ни лозунгов, ни партии, ни даже политической команды. Но очень многие люди считают, что было бы чудо, если бы он возглавил страну", — утверждает аналитик.Ранее украинское издание "Цензор" со ссылкой на источники в спецслужбах сообщило, что в кабинете личного помощника Залужного Константина Бушуева было найдено прослушивающее устройство. Главком ВСУ заявил, что это один из кабинетов, в которых он работает, и назвал инцидент "войной". Как позднее сообщила "Украинская правда", прослушивающие устройства нашли и у подчиненных Залужного.Как ранее писали СМИ, между президентом и генералом, вероятно, существует конфликт. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди граждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.
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в мире, киев, украина, валерий залужный, владимир зеленский, константин бондаренко, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Украина, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Константин Бондаренко, Вооруженные силы Украины
Котел закипел. В Киеве признали победу Залужного над Зеленским
"Страна.ua": найденный "жучок" накалит противостояние между Зеленским и Залужным
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Прослушивающее устройство, обнаруженное в одном из кабинетов Валерия Залужного, усиливает противостояние между главкомом ВСУ и Владимиром Зеленским, об этом пишет украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на политических аналитиков.
"На Банковой (в Офисе президента Украины
. — Прим. ред.), по сути, отрицают свою причастность (к установлению "жучка". — Прим. ред.). А осадочек остался. Внимание к Залужному, конечно, будет привлечено", — заявил украинский политолог Константин Бондаренко
.
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По словам аналитика Вадима Карасева
, во всей этой ситуации Залужный выглядел как "жертва", что и обусловило его ситуативную политическую "победу" над Зеленским. Как заявил эксперт, инцидент приведет к росту напряженности в отношениях между Залужным и Офисом президента.
«
"Прорываться наружу оно будет не часто, но мы видим, что этот "котел" начинает закипать", — отметил Карасев.
По мнению Константина Бондаренко, инцидент с "жучком" способствовал формированию политического имиджа Залужного, который, по словам эксперта, смог стать фаворитом многих потенциальных избирателей, не сделав еще никаких комментариев насчет своего политического будущего.
"Его рейтинг все набирает. При этом у него нет ни лозунгов, ни партии, ни даже политической команды. Но очень многие люди считают, что было бы чудо, если бы он возглавил страну", — утверждает аналитик.
Ранее украинское издание "Цензор" со ссылкой на источники в спецслужбах сообщило, что в кабинете личного помощника Залужного Константина Бушуева было найдено прослушивающее устройство. Главком ВСУ заявил, что это один из кабинетов, в которых он работает, и назвал инцидент "войной". Как позднее сообщила "Украинская правда", прослушивающие устройства нашли и у подчиненных Залужного.
Как ранее писали СМИ, между президентом и генералом, вероятно, существует конфликт. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди граждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.
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