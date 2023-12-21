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Кошмар за кошмаром. СМИ пришли в ужас из-за катастрофы в рядах ВСУ

Кошмар за кошмаром. СМИ пришли в ужас из-за катастрофы в рядах ВСУ - РИА Новости, 21.12.2023

Кошмар за кошмаром. СМИ пришли в ужас из-за катастрофы в рядах ВСУ

Бойцы Вооруженных сил Украины все больше страдают от психологических травм и не могут справиться со стрессом на поле боя, сообщает Reuters. РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T09:44

2023-12-21T09:44

2023-12-21T09:44

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Бойцы Вооруженных сил Украины все больше страдают от психологических травм и не могут справиться со стрессом на поле боя, сообщает Reuters."Меня мучают кошмары, и они изматывают меня. Когда у меня появляется время для отдыха, то я совсем не сплю", — пожаловался опрошенный журналистами украинский военный.Как указали обозреватели, многих мобилизованных украинцев практически никак не подготовили к ожесточенным боям, из-за чего в рядах ВСУ растет число солдат, страдающих от боевого стресса и ночных кошмаров.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.Во вторник Зеленский на пресс-конференции сообщил, что к нему обратились из Генерального штаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно еще 450-500 тысяч человек, добавив, что ему "нужно больше аргументов, чтобы поддерживать это направление". Как писала американская газета Wall Street Journal, украинские военные считают, что без всеобщей мобилизации стране не обойтись.

https://ria.ru/20231220/priznanie-1916924314.html

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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, политика