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Кошмар за кошмаром. СМИ пришли в ужас из-за катастрофы в рядах ВСУ - РИА Новости, 21.12.2023
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09:44 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/koshmary-1917137527.html
Кошмар за кошмаром. СМИ пришли в ужас из-за катастрофы в рядах ВСУ
Кошмар за кошмаром. СМИ пришли в ужас из-за катастрофы в рядах ВСУ - РИА Новости, 21.12.2023
Кошмар за кошмаром. СМИ пришли в ужас из-за катастрофы в рядах ВСУ
Бойцы Вооруженных сил Украины все больше страдают от психологических травм и не могут справиться со стрессом на поле боя, сообщает Reuters. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T09:44
2023-12-21T09:44
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Бойцы Вооруженных сил Украины все больше страдают от психологических травм и не могут справиться со стрессом на поле боя, сообщает Reuters.&quot;Меня мучают кошмары, и они изматывают меня. Когда у меня появляется время для отдыха, то я совсем не сплю&quot;, — пожаловался опрошенный журналистами украинский военный.Как указали обозреватели, многих мобилизованных украинцев практически никак не подготовили к ожесточенным боям, из-за чего в рядах ВСУ растет число солдат, страдающих от боевого стресса и ночных кошмаров.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.Во вторник Зеленский на пресс-конференции сообщил, что к нему обратились из Генерального штаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно еще 450-500 тысяч человек, добавив, что ему "нужно больше аргументов, чтобы поддерживать это направление". Как писала американская газета Wall Street Journal, украинские военные считают, что без всеобщей мобилизации стране не обойтись.
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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, политика
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Политика
Кошмар за кошмаром. СМИ пришли в ужас из-за катастрофы в рядах ВСУ

Reuters: все больше бойцов ВСУ страдают от психологических травм

© AP Photo / LibkosУкраинские военные переносят раненого в Артемовске (украинское название Бахмут)
Украинские военные переносят раненого в Артемовске (украинское название Бахмут) - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные переносят раненого в Артемовске (украинское название Бахмут). Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Бойцы Вооруженных сил Украины все больше страдают от психологических травм и не могут справиться со стрессом на поле боя, сообщает Reuters.
«

"Меня мучают кошмары, и они изматывают меня. Когда у меня появляется время для отдыха, то я совсем не сплю", — пожаловался опрошенный журналистами украинский военный.

Как указали обозреватели, многих мобилизованных украинцев практически никак не подготовили к ожесточенным боям, из-за чего в рядах ВСУ растет число солдат, страдающих от боевого стресса и ночных кошмаров.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
Во вторник Зеленский на пресс-конференции сообщил, что к нему обратились из Генерального штаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно еще 450-500 тысяч человек, добавив, что ему "нужно больше аргументов, чтобы поддерживать это направление". Как писала американская газета Wall Street Journal, украинские военные считают, что без всеобщей мобилизации стране не обойтись.
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