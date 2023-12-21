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В Приморье делают саперные "кошки" для нужд спецоперации - РИА Новости, 21.12.2023
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Надежные люди
 
10:56 21.12.2023
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В Приморье делают саперные "кошки" для нужд спецоперации
В Приморье делают саперные "кошки" для нужд спецоперации - РИА Новости, 21.12.2023
В Приморье делают саперные "кошки" для нужд спецоперации
Судостроительные предприятия Приморского края изготавливают тактические инструменты для фронта и экипируют земляков-добровольцев в зоне специальной военной... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T10:56
2023-12-21T10:56
надежные люди
приморский край
находкинский судоремонтный завод
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ВЛАДИВОСТОК, 21 дек – РИА Новости. Судостроительные предприятия Приморского края изготавливают тактические инструменты для фронта и экипируют земляков-добровольцев в зоне специальной военной операции, сообщает правительство региона. "Специалисты АО "Восточная верфь" в рамках поддержки бойцов, участвующих в СВО, в свободное от работы время разработали и изготовили из неликвидов пробную партию саперных кошек... Находкинский судоремонтный завод... экипирует добровольцев из муниципального образования всем необходимым снаряжением и сопровождает их до зоны проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении со ссылкой на региональное министерство промышленности и торговли. Отмечается, что сапёрные "кошки" уже отправили в зону спецоперации. "Этот тактический инструмент предназначен для траления (приведения к срабатыванию) противопехотных, противотанковых, специальных мин с натяжными и обрывными датчиками цели", - добавили в министерстве. Ранее сообщалось, что из Приморья в зону спецоперации отправили беспилотники, средства связи и другое необходимое снаряжение.
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приморский край, находкинский судоремонтный завод
Надежные люди, Приморский край, Находкинский судоремонтный завод
В Приморье делают саперные "кошки" для нужд спецоперации

В Приморье делают саперные "кошки" и другие тактические инструменты для нужд СВО

© Минпромторг Приморского краяСаперные "кошки", изготовленные специалистами АО "Восточная верфь" в рамках поддержки бойцов, участвующих в СВО
Саперные кошки, изготовленные специалистами АО Восточная верфь в рамках поддержки бойцов, участвующих в СВО
© Минпромторг Приморского края
Саперные "кошки", изготовленные специалистами АО "Восточная верфь" в рамках поддержки бойцов, участвующих в СВО
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 21 дек – РИА Новости. Судостроительные предприятия Приморского края изготавливают тактические инструменты для фронта и экипируют земляков-добровольцев в зоне специальной военной операции, сообщает правительство региона.
"Специалисты АО "Восточная верфь" в рамках поддержки бойцов, участвующих в СВО, в свободное от работы время разработали и изготовили из неликвидов пробную партию саперных кошек... Находкинский судоремонтный завод... экипирует добровольцев из муниципального образования всем необходимым снаряжением и сопровождает их до зоны проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении со ссылкой на региональное министерство промышленности и торговли.
© Минпромторг Приморского краяСаперные "кошки", изготовленные специалистами АО "Восточная верфь" в рамках поддержки бойцов, участвующих в СВО
Саперные кошки, изготовленные специалистами АО Восточная верфь в рамках поддержки бойцов, участвующих в СВО
© Минпромторг Приморского края
Саперные "кошки", изготовленные специалистами АО "Восточная верфь" в рамках поддержки бойцов, участвующих в СВО
Отмечается, что сапёрные "кошки" уже отправили в зону спецоперации. "Этот тактический инструмент предназначен для траления (приведения к срабатыванию) противопехотных, противотанковых, специальных мин с натяжными и обрывными датчиками цели", - добавили в министерстве.
Ранее сообщалось, что из Приморья в зону спецоперации отправили беспилотники, средства связи и другое необходимое снаряжение.
© Минпромторг Приморского краяСаперные "кошки", изготовленные специалистами АО "Восточная верфь" в рамках поддержки бойцов, участвующих в СВО
Саперные кошки, изготовленные специалистами АО Восточная верфь в рамках поддержки бойцов, участвующих в СВО
© Минпромторг Приморского края
Саперные "кошки", изготовленные специалистами АО "Восточная верфь" в рамках поддержки бойцов, участвующих в СВО
 
Надежные людиПриморский крайНаходкинский судоремонтный завод
 
 
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