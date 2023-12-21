https://ria.ru/20231221/koshki-1917153245.html

В Приморье делают саперные "кошки" для нужд спецоперации

В Приморье делают саперные "кошки" для нужд спецоперации - РИА Новости, 21.12.2023

В Приморье делают саперные "кошки" для нужд спецоперации

Судостроительные предприятия Приморского края изготавливают тактические инструменты для фронта и экипируют земляков-добровольцев в зоне специальной военной... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T10:56

2023-12-21T10:56

2023-12-21T10:56

надежные люди

приморский край

находкинский судоремонтный завод

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ВЛАДИВОСТОК, 21 дек – РИА Новости. Судостроительные предприятия Приморского края изготавливают тактические инструменты для фронта и экипируют земляков-добровольцев в зоне специальной военной операции, сообщает правительство региона. "Специалисты АО "Восточная верфь" в рамках поддержки бойцов, участвующих в СВО, в свободное от работы время разработали и изготовили из неликвидов пробную партию саперных кошек... Находкинский судоремонтный завод... экипирует добровольцев из муниципального образования всем необходимым снаряжением и сопровождает их до зоны проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении со ссылкой на региональное министерство промышленности и торговли. Отмечается, что сапёрные "кошки" уже отправили в зону спецоперации. "Этот тактический инструмент предназначен для траления (приведения к срабатыванию) противопехотных, противотанковых, специальных мин с натяжными и обрывными датчиками цели", - добавили в министерстве. Ранее сообщалось, что из Приморья в зону спецоперации отправили беспилотники, средства связи и другое необходимое снаряжение.

приморский край

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

приморский край, находкинский судоремонтный завод