В Приморье делают саперные "кошки" для нужд спецоперации
В Приморье делают саперные "кошки" и другие тактические инструменты для нужд СВО
© Минпромторг Приморского краяСаперные "кошки", изготовленные специалистами АО "Восточная верфь" в рамках поддержки бойцов, участвующих в СВО
© Минпромторг Приморского края
Саперные "кошки", изготовленные специалистами АО "Восточная верфь" в рамках поддержки бойцов, участвующих в СВО
ВЛАДИВОСТОК, 21 дек – РИА Новости. Судостроительные предприятия Приморского края изготавливают тактические инструменты для фронта и экипируют земляков-добровольцев в зоне специальной военной операции, сообщает правительство региона.
"Специалисты АО "Восточная верфь" в рамках поддержки бойцов, участвующих в СВО, в свободное от работы время разработали и изготовили из неликвидов пробную партию саперных кошек... Находкинский судоремонтный завод... экипирует добровольцев из муниципального образования всем необходимым снаряжением и сопровождает их до зоны проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении со ссылкой на региональное министерство промышленности и торговли.
© Минпромторг Приморского краяСаперные "кошки", изготовленные специалистами АО "Восточная верфь" в рамках поддержки бойцов, участвующих в СВО
© Минпромторг Приморского края
Саперные "кошки", изготовленные специалистами АО "Восточная верфь" в рамках поддержки бойцов, участвующих в СВО
Отмечается, что сапёрные "кошки" уже отправили в зону спецоперации. "Этот тактический инструмент предназначен для траления (приведения к срабатыванию) противопехотных, противотанковых, специальных мин с натяжными и обрывными датчиками цели", - добавили в министерстве.
Ранее сообщалось, что из Приморья в зону спецоперации отправили беспилотники, средства связи и другое необходимое снаряжение.
© Минпромторг Приморского краяСаперные "кошки", изготовленные специалистами АО "Восточная верфь" в рамках поддержки бойцов, участвующих в СВО
© Минпромторг Приморского края
Саперные "кошки", изготовленные специалистами АО "Восточная верфь" в рамках поддержки бойцов, участвующих в СВО