https://ria.ru/20231221/kontrol-1917181614.html

Генштаб: ВС России расширяют контроль на всех направлениях в зоне СВО

Генштаб: ВС России расширяют контроль на всех направлениях в зоне СВО - РИА Новости, 21.12.2023

Генштаб: ВС России расширяют контроль на всех направлениях в зоне СВО

Российские войска расширяют зоны контроля на всех направлениях при проведении СВО, сообщил начальник Генштаба — первый заместитель министра обороны генерал... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T12:55

2023-12-21T12:55

2023-12-21T14:25

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

валерий герасимов

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Российские войска расширяют зоны контроля на всех направлениях при проведении СВО, сообщил начальник Генштаба — первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе по итогам деятельности Минобороны в 2023 году. "Российские войска успешно ведут активную оборону, уверенно удерживают рубежи на всей линии боевого соприкосновения, постоянно расширяют зоны контроля на всех направлениях. Противнику непрерывно наносится огневое поражение, не позволяющее ему продвинуться вперед", — отметил он.Герасимов подчеркнул, что российские военнослужащие мужественно и решительно действуют в самых сложных условиях боевой обстановки и эффективно выполняют поставленные задачи.Глава Генштаба рассказал, что в этом году основной задачей Вооруженных сил было отражение контрнаступления ударной группировки ВСУ, костяк которой составляли бригады, подготовленные и оснащенные странами Запада.Всего к началу июня киевский режим сосредоточил на Запорожском направлении наступательную группировку численностью до 50 батальонов, более 230 танков и свыше тысячи боевых бронированных машин, половину из которых составляли современные образцы иностранного производства. В последующем группировку увеличили до 80 батальонов."Замыслом противника предусматривалось к исходу 15 суток наступления блокировать Мелитополь. В последующем наступать с выходом к побережью Азовского моря, городу Мариуполю и границе с Крымом", — уточнил военачальник.Но в итоге ВСУ ценой колоссальных потерь смогли лишь незначительно продвинуться на Запорожском направлении, не сумев преодолеть даже тактическую зону обороны российских войск.По его словам, дополнительные поставки киевскому режиму западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя, а только увеличили количество потерь в подразделениях ВСУ."В целях срыва планов украинского командования нашими войсками были проведены масштабные мероприятия по созданию эшелонированной системы инженерных заграждений, оборонительных рубежей и позиций", — подчеркнул Герасимов.По его словам, за полгода ВСУ потеряли на всех направлениях около 160 тысяч человек, более трех тысяч боевых бронированных машин, в том числе 766 танков, 121 самолет и 23 вертолета.При этом он отметил, что киевский режим, видя неспособность ВСУ достичь поставленных целей на поле боя, продолжает применять террористические методы борьбы. В свою очередь, западные спецслужбы молчаливо соглашаются, а часто и помогают украинскому руководству в таких шагах."Украина не оставляет попыток совершения актов ядерного терроризма, систематически направляет беспилотные летательные аппараты, снаряженные взрывными устройствами, на Запорожскую АЭС и город Энергодар. В мае этого года сорвана попытка украинских диверсантов подорвать линии электропередачи Ленинградской и Калининской атомных электростанций", — добавил Герасимов.Глава Генштаба также указал, что только на территории ДНР с февраля 2022 года из-за атак ВСУ погибли более 4,7 тысячи мирных жителей, а покушения на журналистов и представителей власти в четырех новых регионах России остаются нормой для Киева.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20231219/shoygu-1916706635.html

https://ria.ru/20231219/tseli-1916694021.html

https://ria.ru/20231221/pozitsii-1917131307.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы рф, валерий герасимов