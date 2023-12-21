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"Осознайте реальность": в конгрессе США резко высказались об Украине - РИА Новости, 21.12.2023
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16:44 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/konflikt-1917280921.html
"Осознайте реальность": в конгрессе США резко высказались об Украине
"Осознайте реальность": в конгрессе США резко высказались об Украине - РИА Новости, 21.12.2023
"Осознайте реальность": в конгрессе США резко высказались об Украине
Вашингтон должен открыто признать, что ведет опосредованную войну с Россией через украинский конфликт, заявил старший сенатор США от штата Висконсин Рон... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T16:44
2023-12-21T16:44
в мире
сша
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рон джонсон
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Вашингтон должен открыто признать, что ведет опосредованную войну с Россией через украинский конфликт, заявил старший сенатор США от штата Висконсин Рон Джонсон, чьи слова транслировал The Hill TV."Осознайте эту реальность. &lt;…&gt; Но в этом случае мы просто отказываемся признавать реальное положение вещей: мы ведем опосредованную войну с Россией, но страдают украинцы и россияне. А мы так бойко рассуждаем о том, что "ну, американцы же не умирают", — возмутился он.Джонсон также подчеркнул, что многие поддерживают финансирование Украины, поскольку это помогает создать новые рабочие места в США. По мнению политика, такой подход просто недопустим."С каждым днем гибнет все больше украинцев &lt;…&gt;, а Украина всё больше разрушается. Так прекратите это. Прекратите подливать масла в огонь. &lt;…&gt; Мне кажется порочным, оскорбительным, когда люди заявляют: "Ну, знаете, плюс в том, что большая часть из этих 60 миллиардов долларов пойдёт на создание рабочих мест в Америке". Не думаю, что рабочие места в Америке стоят того, чтобы разрушить ради них страну и устраивать кровопролитие", — отметил он.Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил на брифинге, что США в конце декабря объявят о новом пакете военной помощи Украине, который станет последним из-за исчерпания ресурсов. По словам американского чиновника, без решения конгресса о выделении дополнительных средств у Соединенных Штатов больше не будет доступных ресурсов на поддержку киевского режима.
https://ria.ru/20231221/konflikt-1917220114.html
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в мире, сша, украина, россия, рон джонсон, джон кирби, конгресс сша
В мире, США, Украина, Россия, Рон Джонсон, Джон Кирби, Конгресс США
"Осознайте реальность": в конгрессе США резко высказались об Украине

Сенатор Джонсон призвал США открыто признать, что они ведут конфликт с Россией

© AP Photo / J. David AkeЗдание Капитолия США в Вашингтоне
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© AP Photo / J. David Ake
Здание Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек РИА Новости. Вашингтон должен открыто признать, что ведет опосредованную войну с Россией через украинский конфликт, заявил старший сенатор США от штата Висконсин Рон Джонсон, чьи слова транслировал The Hill TV.
"Осознайте эту реальность. <…> Но в этом случае мы просто отказываемся признавать реальное положение вещей: мы ведем опосредованную войну с Россией, но страдают украинцы и россияне. А мы так бойко рассуждаем о том, что "ну, американцы же не умирают", — возмутился он.
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Джонсон также подчеркнул, что многие поддерживают финансирование Украины, поскольку это помогает создать новые рабочие места в США. По мнению политика, такой подход просто недопустим.
"С каждым днем гибнет все больше украинцев <…>, а Украина всё больше разрушается. Так прекратите это. Прекратите подливать масла в огонь. <…> Мне кажется порочным, оскорбительным, когда люди заявляют: "Ну, знаете, плюс в том, что большая часть из этих 60 миллиардов долларов пойдёт на создание рабочих мест в Америке". Не думаю, что рабочие места в Америке стоят того, чтобы разрушить ради них страну и устраивать кровопролитие", — отметил он.
Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил на брифинге, что США в конце декабря объявят о новом пакете военной помощи Украине, который станет последним из-за исчерпания ресурсов. По словам американского чиновника, без решения конгресса о выделении дополнительных средств у Соединенных Штатов больше не будет доступных ресурсов на поддержку киевского режима.
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