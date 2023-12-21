"Осознайте реальность": в конгрессе США резко высказались об Украине
Сенатор Джонсон призвал США открыто признать, что они ведут конфликт с Россией
© AP Photo / J. David AkeЗдание Капитолия США в Вашингтоне
© AP Photo / J. David Ake
Здание Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Вашингтон должен открыто признать, что ведет опосредованную войну с Россией через украинский конфликт, заявил старший сенатор США от штата Висконсин Рон Джонсон, чьи слова транслировал The Hill TV.
"Осознайте эту реальность. <…> Но в этом случае мы просто отказываемся признавать реальное положение вещей: мы ведем опосредованную войну с Россией, но страдают украинцы и россияне. А мы так бойко рассуждаем о том, что "ну, американцы же не умирают", — возмутился он.
Джонсон также подчеркнул, что многие поддерживают финансирование Украины, поскольку это помогает создать новые рабочие места в США. По мнению политика, такой подход просто недопустим.
"С каждым днем гибнет все больше украинцев <…>, а Украина всё больше разрушается. Так прекратите это. Прекратите подливать масла в огонь. <…> Мне кажется порочным, оскорбительным, когда люди заявляют: "Ну, знаете, плюс в том, что большая часть из этих 60 миллиардов долларов пойдёт на создание рабочих мест в Америке". Не думаю, что рабочие места в Америке стоят того, чтобы разрушить ради них страну и устраивать кровопролитие", — отметил он.
Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил на брифинге, что США в конце декабря объявят о новом пакете военной помощи Украине, который станет последним из-за исчерпания ресурсов. По словам американского чиновника, без решения конгресса о выделении дополнительных средств у Соединенных Штатов больше не будет доступных ресурсов на поддержку киевского режима.