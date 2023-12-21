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Аксенов заявил, что конфликт на Украине можно завершить за пять дней - РИА Новости, 21.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:12 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/konflikt-1917224153.html
Аксенов заявил, что конфликт на Украине можно завершить за пять дней
Аксенов заявил, что конфликт на Украине можно завершить за пять дней - РИА Новости, 21.12.2023
Аксенов заявил, что конфликт на Украине можно завершить за пять дней
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что военный конфликт на Украине можно завершить за пять дней, если западные страны прекратят военную помощь. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T15:12
2023-12-21T15:12
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сергей аксенов (политик)
владимир путин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что военный конфликт на Украине можно завершить за пять дней, если западные страны прекратят военную помощь. "Ничего им не светит. В военном плане никакой у них (украинских войск – ред.) перспективы абсолютно нет. Вопрос стоит только в том, когда Запад прекратит спонсировать Украину. Как только Запад прекратит военную помощь прямую, пять дней - на этом все закончится", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24". На прошлой неделе президент России Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, говоря о возможности завершения конфликта на Украине, заявил, что есть два варианта: "либо мы договоримся о демилитаризации, согласуем определенные параметры", либо вопрос будет решен силовым путем.
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в мире, украина, россия, сергей аксенов (политик), владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Сергей Аксенов (политик), Владимир Путин
Аксенов заявил, что конфликт на Украине можно завершить за пять дней

Глава Крыма Аксенов: военный конфликт на Украине можно завершить за пять дней

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что военный конфликт на Украине можно завершить за пять дней, если западные страны прекратят военную помощь.
«
"Ничего им не светит. В военном плане никакой у них (украинских войск – ред.) перспективы абсолютно нет. Вопрос стоит только в том, когда Запад прекратит спонсировать Украину. Как только Запад прекратит военную помощь прямую, пять дней - на этом все закончится", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24".
На прошлой неделе президент России Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, говоря о возможности завершения конфликта на Украине, заявил, что есть два варианта: "либо мы договоримся о демилитаризации, согласуем определенные параметры", либо вопрос будет решен силовым путем.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСергей Аксенов (политик)Владимир Путин
 
 
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