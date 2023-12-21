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Аксенов заявил, что конфликт на Украине можно завершить за пять дней

Аксенов заявил, что конфликт на Украине можно завершить за пять дней - РИА Новости, 21.12.2023

Аксенов заявил, что конфликт на Украине можно завершить за пять дней

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что военный конфликт на Украине можно завершить за пять дней, если западные страны прекратят военную помощь. РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T15:12

2023-12-21T15:12

2023-12-21T15:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что военный конфликт на Украине можно завершить за пять дней, если западные страны прекратят военную помощь. "Ничего им не светит. В военном плане никакой у них (украинских войск – ред.) перспективы абсолютно нет. Вопрос стоит только в том, когда Запад прекратит спонсировать Украину. Как только Запад прекратит военную помощь прямую, пять дней - на этом все закончится", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24". На прошлой неделе президент России Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, говоря о возможности завершения конфликта на Украине, заявил, что есть два варианта: "либо мы договоримся о демилитаризации, согласуем определенные параметры", либо вопрос будет решен силовым путем.

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в мире, украина, россия, сергей аксенов (политик), владимир путин