https://ria.ru/20231221/konflikt-1917220114.html

"Договаривайся". В Киеве сообщили Зеленскому неприятные новости из США

"Договаривайся". В Киеве сообщили Зеленскому неприятные новости из США - РИА Новости, 21.12.2023

"Договаривайся". В Киеве сообщили Зеленскому неприятные новости из США

Президенту Украины Владимиру Зеленскому больше не стоит надеяться на США, поскольку американская поддержка продолжит снижаться, а Белый дом, вероятно, будет... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T15:03

2023-12-21T15:03

2023-12-21T15:03

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому больше не стоит надеяться на США, поскольку американская поддержка продолжит снижаться, а Белый дом, вероятно, будет настаивать на завершении конфликта, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."Зеленский, отменяй военное положение и договаривайся о временном прекращении огня", — посоветовал он.Соскин объяснил отсутствие интереса к Украине со стороны США тем, что Белый дом сосредоточился на других как международных, так и внутренних вопросах."После каникул, где-то 9 января, они (конгресс. — Прим. ред.) сразу заниматься этим (согласованием помощи для Украины. — Прим. ред.) не будут. Естественно, они ничего принимать не будут. Там наступают следующие события – это шатдаун. <…> То есть это практически коллапс. Никто никаких денег Украине выделять не будет", — поделился он своим мнением.Западные СМИ все чаще пишут о том, что Запад начал уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

https://ria.ru/20231221/doverie-1917177372.html

https://ria.ru/20231221/territoriya-1917147409.html

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в мире, украина, киев, сша, владимир зеленский, олег соскин, леонид кучма, nbc