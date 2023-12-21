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"Договаривайся". В Киеве сообщили Зеленскому неприятные новости из США - РИА Новости, 21.12.2023
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15:03 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/konflikt-1917220114.html
"Договаривайся". В Киеве сообщили Зеленскому неприятные новости из США
"Договаривайся". В Киеве сообщили Зеленскому неприятные новости из США - РИА Новости, 21.12.2023
"Договаривайся". В Киеве сообщили Зеленскому неприятные новости из США
Президенту Украины Владимиру Зеленскому больше не стоит надеяться на США, поскольку американская поддержка продолжит снижаться, а Белый дом, вероятно, будет... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T15:03
2023-12-21T15:03
в мире
украина
киев
сша
владимир зеленский
олег соскин
леонид кучма
nbc
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому больше не стоит надеяться на США, поскольку американская поддержка продолжит снижаться, а Белый дом, вероятно, будет настаивать на завершении конфликта, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."Зеленский, отменяй военное положение и договаривайся о временном прекращении огня", — посоветовал он.Соскин объяснил отсутствие интереса к Украине со стороны США тем, что Белый дом сосредоточился на других как международных, так и внутренних вопросах."После каникул, где-то 9 января, они (конгресс. — Прим. ред.) сразу заниматься этим (согласованием помощи для Украины. — Прим. ред.) не будут. Естественно, они ничего принимать не будут. Там наступают следующие события – это шатдаун. &lt;…&gt; То есть это практически коллапс. Никто никаких денег Украине выделять не будет", — поделился он своим мнением.Западные СМИ все чаще пишут о том, что Запад начал уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20231221/doverie-1917177372.html
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в мире, украина, киев, сша, владимир зеленский, олег соскин, леонид кучма, nbc
В мире, Украина, Киев, США, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Леонид Кучма, NBC
"Договаривайся". В Киеве сообщили Зеленскому неприятные новости из США

Соскин: Зеленскому нужно прекратить конфликт, так как США потеряли в нем интерес

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает во время пресс-конференции с президентом США Джо Байденом
Президент Украины Владимир Зеленский выступает во время пресс-конференции с президентом США Джо Байденом - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент Украины Владимир Зеленский выступает во время пресс-конференции с президентом США Джо Байденом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому больше не стоит надеяться на США, поскольку американская поддержка продолжит снижаться, а Белый дом, вероятно, будет настаивать на завершении конфликта, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
"Зеленский, отменяй военное положение и договаривайся о временном прекращении огня", — посоветовал он.
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Соскин объяснил отсутствие интереса к Украине со стороны США тем, что Белый дом сосредоточился на других как международных, так и внутренних вопросах.
"После каникул, где-то 9 января, они (конгресс. — Прим. ред.) сразу заниматься этим (согласованием помощи для Украины. — Прим. ред.) не будут. Естественно, они ничего принимать не будут. Там наступают следующие события – это шатдаун. <…> То есть это практически коллапс. Никто никаких денег Украине выделять не будет", — поделился он своим мнением.
Западные СМИ все чаще пишут о том, что Запад начал уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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В миреУкраинаКиевСШАВладимир ЗеленскийОлег СоскинЛеонид КучмаNBC
 
 
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