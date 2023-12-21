https://ria.ru/20231221/konflikt-1917182029.html

США затягивают украинский конфликт, заявил Герасимов

США затягивают украинский конфликт, заявил Герасимов - РИА Новости, 21.12.2023

США затягивают украинский конфликт, заявил Герасимов

Вашингтон проводит линию на затягивание украинского конфликта, с февраля 2022 года Киев получил более 5200 танков, около 100 тысяч украинских военнослужащих... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T12:57

2023-12-21T12:57

2023-12-21T12:57

специальная военная операция на украине

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сша

валерий герасимов

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Вашингтон проводит линию на затягивание украинского конфликта, с февраля 2022 года Киев получил более 5200 танков, около 100 тысяч украинских военнослужащих прошли обучение в США и Европе, заявил начальник Генштаба ВС РФ – первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов. "Сегодня Вашингтон проводит линию на затягивание украинского конфликта. С этой целью направляется значительная военная и военно-техническая помощь Украине", - сказал Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе по итогам деятельности Минобороны РФ в 2023 году. По его словам, с февраля 2022 года Украина получила более 5200 танков и боевых бронированных машин, более 1300 орудий полевой артиллерии, 200 реактивных систем залпового огня, свыше 23 тысяч противотанковых ракетных комплексов, 1200 зенитных ракетных комплексов и установок, более 100 самолетов и вертолетов, 23 тысяч беспилотников, а также значительное количество боеприпасов различных типов. "Около 100 тысяч украинских военнослужащих прошли обучение в США и Европе", - сообщил Герасимов.

https://ria.ru/20231130/pobeda-1912744516.html

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в мире, сша, валерий герасимов