Рейтинг@Mail.ru
США затягивают украинский конфликт, заявил Герасимов - РИА Новости, 21.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:57 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/konflikt-1917182029.html
США затягивают украинский конфликт, заявил Герасимов
США затягивают украинский конфликт, заявил Герасимов - РИА Новости, 21.12.2023
США затягивают украинский конфликт, заявил Герасимов
Вашингтон проводит линию на затягивание украинского конфликта, с февраля 2022 года Киев получил более 5200 танков, около 100 тысяч украинских военнослужащих... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T12:57
2023-12-21T12:57
специальная военная операция на украине
в мире
сша
валерий герасимов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1861056619_172:518:2888:2046_1920x0_80_0_0_678a8fdafb90e0619928d775ee106e27.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Вашингтон проводит линию на затягивание украинского конфликта, с февраля 2022 года Киев получил более 5200 танков, около 100 тысяч украинских военнослужащих прошли обучение в США и Европе, заявил начальник Генштаба ВС РФ – первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов. "Сегодня Вашингтон проводит линию на затягивание украинского конфликта. С этой целью направляется значительная военная и военно-техническая помощь Украине", - сказал Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе по итогам деятельности Минобороны РФ в 2023 году. По его словам, с февраля 2022 года Украина получила более 5200 танков и боевых бронированных машин, более 1300 орудий полевой артиллерии, 200 реактивных систем залпового огня, свыше 23 тысяч противотанковых ракетных комплексов, 1200 зенитных ракетных комплексов и установок, более 100 самолетов и вертолетов, 23 тысяч беспилотников, а также значительное количество боеприпасов различных типов. "Около 100 тысяч украинских военнослужащих прошли обучение в США и Европе", - сообщил Герасимов.
https://ria.ru/20231130/pobeda-1912744516.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1861056619_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_7427d090b96dbf3bd4a2038755dc8535.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, валерий герасимов
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Валерий Герасимов
США затягивают украинский конфликт, заявил Герасимов

Герасимов: Вашингтон проводит линию на затягивание украинского конфликта

© AP Photo / Carolyn KasterФлаги США
Флаги США - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© AP Photo / Carolyn Kaster
Флаги США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Вашингтон проводит линию на затягивание украинского конфликта, с февраля 2022 года Киев получил более 5200 танков, около 100 тысяч украинских военнослужащих прошли обучение в США и Европе, заявил начальник Генштаба ВС РФ – первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов.
"Сегодня Вашингтон проводит линию на затягивание украинского конфликта. С этой целью направляется значительная военная и военно-техническая помощь Украине", - сказал Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе по итогам деятельности Минобороны РФ в 2023 году.
По его словам, с февраля 2022 года Украина получила более 5200 танков и боевых бронированных машин, более 1300 орудий полевой артиллерии, 200 реактивных систем залпового огня, свыше 23 тысяч противотанковых ракетных комплексов, 1200 зенитных ракетных комплексов и установок, более 100 самолетов и вертолетов, 23 тысяч беспилотников, а также значительное количество боеприпасов различных типов.
"Около 100 тысяч украинских военнослужащих прошли обучение в США и Европе", - сообщил Герасимов.
Флаги Украины и НАТО - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
Киев не может победить на поле боя. И Запад нашел в этом плюсы
30 ноября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАВалерий Герасимов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала