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Ким Чен Ын пригрозил ответить на провокации ядерным ударом

Ким Чен Ын пригрозил ответить на провокации ядерным ударом - РИА Новости, 21.12.2023

Ким Чен Ын пригрозил ответить на провокации ядерным ударом

КНДР незамедлительно ответит атакой с помощью ядерного оружия в случае провокаций со стороны других стран, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T02:49

2023-12-21T02:49

2023-12-21T05:54

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. КНДР незамедлительно ответит атакой с помощью ядерного оружия в случае провокаций со стороны других стран, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на северокорейского лидера Ким Чен Ына.Как говорится в сообщении, Ким Чен Ын встретился 20 декабря с военнослужащими главного ракетного управления, участвовавшими в учениях по пуску межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-18", и поздравил их с удачным запуском."Военная деятельность продемонстрировала... эволюцию ядерной стратегии и доктрины, в соответствии с которой КНДР не будет медлить даже с ядерной атакой, когда противник провоцирует ее с помощью ядерного оружия", - цитирует агентство заявление главы КНДР. Северная Корея вслед за проведенным ранее запуском ракеты малой дальности осуществила в понедельник запуск МБР. По данным минобороны Японии, высота полета составила более шести тысяч километров, дальность около тысячи километров. При запуске по обычной траектории ракета пролетела бы 15 тысяч километров, достигнув любой точки на территории США. Южнокорейский Совет национальной безопасности пришел к выводу, что Пхеньян испытал твердотопливную МБР. Президент Южной Кореи приказал дать "подавляющий ответ" в случае любых провокаций Пхеньяна, а также поручил укрепить готовность южнокорейско-американского альянса к обороне, продвигая трехсторонний ответ вместе с США и Японией. Министерство обороны КНДР, в свою очередь, ранее раскритиковало проведение очередного заседания Ядерной консультативной группы Южной Кореи и США как "открытую декларацию ядерной конфронтации".

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