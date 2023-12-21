https://ria.ru/20231221/klaster-1917129145.html
Собянин рассказал о развитии Московского инновационного кластера
Собянин рассказал о развитии Московского инновационного кластера - РИА Новости, 21.12.2023
Собянин рассказал о развитии Московского инновационного кластера
Свыше 150 тысяч пользователей зарегистрировались на Московском инновационном кластере, который представляет 37 тысяч компаний со всей страны, за последние пять... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T08:06
2023-12-21T08:06
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Свыше 150 тысяч пользователей зарегистрировались на Московском инновационном кластере, который представляет 37 тысяч компаний со всей страны, за последние пять лет, сообщил Сергей Собянин в своем Telegram-канале. "За последние пять лет Московский инновационный кластер стал крупнейшей российской платформой реализации инновационных проектов, на которой зарегистрировались свыше 150 тысяч пользователей. Они представляют 37 тысяч компаний, причем не только московских, но почти со всей страны", - написал он. Он отметил, что на цифровой платформе i.moscow собраны все варианты для размещения инновационных производств – свыше 50 технопарков, более 200 площадок пилотного тестирования (крупнейшая в мире сеть подобных площадок), особые экономические зоны, коворкинги и другое. Кроме того, Собянин добавил, что платформа i.moscow стала единым окном взаимодействия города, бизнеса и науки.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей собянин, москва, экономика
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Сергей Собянин, Москва, Экономика
Собянин рассказал о развитии Московского инновационного кластера
На Московском инновационном кластере зарегистрировались более 150 тысяч человек
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости.
Свыше 150 тысяч пользователей зарегистрировались на Московском инновационном кластере, который представляет 37 тысяч компаний со всей страны, за последние пять лет, сообщил Сергей Собянин в своем Telegram-канале
.
"За последние пять лет Московский инновационный кластер стал крупнейшей российской платформой реализации инновационных проектов, на которой зарегистрировались свыше 150 тысяч пользователей. Они представляют 37 тысяч компаний, причем не только московских, но почти со всей страны", - написал он.
Он отметил, что на цифровой платформе i.moscow собраны все варианты для размещения инновационных производств – свыше 50 технопарков, более 200 площадок пилотного тестирования (крупнейшая в мире сеть подобных площадок), особые экономические зоны, коворкинги и другое.
Кроме того, Собянин добавил, что платформа i.moscow стала единым окном взаимодействия города, бизнеса и науки.
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