https://ria.ru/20231221/kitay-1917165833.html

Россия и Китай работают над решением вопросов по аккредитации самолетов

Россия и Китай работают над решением вопросов по аккредитации самолетов - РИА Новости, 21.12.2023

Россия и Китай работают над решением вопросов по аккредитации самолетов

Работа с китайскими авиавластями по решению вопросов, связанных с аккредитацией воздушных судов для выполнения авиакомпанией "Россия" рейсов в Пекин, ведется,... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T11:50

2023-12-21T11:50

2023-12-21T12:05

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Работа с китайскими авиавластями по решению вопросов, связанных с аккредитацией воздушных судов для выполнения авиакомпанией "Россия" рейсов в Пекин, ведется, говорится в сообщении Минтранса РФ.Накануне авиакомпания "Россия" сообщила, что 15 декабря получила уведомление от аэропорта Пекина "Дасин" об отказе в приеме и обслуживании рейсов до выполнения дополнительных требований. При этом к началу первого рейса Владивосток – Пекин 17 декабря перевозчик получил операционное разрешение Управления гражданской авиации Китая, подтвержденные слоты и права на выполнение полетов из трех городов России. В "Аэрофлоте" добавили, что "Россия" в ближайшее время получит все разрешения и приступит к рейсам в Пекин."С целью продолжения выполнения полетов а/к "Россия" в международный аэропорт Пекина (Дасин) ведется работа с китайскими авиавластями по решению рабочих вопросов, связанных с аккредитацией воздушных судов", - говорится в сообщении.В ведомстве также отметили, что провозных емкостей группы "Аэрофлот" в настоящее время достаточно для перевозки пассажиров, которые планировали лететь в КНР рейсами авиакомпании "Россия".

https://ria.ru/20231220/samolety-1917050865.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, китай, экономика, новости - туризм