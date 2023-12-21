https://ria.ru/20231221/kitay-1917165833.html
Россия и Китай работают над решением вопросов по аккредитации самолетов
Россия и Китай работают над решением вопросов по аккредитации самолетов - РИА Новости, 21.12.2023
Россия и Китай работают над решением вопросов по аккредитации самолетов
Работа с китайскими авиавластями по решению вопросов, связанных с аккредитацией воздушных судов для выполнения авиакомпанией "Россия" рейсов в Пекин, ведется,... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T11:50
2023-12-21T11:50
2023-12-21T12:05
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Работа с китайскими авиавластями по решению вопросов, связанных с аккредитацией воздушных судов для выполнения авиакомпанией "Россия" рейсов в Пекин, ведется, говорится в сообщении Минтранса РФ.Накануне авиакомпания "Россия" сообщила, что 15 декабря получила уведомление от аэропорта Пекина "Дасин" об отказе в приеме и обслуживании рейсов до выполнения дополнительных требований. При этом к началу первого рейса Владивосток – Пекин 17 декабря перевозчик получил операционное разрешение Управления гражданской авиации Китая, подтвержденные слоты и права на выполнение полетов из трех городов России. В "Аэрофлоте" добавили, что "Россия" в ближайшее время получит все разрешения и приступит к рейсам в Пекин."С целью продолжения выполнения полетов а/к "Россия" в международный аэропорт Пекина (Дасин) ведется работа с китайскими авиавластями по решению рабочих вопросов, связанных с аккредитацией воздушных судов", - говорится в сообщении.В ведомстве также отметили, что провозных емкостей группы "Аэрофлот" в настоящее время достаточно для перевозки пассажиров, которые планировали лететь в КНР рейсами авиакомпании "Россия".
https://ria.ru/20231220/samolety-1917050865.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, экономика, новости - туризм
Россия, Китай, Экономика, Новости - Туризм
Россия и Китай работают над решением вопросов по аккредитации самолетов
Минтранс решает с Китаем вопросы по аккредитации воздушных судов
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Работа с китайскими авиавластями по решению вопросов, связанных с аккредитацией воздушных судов для выполнения авиакомпанией "Россия" рейсов в Пекин, ведется, говорится в сообщении Минтранса РФ.
Накануне авиакомпания "Россия" сообщила, что 15 декабря получила уведомление от аэропорта Пекина "Дасин" об отказе в приеме и обслуживании рейсов до выполнения дополнительных требований. При этом к началу первого рейса Владивосток
– Пекин 17 декабря перевозчик получил операционное разрешение Управления гражданской авиации Китая, подтвержденные слоты и права на выполнение полетов из трех городов России. В "Аэрофлоте
" добавили, что "Россия" в ближайшее время получит все разрешения и приступит к рейсам в Пекин.
"С целью продолжения выполнения полетов а/к "Россия" в международный аэропорт Пекина (Дасин) ведется работа с китайскими авиавластями по решению рабочих вопросов, связанных с аккредитацией воздушных судов", - говорится в сообщении.
В ведомстве также отметили, что провозных емкостей группы "Аэрофлот" в настоящее время достаточно для перевозки пассажиров, которые планировали лететь в КНР рейсами авиакомпании "Россия".
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