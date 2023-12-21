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Экс-возлюбленные Тарасова и Бикович появились на премьере фильма "Холоп 2"

Экс-возлюбленные Тарасова и Бикович появились на премьере фильма "Холоп 2" - РИА Новости, 21.12.2023

Экс-возлюбленные Тарасова и Бикович появились на премьере фильма "Холоп 2"

Актеры Аглая Тарасова и Милош Бикович в эту среду в столичном кинотеатре "Октябрь" представили комедийный фильм режиссера Клима Шипенко "Холоп 2". РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T17:48

2023-12-21T17:48

2023-12-21T17:48

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Актеры Аглая Тарасова и Милош Бикович в эту среду в столичном кинотеатре "Октябрь" представили комедийный фильм режиссера Клима Шипенко "Холоп 2".Актриса выбрала для выхода на красную дорожку элегантное черное платье-мини и аккуратно собрала наверх волосы. Ее коллега появился в более хулиганском образе, совместив светло-бежевый брючный костюм с серой рубашкой, расстегнутой на несколько пуговиц.В ленте знаменитости исполнили главные роли. Бикович снова сыграл сына олигарха по имени Гриша, а Тарасова — нового персонажа — избалованную богачку по имени Катя. Ее в картине отправляют в "прошлое" на перевоспитание. Вместе с ними в фильме, который выйдет в кинотеатрах 1 января, также снялись Мария Миронова, Иван Охлобыстин, Павел Деревянко, Кирилл Нагиев, Александр Самойленко и другие. Милош Бикович и Аглая Тарасова встречались с 2016 по 2018 годы. После полутора лет отношений пара объявила о расставании. Причиной разрыва, как призналась сама актриса на своей странице в соцсети, стал "бешеный график и постоянные разъезды" у обоих. Сейчас Биковича связывают романтические отношения с юристом и моделью Иваной Малич. В сентябре этого года стало известно, что они готовятся стать родителями. После разрыва с Биковичем Тарасова несколько месяцев встречалась с американским режиссером Дарреном Аронофски, который на 25 лет старше ее. В 2022-м году СМИ писали о романе актрисы с кинематографистом Ладо Кватанией. Сейчас знаменитость держит в секрете информацию о своей личной жизни.

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