Экс-возлюбленные Тарасова и Бикович появились на премьере фильма "Холоп 2"
Актеры Аглая Тарасова и Милош Бикович представили в Москве комедию "Холоп 2"
© Пресс-служба кинокомпании "Централ Партнершип" Актеры Аглая Тарасова и Милош Бикович на премьере фильма "Холоп 2" режиссера Клима Шипенко в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве
© Пресс-служба кинокомпании "Централ Партнершип"
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Актеры Аглая Тарасова и Милош Бикович в эту среду в столичном кинотеатре "Октябрь" представили комедийный фильм режиссера Клима Шипенко "Холоп 2".
Актриса выбрала для выхода на красную дорожку элегантное черное платье-мини и аккуратно собрала наверх волосы. Ее коллега появился в более хулиганском образе, совместив светло-бежевый брючный костюм с серой рубашкой, расстегнутой на несколько пуговиц.
© Пресс-служба кинокомпании "Централ Партнершип"Актеры Аглая Тарасова и Милош Бикович на премьере фильма "Холоп 2" режиссера Клима Шипенко в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве
© Пресс-служба кинокомпании "Централ Партнершип"
Актеры Аглая Тарасова и Милош Бикович на премьере фильма "Холоп 2" режиссера Клима Шипенко в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве
В ленте знаменитости исполнили главные роли. Бикович снова сыграл сына олигарха по имени Гриша, а Тарасова — нового персонажа — избалованную богачку по имени Катя. Ее в картине отправляют в "прошлое" на перевоспитание.
Вместе с ними в фильме, который выйдет в кинотеатрах 1 января, также снялись Мария Миронова, Иван Охлобыстин, Павел Деревянко, Кирилл Нагиев, Александр Самойленко и другие.
© Фото : Предоставлено пресс-службой кинокомпании "Централ Партнершип"Премьера фильма "Холоп 2"
Премьера фильма "Холоп 2"
© Фото : Предоставлено пресс-службой кинокомпании "Централ Партнершип"
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© Фото : Предоставлено пресс-службой кинокомпании "Централ Партнершип"Премьера фильма "Холоп 2"
Премьера фильма "Холоп 2"
© Фото : Предоставлено пресс-службой кинокомпании "Централ Партнершип"
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© Фото : Предоставлено пресс-службой кинокомпании "Централ Партнершип"Премьера фильма "Холоп 2"
Премьера фильма "Холоп 2"
© Фото : Предоставлено пресс-службой кинокомпании "Централ Партнершип"
3 из 6
© Фото : Предоставлено пресс-службой кинокомпании "Централ Партнершип"Премьера фильма "Холоп 2"
Премьера фильма "Холоп 2"
© Фото : Предоставлено пресс-службой кинокомпании "Централ Партнершип"
4 из 6
© Фото : Предоставлено пресс-службой кинокомпании "Централ Партнершип"Премьера фильма "Холоп 2"
Премьера фильма "Холоп 2"
© Фото : Предоставлено пресс-службой кинокомпании "Централ Партнершип"
5 из 6
© Фото : Предоставлено пресс-службой кинокомпании "Централ Партнершип"Премьера фильма "Холоп 2"
Премьера фильма "Холоп 2"
© Фото : Предоставлено пресс-службой кинокомпании "Централ Партнершип"
6 из 6
Премьера фильма "Холоп 2"
© Фото : Предоставлено пресс-службой кинокомпании "Централ Партнершип"
1 из 6
Премьера фильма "Холоп 2"
© Фото : Предоставлено пресс-службой кинокомпании "Централ Партнершип"
2 из 6
Премьера фильма "Холоп 2"
© Фото : Предоставлено пресс-службой кинокомпании "Централ Партнершип"
3 из 6
Премьера фильма "Холоп 2"
© Фото : Предоставлено пресс-службой кинокомпании "Централ Партнершип"
4 из 6
Премьера фильма "Холоп 2"
© Фото : Предоставлено пресс-службой кинокомпании "Централ Партнершип"
5 из 6
Премьера фильма "Холоп 2"
© Фото : Предоставлено пресс-службой кинокомпании "Централ Партнершип"
6 из 6
Милош Бикович и Аглая Тарасова встречались с 2016 по 2018 годы. После полутора лет отношений пара объявила о расставании. Причиной разрыва, как призналась сама актриса на своей странице в соцсети, стал "бешеный график и постоянные разъезды" у обоих.
Сейчас Биковича связывают романтические отношения с юристом и моделью Иваной Малич. В сентябре этого года стало известно, что они готовятся стать родителями.
После разрыва с Биковичем Тарасова несколько месяцев встречалась с американским режиссером Дарреном Аронофски, который на 25 лет старше ее. В 2022-м году СМИ писали о романе актрисы с кинематографистом Ладо Кватанией.
Сейчас Биковича связывают романтические отношения с юристом и моделью Иваной Малич. В сентябре этого года стало известно, что они готовятся стать родителями.
После разрыва с Биковичем Тарасова несколько месяцев встречалась с американским режиссером Дарреном Аронофски, который на 25 лет старше ее. В 2022-м году СМИ писали о романе актрисы с кинематографистом Ладо Кватанией.
Сейчас знаменитость держит в секрете информацию о своей личной жизни.