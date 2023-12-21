https://ria.ru/20231221/khamas-1917337303.html

Члены ХАМАС могут сдаться или умереть, заявил Нетаньяху

Члены ХАМАС могут сдаться или умереть, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 21.12.2023

Члены ХАМАС могут сдаться или умереть, заявил Нетаньяху

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на фоне дискуссий в прессе о готовящейся новой сделке по освобождению заложников из сектора Газа в обмен на прекращение огня... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T19:59

2023-12-21T19:59

2023-12-21T19:59

в мире

израиль

биньямин нетаньяху

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 дек - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на фоне дискуссий в прессе о готовящейся новой сделке по освобождению заложников из сектора Газа в обмен на прекращение огня заявил, что Израиль продолжит войну с ХАМАС до победы, а у членов палестинского движения есть только один выбор - "сдаться или умереть". "Мы сражаемся до победы. Мы не остановим войну, пока не выполним все ее цели – полная ликвидация ХАМАС и освобождение всех наших заложников. Выбор, который я предлагаю ХАМАС, очень прост - сдаться или умереть. У них нет и не будет другого выбора. И после того, как мы ликвидируем ХАМАС, я буду работать изо всех сил, чтобы гарантировать, что Газа больше не представляет никакой угрозы для Израиля", - заявил премьер в коротком обращении к нации.

https://ria.ru/20231221/bolnitsy-1917212403.html

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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году