https://ria.ru/20231221/khamas-1917337303.html
Члены ХАМАС могут сдаться или умереть, заявил Нетаньяху
Члены ХАМАС могут сдаться или умереть, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 21.12.2023
Члены ХАМАС могут сдаться или умереть, заявил Нетаньяху
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на фоне дискуссий в прессе о готовящейся новой сделке по освобождению заложников из сектора Газа в обмен на прекращение огня... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T19:59
2023-12-21T19:59
2023-12-21T19:59
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907569345_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ecf766169ef922779ec441558a06ff06.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 21 дек - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на фоне дискуссий в прессе о готовящейся новой сделке по освобождению заложников из сектора Газа в обмен на прекращение огня заявил, что Израиль продолжит войну с ХАМАС до победы, а у членов палестинского движения есть только один выбор - "сдаться или умереть". "Мы сражаемся до победы. Мы не остановим войну, пока не выполним все ее цели – полная ликвидация ХАМАС и освобождение всех наших заложников. Выбор, который я предлагаю ХАМАС, очень прост - сдаться или умереть. У них нет и не будет другого выбора. И после того, как мы ликвидируем ХАМАС, я буду работать изо всех сил, чтобы гарантировать, что Газа больше не представляет никакой угрозы для Израиля", - заявил премьер в коротком обращении к нации.
https://ria.ru/20231221/bolnitsy-1917212403.html
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907569345_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7be6780020dfc981c6f082602dd43130.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Члены ХАМАС могут сдаться или умереть, заявил Нетаньяху
Нетаньяху: ХАМАС могут сдаться или умереть, Израиль продолжит войну до победы