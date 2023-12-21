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Члены ХАМАС могут сдаться или умереть, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 21.12.2023
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19:59 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/khamas-1917337303.html
Члены ХАМАС могут сдаться или умереть, заявил Нетаньяху
Члены ХАМАС могут сдаться или умереть, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 21.12.2023
Члены ХАМАС могут сдаться или умереть, заявил Нетаньяху
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на фоне дискуссий в прессе о готовящейся новой сделке по освобождению заложников из сектора Газа в обмен на прекращение огня... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T19:59
2023-12-21T19:59
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 дек - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на фоне дискуссий в прессе о готовящейся новой сделке по освобождению заложников из сектора Газа в обмен на прекращение огня заявил, что Израиль продолжит войну с ХАМАС до победы, а у членов палестинского движения есть только один выбор - "сдаться или умереть". "Мы сражаемся до победы. Мы не остановим войну, пока не выполним все ее цели – полная ликвидация ХАМАС и освобождение всех наших заложников. Выбор, который я предлагаю ХАМАС, очень прост - сдаться или умереть. У них нет и не будет другого выбора. И после того, как мы ликвидируем ХАМАС, я буду работать изо всех сил, чтобы гарантировать, что Газа больше не представляет никакой угрозы для Израиля", - заявил премьер в коротком обращении к нации.
https://ria.ru/20231221/bolnitsy-1917212403.html
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Члены ХАМАС могут сдаться или умереть, заявил Нетаньяху

Нетаньяху: ХАМАС могут сдаться или умереть, Израиль продолжит войну до победы

© AP Photo / Abir SultanПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© AP Photo / Abir Sultan
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 дек - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на фоне дискуссий в прессе о готовящейся новой сделке по освобождению заложников из сектора Газа в обмен на прекращение огня заявил, что Израиль продолжит войну с ХАМАС до победы, а у членов палестинского движения есть только один выбор - "сдаться или умереть".
«
"Мы сражаемся до победы. Мы не остановим войну, пока не выполним все ее цели – полная ликвидация ХАМАС и освобождение всех наших заложников. Выбор, который я предлагаю ХАМАС, очень прост - сдаться или умереть. У них нет и не будет другого выбора. И после того, как мы ликвидируем ХАМАС, я буду работать изо всех сил, чтобы гарантировать, что Газа больше не представляет никакой угрозы для Израиля", - заявил премьер в коротком обращении к нации.
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В миреИзраильБиньямин НетаньяхуХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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