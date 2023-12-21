СМИ: хакера Rockstar Games приговорили к бессрочному содержанию в больнице
Рейтер: суд приговорил хакера Rockstar Games к бессрочному содержанию в больнице
Высокий суд Лондона. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Королевский суд Саутварка в Лондоне приговорил в четверг 18-летнего Ариона Куртаджа из хакерской группы Lapsus$, взломавшего американский сервис такси Uber, серверы разработчика видеокарт из США Nvidia и американского разработчика видеоигр Rockstar Games, к бессрочному содержанию в больнице, передает агентство Рейтер.
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"Подросток, член хакерской группы Lapsus$, в четверг был приговорен к бессрочному заключению в больнице за взлом Uber и финтех-компании Revolut, а также за шантаж разработчиков бестселлера "Grand Theft Auto". 18-летний Арион Куртадж начал совершать киберпреступления в одиночку в сентябре 2022 года", - пишет СМИ.
По мнению судьи Патриции Лис, Куртадж по-прежнему "полон решимости совершить новые серьезные преступления, если представится возможность".
Ранее в августе присяжные Королевского суда Саутварка в Лондоне вынесли решение, признав, что 18-летний Арион Куртадж из хакерской группы Lapsus$ совершил киберпреступления против ряда компаний. В 2022 году он взломал Nvidia, Revolut, Uber. Кроме того, он взломал серверы Rockstar Games и разослал сотрудникам компании сообщения с угрозами публикации исходного кода планируемого продолжения видеоигры Grand Theft Auto.
Поскольку врачи признали Куртаджа неспособным предстать перед судом из-за острого аутизма, присяжным было предложено определить лишь сам факт совершения преступлений. Всего Куртадж совершил 12 преступных деяний, включая три случая шантажа, два случая мошенничества и шесть случаев неправомерного использования компьютерных технологий.
В конце 2022 года газета Wall Street Journal сообщала, что группировка Lapsus$, в состав которой входят хакеры из Бразилии и Великобритании, совершила кибератаки против таких корпораций, как Uber Technologies, Nvidia, Microsoft, Okta, Samsung Electronics. Отмечалось, что ряд членов группировки были задержаны, однако хакеры Lapsus$ по-прежнему представляют угрозу.