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СМИ: хакера Rockstar Games приговорили к бессрочному содержанию в больнице - РИА Новости, 21.12.2023
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23:07 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/khaker-1917361107.html
СМИ: хакера Rockstar Games приговорили к бессрочному содержанию в больнице
СМИ: хакера Rockstar Games приговорили к бессрочному содержанию в больнице - РИА Новости, 21.12.2023
СМИ: хакера Rockstar Games приговорили к бессрочному содержанию в больнице
Королевский суд Саутварка в Лондоне приговорил в четверг 18-летнего Ариона Куртаджа из хакерской группы Lapsus$, взломавшего американский сервис такси Uber,... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T23:07
2023-12-21T23:07
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Королевский суд Саутварка в Лондоне приговорил в четверг 18-летнего Ариона Куртаджа из хакерской группы Lapsus$, взломавшего американский сервис такси Uber, серверы разработчика видеокарт из США Nvidia и американского разработчика видеоигр Rockstar Games, к бессрочному содержанию в больнице, передает агентство Рейтер. "Подросток, член хакерской группы Lapsus$, в четверг был приговорен к бессрочному заключению в больнице за взлом Uber и финтех-компании Revolut, а также за шантаж разработчиков бестселлера "Grand Theft Auto". 18-летний Арион Куртадж начал совершать киберпреступления в одиночку в сентябре 2022 года", - пишет СМИ. По мнению судьи Патриции Лис, Куртадж по-прежнему "полон решимости совершить новые серьезные преступления, если представится возможность". Ранее в августе присяжные Королевского суда Саутварка в Лондоне вынесли решение, признав, что 18-летний Арион Куртадж из хакерской группы Lapsus$ совершил киберпреступления против ряда компаний. В 2022 году он взломал Nvidia, Revolut, Uber. Кроме того, он взломал серверы Rockstar Games и разослал сотрудникам компании сообщения с угрозами публикации исходного кода планируемого продолжения видеоигры Grand Theft Auto. Поскольку врачи признали Куртаджа неспособным предстать перед судом из-за острого аутизма, присяжным было предложено определить лишь сам факт совершения преступлений. Всего Куртадж совершил 12 преступных деяний, включая три случая шантажа, два случая мошенничества и шесть случаев неправомерного использования компьютерных технологий. В конце 2022 года газета Wall Street Journal сообщала, что группировка Lapsus$, в состав которой входят хакеры из Бразилии и Великобритании, совершила кибератаки против таких корпораций, как Uber Technologies, Nvidia, Microsoft, Okta, Samsung Electronics. Отмечалось, что ряд членов группировки были задержаны, однако хакеры Lapsus$ по-прежнему представляют угрозу.
https://ria.ru/20231125/khaker-1911810485.html
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в мире, лондон, uber, rockstar games, сша, бразилия, microsoft corporation, технологии
В мире, Лондон, Uber, Rockstar Games, США, Бразилия, Microsoft Corporation, Технологии
СМИ: хакера Rockstar Games приговорили к бессрочному содержанию в больнице

Рейтер: суд приговорил хакера Rockstar Games к бессрочному содержанию в больнице

CC BY-SA 2.0 / sjiong / Royal Courts of JusticeВысокий суд Лондона
Высокий суд Лондона - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
CC BY-SA 2.0 / sjiong / Royal Courts of Justice
Высокий суд Лондона. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Королевский суд Саутварка в Лондоне приговорил в четверг 18-летнего Ариона Куртаджа из хакерской группы Lapsus$, взломавшего американский сервис такси Uber, серверы разработчика видеокарт из США Nvidia и американского разработчика видеоигр Rockstar Games, к бессрочному содержанию в больнице, передает агентство Рейтер.
«
"Подросток, член хакерской группы Lapsus$, в четверг был приговорен к бессрочному заключению в больнице за взлом Uber и финтех-компании Revolut, а также за шантаж разработчиков бестселлера "Grand Theft Auto". 18-летний Арион Куртадж начал совершать киберпреступления в одиночку в сентябре 2022 года", - пишет СМИ.
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По мнению судьи Патриции Лис, Куртадж по-прежнему "полон решимости совершить новые серьезные преступления, если представится возможность".
Ранее в августе присяжные Королевского суда Саутварка в Лондоне вынесли решение, признав, что 18-летний Арион Куртадж из хакерской группы Lapsus$ совершил киберпреступления против ряда компаний. В 2022 году он взломал Nvidia, Revolut, Uber. Кроме того, он взломал серверы Rockstar Games и разослал сотрудникам компании сообщения с угрозами публикации исходного кода планируемого продолжения видеоигры Grand Theft Auto.
Поскольку врачи признали Куртаджа неспособным предстать перед судом из-за острого аутизма, присяжным было предложено определить лишь сам факт совершения преступлений. Всего Куртадж совершил 12 преступных деяний, включая три случая шантажа, два случая мошенничества и шесть случаев неправомерного использования компьютерных технологий.
В конце 2022 года газета Wall Street Journal сообщала, что группировка Lapsus$, в состав которой входят хакеры из Бразилии и Великобритании, совершила кибератаки против таких корпораций, как Uber Technologies, Nvidia, Microsoft, Okta, Samsung Electronics. Отмечалось, что ряд членов группировки были задержаны, однако хакеры Lapsus$ по-прежнему представляют угрозу.
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