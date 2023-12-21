https://ria.ru/20231221/kanal-1917162118.html
В Горловке при обстреле поврежден водоканал
В Горловке при обстреле поврежден водоканал - РИА Новости, 21.12.2023
В Горловке при обстреле поврежден водоканал
Нитка канала "Северский Донец - Донбасс" повреждена в результате обстрела украинскими войсками Горловки в среду, сообщил мэр города в ДНР Иван Приходько в... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T11:33
2023-12-21T11:33
2023-12-21T11:33
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
стирол
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6cc40a4e16f68a12d2f82823a382ecfb.jpg
ДОНЕЦК, 21 дек – РИА Новости. Нитка канала "Северский Донец - Донбасс" повреждена в результате обстрела украинскими войсками Горловки в среду, сообщил мэр города в ДНР Иван Приходько в Telegram-канале. "20.12.2024 года в результате обстрела Горловки со стороны вооруженных формирований Украины повреждена нитка канала "Северский Донец – Донбасс", - написал Приходько. Накануне мэр сообщал о ранении трех мирных жителей при украинском обстреле города и повреждении остановочного комплекса, где располагается точка торговли продуктами питания. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20231220/obstrel-1916990360.html
горловка
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d9e5e9ea2dec17c5a6c4c3950713786e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, стирол, происшествия
Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Стирол, Происшествия
В Горловке при обстреле поврежден водоканал
В Горловке при обстреле повреждена нитка канала "Северский Донец — Донбасс"