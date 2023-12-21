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В Горловке при обстреле поврежден водоканал - РИА Новости, 21.12.2023
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11:33 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/kanal-1917162118.html
В Горловке при обстреле поврежден водоканал
В Горловке при обстреле поврежден водоканал - РИА Новости, 21.12.2023
В Горловке при обстреле поврежден водоканал
Нитка канала "Северский Донец - Донбасс" повреждена в результате обстрела украинскими войсками Горловки в среду, сообщил мэр города в ДНР Иван Приходько в... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T11:33
2023-12-21T11:33
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
стирол
происшествия
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ДОНЕЦК, 21 дек – РИА Новости. Нитка канала "Северский Донец - Донбасс" повреждена в результате обстрела украинскими войсками Горловки в среду, сообщил мэр города в ДНР Иван Приходько в Telegram-канале. "20.12.2024 года в результате обстрела Горловки со стороны вооруженных формирований Украины повреждена нитка канала "Северский Донец – Донбасс", - написал Приходько. Накануне мэр сообщал о ранении трех мирных жителей при украинском обстреле города и повреждении остановочного комплекса, где располагается точка торговли продуктами питания. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20231220/obstrel-1916990360.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, стирол, происшествия
Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Стирол, Происшествия
В Горловке при обстреле поврежден водоканал

В Горловке при обстреле повреждена нитка канала "Северский Донец — Донбасс"

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ДОНЕЦК, 21 дек – РИА Новости. Нитка канала "Северский Донец - Донбасс" повреждена в результате обстрела украинскими войсками Горловки в среду, сообщил мэр города в ДНР Иван Приходько в Telegram-канале.
"20.12.2024 года в результате обстрела Горловки со стороны вооруженных формирований Украины повреждена нитка канала "Северский Донец – Донбасс", - написал Приходько.
Накануне мэр сообщал о ранении трех мирных жителей при украинском обстреле города и повреждении остановочного комплекса, где располагается точка торговли продуктами питания.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
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ГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоСтиролПроисшествия
 
 
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