https://ria.ru/20231221/izrail-1917358154.html

Израиль готов снизить интенсивность боев в Газе, заявил Белый дом

Израиль готов снизить интенсивность боев в Газе, заявил Белый дом - РИА Новости, 21.12.2023

Израиль готов снизить интенсивность боев в Газе, заявил Белый дом

Израиль в контактах с США согласился с необходимостью снизить интенсивность боевых действий в секторе Газа, однако когда именно это произойдет, неясно, заявил в РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T22:21

2023-12-21T22:21

2023-12-21T22:21

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сша

джон кирби

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Израиль в контактах с США согласился с необходимостью снизить интенсивность боевых действий в секторе Газа, однако когда именно это произойдет, неясно, заявил в четверг координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. "Израильская сторона заявляет, что признает необходимость перехода к другой фазе боевых действий. Я имею в виду, что в любой военной кампании происходит переход к новому спектру целей и использованием иной тактики, это является стандартом проведения военных операций", - сказал Кирби. Он пояснил, что речь идет о снижении интенсивности боевых действий и признал, что не может сказать, когда это произойдет. Вместе с тем, по словам представителя Белого дома, такой переход в ближайшем будущем представлял бы собой "наилучший из возможных исходов". "Вместе с тем, мы не навязываем Израилю сроков и методов проведения его операций", - подчеркнул Кирби.

https://ria.ru/20231221/konflikt-1915630213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, сша, джон кирби, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году