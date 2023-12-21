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Израиль готов снизить интенсивность боев в Газе, заявил Белый дом
Израиль готов снизить интенсивность боев в Газе, заявил Белый дом - РИА Новости, 21.12.2023
Израиль готов снизить интенсивность боев в Газе, заявил Белый дом
Израиль в контактах с США согласился с необходимостью снизить интенсивность боевых действий в секторе Газа, однако когда именно это произойдет, неясно, заявил в РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T22:21
2023-12-21T22:21
2023-12-21T22:21
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сша
джон кирби
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Израиль в контактах с США согласился с необходимостью снизить интенсивность боевых действий в секторе Газа, однако когда именно это произойдет, неясно, заявил в четверг координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. "Израильская сторона заявляет, что признает необходимость перехода к другой фазе боевых действий. Я имею в виду, что в любой военной кампании происходит переход к новому спектру целей и использованием иной тактики, это является стандартом проведения военных операций", - сказал Кирби. Он пояснил, что речь идет о снижении интенсивности боевых действий и признал, что не может сказать, когда это произойдет. Вместе с тем, по словам представителя Белого дома, такой переход в ближайшем будущем представлял бы собой "наилучший из возможных исходов". "Вместе с тем, мы не навязываем Израилю сроков и методов проведения его операций", - подчеркнул Кирби.
https://ria.ru/20231221/konflikt-1915630213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, сша, джон кирби, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Джон Кирби, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль готов снизить интенсивность боев в Газе, заявил Белый дом
Белый дом: Израиль признал необходимость снизить интенсивность боев в Газе