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Израиль готов снизить интенсивность боев в Газе, заявил Белый дом - РИА Новости, 21.12.2023
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22:21 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/izrail-1917358154.html
Израиль готов снизить интенсивность боев в Газе, заявил Белый дом
Израиль готов снизить интенсивность боев в Газе, заявил Белый дом - РИА Новости, 21.12.2023
Израиль готов снизить интенсивность боев в Газе, заявил Белый дом
Израиль в контактах с США согласился с необходимостью снизить интенсивность боевых действий в секторе Газа, однако когда именно это произойдет, неясно, заявил в РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T22:21
2023-12-21T22:21
в мире
израиль
сша
джон кирби
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Израиль в контактах с США согласился с необходимостью снизить интенсивность боевых действий в секторе Газа, однако когда именно это произойдет, неясно, заявил в четверг координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. "Израильская сторона заявляет, что признает необходимость перехода к другой фазе боевых действий. Я имею в виду, что в любой военной кампании происходит переход к новому спектру целей и использованием иной тактики, это является стандартом проведения военных операций", - сказал Кирби. Он пояснил, что речь идет о снижении интенсивности боевых действий и признал, что не может сказать, когда это произойдет. Вместе с тем, по словам представителя Белого дома, такой переход в ближайшем будущем представлял бы собой "наилучший из возможных исходов". "Вместе с тем, мы не навязываем Израилю сроков и методов проведения его операций", - подчеркнул Кирби.
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в мире, израиль, сша, джон кирби, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Джон Кирби, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль готов снизить интенсивность боев в Газе, заявил Белый дом

Белый дом: Израиль признал необходимость снизить интенсивность боев в Газе

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные во время наземной операции в секторе Газа
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Израиль в контактах с США согласился с необходимостью снизить интенсивность боевых действий в секторе Газа, однако когда именно это произойдет, неясно, заявил в четверг координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«
"Израильская сторона заявляет, что признает необходимость перехода к другой фазе боевых действий. Я имею в виду, что в любой военной кампании происходит переход к новому спектру целей и использованием иной тактики, это является стандартом проведения военных операций", - сказал Кирби.
Он пояснил, что речь идет о снижении интенсивности боевых действий и признал, что не может сказать, когда это произойдет. Вместе с тем, по словам представителя Белого дома, такой переход в ближайшем будущем представлял бы собой "наилучший из возможных исходов".
«
"Вместе с тем, мы не навязываем Израилю сроков и методов проведения его операций", - подчеркнул Кирби.
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