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В ЦАХАЛ заявили о 230 атакованных целях ХАМАС за сутки - РИА Новости, 21.12.2023
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11:11 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/izrail-1917157600.html
В ЦАХАЛ заявили о 230 атакованных целях ХАМАС за сутки
В ЦАХАЛ заявили о 230 атакованных целях ХАМАС за сутки - РИА Новости, 21.12.2023
В ЦАХАЛ заявили о 230 атакованных целях ХАМАС за сутки
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала порядка 230 объектов ХАМАС на территории сектора Газа за прошедшие сутки, сообщила в четверг армейская пресс-служба. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T11:11
2023-12-21T11:11
в мире
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россия
восточный иерусалим
владимир путин
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 дек – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала порядка 230 объектов ХАМАС на территории сектора Газа за прошедшие сутки, сообщила в четверг армейская пресс-служба. "Десятки самолетов ВВС атаковали около 230 объектов террористической организации ХАМАС за последние сутки на территории сектора Газа", - говорится в сообщении. Отмечается, что во время эвакуации мирного населения с территории школы в районе Джебалия на севере анклава бойцы ЦАХАЛ обнаружили оружие ХАМАС во время обыска учебного заведения. Армия заявила, что в Хан-Юнисе на юге анклава израильские военные обнаружили бойцов ХАМАС в одном из зданий, после чего истребитель ЦАХАЛ уничтожил здание. Кроме того, в этом районе была обнаружена и уничтожена пусковая установка с ракетами, нацеленными на территорию Израиля, заявили в пресс-службе. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 19,4 тысячи человек, пострадали свыше 52 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231221/khamas-1917129580.html
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в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Восточный Иерусалим, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В ЦАХАЛ заявили о 230 атакованных целях ХАМАС за сутки

Израиль заявил о 230 атакованных целях ХАМАС в секторе Газа за сутки

© AP Photo / Majdi MohammedИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© AP Photo / Majdi Mohammed
Израильские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 20 дек – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала порядка 230 объектов ХАМАС на территории сектора Газа за прошедшие сутки, сообщила в четверг армейская пресс-служба.
"Десятки самолетов ВВС атаковали около 230 объектов террористической организации ХАМАС за последние сутки на территории сектора Газа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время эвакуации мирного населения с территории школы в районе Джебалия на севере анклава бойцы ЦАХАЛ обнаружили оружие ХАМАС во время обыска учебного заведения.
Армия заявила, что в Хан-Юнисе на юге анклава израильские военные обнаружили бойцов ХАМАС в одном из зданий, после чего истребитель ЦАХАЛ уничтожил здание. Кроме того, в этом районе была обнаружена и уничтожена пусковая установка с ракетами, нацеленными на территорию Израиля, заявили в пресс-службе.
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Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 19,4 тысячи человек, пострадали свыше 52 тысяч.
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ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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