https://ria.ru/20231221/izrail-1917114621.html

СМИ: ХАМАС отвергло предложение Израиля о новом обмене заложников

СМИ: ХАМАС отвергло предложение Израиля о новом обмене заложников - РИА Новости, 21.12.2023

СМИ: ХАМАС отвергло предложение Израиля о новом обмене заложников

Палестинское движение ХАМАС отвергло предложение Израиля о новом обмене удерживаемых лиц в обмен на прекращение огня на одну неделю, сообщает газета Wall Street РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T02:24

2023-12-21T02:24

2023-12-21T02:24

израиль

россия

восточный иерусалим

владимир путин

хамас

оон

исламский джихад

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС отвергло предложение Израиля о новом обмене удерживаемых лиц в обмен на прекращение огня на одну неделю, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на египетских чиновников. "ХАМАС отвергло предложение Израиля об остановке боев на одну неделю в обмен на несколько десятков заложников, заявив, что группировка не будет обсуждать освобождение израильских заложников до тех пор, пока сначала не вступит в силу прекращение огня", - пишет газета. Согласно чиновникам, на которые ссылается газета, отказ ХАМАС не означает провал переговоров и скорее нацелен на то, чтобы вынудить Израиль пойти на более серьезные уступки. Как пишет газета, в рамках новой сделки Израиль хотел добиться освобождения 40 заложников, включая всех оставшихся женщин, детей и пожилых мужчин, нуждающихся в лечении, в обмен на паузу в наземной и воздушной операциях в секторе Газа на одну неделю, а также пропуск в анклав большего количества гуманитарной помощи. Со своей стороны, военная группировка "Исламский джихад", по данным издания, требует, чтобы Израиль освободил всех заключенных движения в количестве нескольких тысяч в обмен на более 100 остающихся в секторе Газа заложников. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 19,6 тысячи человек, пострадали свыше 52 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231219/khamas-1916652808.html

https://ria.ru/20231213/tunneli-1915650762.html

израиль

россия

восточный иерусалим

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израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, хамас, оон, исламский джихад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире