https://ria.ru/20231221/ivleeva-1917212618.html

В "голой" вечеринке Ивлеевой увидели признаки пропаганды ЛГБТ*

В "голой" вечеринке Ивлеевой увидели признаки пропаганды ЛГБТ* - РИА Новости, 21.12.2023

В "голой" вечеринке Ивлеевой увидели признаки пропаганды ЛГБТ*

Представители общественной организации "Зов народа" обратились в генпрокуратуру с просьбой проверить светскую предновогоднюю вечеринку блогерши Анастасии... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T15:54

2023-12-21T15:54

2023-12-21T16:13

шоубиз

анастасия ивлеева

лолита милявская

глюкоза (наталья ионова)

следственный комитет россии (ск рф)

знаменитости

новости шоу-бизнеса

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Представители общественной организации "Зов народа" обратились в генпрокуратуру с просьбой проверить светскую предновогоднюю вечеринку блогерши Анастасии Ивлеевой на пропаганду ЛГБТ* и наркотиков, сказано на странице сообщества в ВКонтакте. "К главе СК Бастрыкину, генеральному прокурору Краснову и министру МВД Колокольцеву составили обращение о проверке прошедшего мероприятия на экстремизм и пропаганду наркотиков. Там был целый букет — от откровенной пропаганды ЛГБТ* и разврата до открытого пьянства и употребления запрещенных веществ", — указано в сообщении.В документе общественники назвали вечеринку "эпицентром скандального развлечения".Блогер Анастасия Ивлеева объявила на своей вечеринке дресс-код "almost naked" — минимум одежды. Некоторые гости восприняли девиз почти буквально. Например, на одном из участников из одежды был только носок, прикрывающий гениталии. Сама блогерша встречала гостей в откровенном полупрозрачном платье с бриллиантовой цепью-колье на бедрах стоимостью 23 миллиона рублей.Среди присутствующих были замечены Лолита Милявская, Глюкоза, Джиган и другие звезды шоу-бизнеса. Филипп Киркоров — в сетке со стразами и обтягивающих штанах. Ксения Собчак — в прозрачном платье без бюстгалтера. Некоторые мужчины были в женских нарядах. Ивлеева выложила видео с праздника на своей странице в Instagram**. На нее сразу обрушилась волна хейта."Бал Сатанистов"; "Я конечно все понимаю, но это уже откровенная кринжатина"; "Почему-то стыдно за нашу страну, глядя на эти фото. Куда мы катимся..."; "Это же просто колхоз и безвкусица"; "Нет эстетики, нет вкуса, нет красоты в этом мероприятии…"; "Мне кажется, Настя, вы и ваши гости не в той стране живете. Только позорите ее!"; "Вообще-то война и люди гибнут. Куда катится мир?!"; "Пока наши ребята гибнут, они веселятся. Зажрались уже в край" — писали подписчики.Анастасия Ивлеева на критику своей вечеринки пока не отреагировала. *Запрещенная в России экстремистская организация** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231221/mizulina-1917216115.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

анастасия ивлеева, лолита милявская, глюкоза (наталья ионова), следственный комитет россии (ск рф), знаменитости, новости шоу-бизнеса