https://ria.ru/20231221/ivasi-1917321493.html

Россия в 2023 году идет на рекорд по вылову сардины иваси, заявили в ВАРПЭ

Россия в 2023 году идет на рекорд по вылову сардины иваси, заявили в ВАРПЭ - РИА Новости, 21.12.2023

Россия в 2023 году идет на рекорд по вылову сардины иваси, заявили в ВАРПЭ

Объем добычи сардины иваси по итогам 2023 года идет на рекорд и оценивается в 550 тысяч тонн, в 2 раза выше 2022 года, рыбопереработчикам и ритейлу на фоне... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T18:34

2023-12-21T18:34

2023-12-21T18:34

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

россия

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Объем добычи сардины иваси по итогам 2023 года идет на рекорд и оценивается в 550 тысяч тонн, в 2 раза выше 2022 года, рыбопереработчикам и ритейлу на фоне такого активного промысла стоит присмотреться к подобному заменителю сельди, сообщил на брифинге президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев. "Один из важных трендов, который сложился в отрасли – это рекордный вылов иваси в этом году, думаю, по итогам года выйдем к 550 тысячам тонн, это в два раза больше, чем в минувшем году и в 10 раз больше, чем 7 лет назад", - сообщил глава ВАРПЭ. По его мнению, отрасль возвращается в реалии второй половины восьмидесятых годов, когда с середины 70-х годов выловы сельди начали снижаться с пиковых уровней, и тогда спасением для внутреннего рынка стала именно добыча на Дальнем Востоке сардины иваси - по сути товара-заменителя. В этой связи, напомнил Зверев, в Советском Союзе был предпринят ряд мер для продвижения иваси на внутренний рынок, и за счет субсидий для производителей стоимость спецпосола снизилась почти в два раза, до 2 рублей за 950 грамм. "И тогда иваси стала просто феноменом потребления, поэтому хорошо бы, чтобы рыбопереработчки и ритейлеры с большим интересом отнеслись бы к этой продукции, к ее продвижению", - сказал Зверев. По данным Росрыболовства, к 15 ноября дальневосточные рыбаки добыли более 428 тысяч тонн сардины иваси - на 88% выше уровня прошлогоднего показателя. В связи с активным промыслом иваси объема ее рекомендованной добычи в Южно-Курильской зоне был повышен на 400 тысяч тонн - разрешенный (возможный) вылов увеличился до 884 тысяч тонн.

https://ria.ru/20230407/ryba-1863627659.html

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федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), россия