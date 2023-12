https://ria.ru/20231221/istoriya-1917084048.html

Грустная история интернет-воинов: что стало с "шатавшими режим"

Грустная история интернет-воинов: что стало с "шатавшими режим" - РИА Новости, 21.12.2023

Грустная история интернет-воинов: что стало с "шатавшими режим"

Печальная история случилась в Гонконге на только что открывшемся очередном процессе против лидера антикитайских протестов Джимми Лая. Суд идет по делу о сговоре РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T08:00

2023-12-21T08:00

2023-12-21T08:06

в мире

гонконг

энди ли

китай

тайвань

технологии

аналитика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905327684_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_6222492d1ccc994d40fb4f12abff69ae.jpg

Печальная история случилась в Гонконге на только что открывшемся очередном процессе против лидера антикитайских протестов Джимми Лая. Суд идет по делу о сговоре с иностранными силами, направленном против Гонконга и Китая, и самое интересное здесь — свидетель или группа свидетелей, которые поддерживают обвинение.Сам Джимми Лай — о нем мы говорили почти ровно год назад, когда этого человека посадили на пять лет за мошенничество, а не за политику (мошенничество с договором об аренде, очевидно, было), — предельно яркая фигура: 76-летний миллиардер, бывший владелец бульварной газеты, копавшей грязь и прочий компромат на всех местных бизнесменов, чьи взгляды не совпадали со взглядами владельца. Речь о человеке, который не только воспринимался главным лидером протестного движения Гонконга — он наверняка еще и сам себя таким считал. Ну а сегодня, по определениям The Washington Post и The New York Times (с пристрастием освещающих процесс), Джимми Лай — "бесстрашный боец и человек глубокой веры", а заодно "символ свободы". Нет, ну а как без этого: аудитория этих и похожих изданий изголодалась без свежих икон борцов против Пекина, прежние герои давно стерлись от чрезмерного употребления, а тут человек уже сидит в гонконгской тюрьме и явно получит новый срок, возможно, пожизненный.Но даже и так это старая история, а вот дело тех, кто против Лая свидетельствует, — это другое. Показания их на полицейскую видеокамеру уже мелькали по местному телевидению, сами они — фигуранты отдельного процесса, плюс упомянутая The Washington Post провела уникальное и грамотное расследование их роли. И это очень поучительная история.Протесты в Гонконге, напомним, нарастали долго, пик их — с чуть ли не миллионными демонстрациями — пришелся на 2019 год. И они в основном концентрировались вокруг университетов — как и чему там учили, самые разные СМИ писали неоднократно.И вот тут возникает группа юных персонажей во главе с Энди Ли, которые, по определению вашингтонских расследователей, вели войну нового образца — без лидеров, сетевую, в общем, это были интернет-воины.То есть они, по крайней мере поначалу, не знали практически ничего друг о друге, не были уверены, действительно ли живут в одном городе — Гонконге, или кто-то базируется весьма далеко оттуда, и им это было все равно. Энди Ли вырос в их лидера из-за особенностей психики: его считали роботом (или ботом), потому что он мало спал и возникал в эфире в любое время и с невероятной частотой. Как потом выяснилось, он действительно очень не любил выходить из своей комнаты и жил почти только в Сети.Что они делали, понятно — организовывали протесты, причем склоняя аудиторию ко все большему радикализму. Тут надо напомнить, что на пике демонстраций в Гонконге стали модны поджоги, например, в метро и тем более в самих университетах. Еще они в глобальном масштабе агитировали за свободу Гонконга (то есть отделение его от Китая), и лично Энди тут много сделал среди японцев, потому что самостоятельно выучил японский язык. Хуже того, при аресте как минимум Энди, а как максимум и Джимми выявились списки китайских чиновников, которых эти два борца с режимом предлагали подвергнуть западным санкциям.Но еще они собирали деньги. А как же, любая революция нуждается в деньгах, причем больших: тут наиболее интересная история — про "чистых и самоотверженных" декабристов, ограбивших солдатскую кассу в полку, в котором некоторые из них служили. Так вот, если говорить только о Гонконге, то в какой-то момент игры в виртуальном пространстве пересеклись со счетами и интересами Джимми Лая, причем некоторые средства, банки и счета в этой истории оказались (а как вы думали) зарубежными.Что касается ареста (не старого Джимми, а молодого Энди), то это вообще грандиозная история. Когда в августе 2020 года китайские власти покончили с протестами в Гонконге, интернет-воины начали выходить из своего фантомного мира. Спланировали побег — на Тайвань. Встретились на пристани, держа в руках канистры с топливом. Отплыли — и были повязаны береговой охраной.Процесс Джимми Лая будет долгим, исход его неясен. Защита по наводке западников явно будет говорить, что показания "человека-робота" Энди были получены путем зверского давления и пыток. Дело в том, что после побега его отправили в психиатрическую лечебницу — перечисленные выше штрихи к портрету могут объяснить почему. И раз так, то его показания суд может и не учесть.Но на сегодняшний момент перед нами грандиозный по пользе урок для малолетних идиотов. Ребята, вы всерьез думали, что ваш сетевой "протест без лидеров и без границ" обходится без лидеров? Вы и понятия не имели, кто эти лидеры и в какой стране сидят? А вот теперь вы — крайние. Вдобавок вы думали, что в переписке фантомов насчет бегства на катере на Тайвань не могли участвовать местные полицейские, причем без особого труда и не выходя до последнего из офиса? Вообще-то, историю эту надо преподавать не только в Гонконге, но и в любых школах по всему миру.

https://ria.ru/20231212/evrosoyuz-1915183705.html

https://ria.ru/20231205/zanyatost-1913746115.html

https://ria.ru/20231219/amerika-1916592682.html

гонконг

китай

тайвань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дмитрий Косырев https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

Дмитрий Косырев https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дмитрий Косырев https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

в мире, гонконг, энди ли, китай, тайвань, технологии, аналитика