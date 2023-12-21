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Средняя зарплата инженера в России за год выросла на 19 процентов - РИА Новости, 21.12.2023
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02:43 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/inzhener-1917115004.html
Средняя зарплата инженера в России за год выросла на 19 процентов
Средняя зарплата инженера в России за год выросла на 19 процентов - РИА Новости, 21.12.2023
Средняя зарплата инженера в России за год выросла на 19 процентов
Российские компании в 2023 году готовы платить инженерам на 19% больше, чем в прошлом - в среднем 72 тысяч рублей, следует из совместного исследования "Авито... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T02:43
2023-12-21T02:43
россия
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российские компании в 2023 году готовы платить инженерам на 19% больше, чем в прошлом - в среднем 72 тысяч рублей, следует из совместного исследования "Авито Работы" и компании "Уралэнерготел", имеющемся у РИА Новости. "Осенью 2023 года спрос работодателей по стране на промышленных инженеров разных категорий вырос на 44% в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году, а средние предлагаемые заработные платы по стране увеличились на 19% и достигли отметки в 71 513 рублей", - говорится в исследовании. По словам аналитиков, среди инженерных кадров российские компании больше всего нуждаются в бригадирах монтажных участков: осенью 2023 года число вакансий для них выросло в 3,7 раза год к году, а средние зарплатные предложения изменились с 88 тысяч рублей до 94 тысяч рублей, демонстрируя прирост на 7%. Там добавили, что среди средних предлагаемых зарплат первое место занял строитель с увеличением на 58% до 71 тысячи рублей. В список лидеров также вошли сварщик (36%), механик (27%), токарь (26%) и инженер АСУТП с приростом зарплаты на 24%. Отмечается, что в целом средняя зарплата в промышленности выросла на 20%, до 64 тысяч рублей. "Сегодня по профессии остаются работать примерно 20% выпускников технических ВУЗов и колледжей. По данным Минобрнауки, ежегодно дипломы в сфере инженерного дела и технических наук получают порядка 300 тысяч выпускников. Если хотя бы 50 процентов из них останутся на рынке, этого хватит, чтобы закрыть часть кадрового недобора в начальном звене за пару лет", - прокомментировал генеральный директор "Уралэнерготел" Алексей Бельский.
https://ria.ru/20231218/zarplata-1916569380.html
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россия
Россия
Средняя зарплата инженера в России за год выросла на 19 процентов

"Авито Работа": средняя зарплата инженера в России выросла до 72 тысяч рублей

© iStock.com / EXTREME-PHOTOGRAPHERАвиационный инженер работает за компьютером
Авиационный инженер работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© iStock.com / EXTREME-PHOTOGRAPHER
Авиационный инженер работает за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российские компании в 2023 году готовы платить инженерам на 19% больше, чем в прошлом - в среднем 72 тысяч рублей, следует из совместного исследования "Авито Работы" и компании "Уралэнерготел", имеющемся у РИА Новости.
«
"Осенью 2023 года спрос работодателей по стране на промышленных инженеров разных категорий вырос на 44% в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году, а средние предлагаемые заработные платы по стране увеличились на 19% и достигли отметки в 71 513 рублей", - говорится в исследовании.
По словам аналитиков, среди инженерных кадров российские компании больше всего нуждаются в бригадирах монтажных участков: осенью 2023 года число вакансий для них выросло в 3,7 раза год к году, а средние зарплатные предложения изменились с 88 тысяч рублей до 94 тысяч рублей, демонстрируя прирост на 7%.
Там добавили, что среди средних предлагаемых зарплат первое место занял строитель с увеличением на 58% до 71 тысячи рублей. В список лидеров также вошли сварщик (36%), механик (27%), токарь (26%) и инженер АСУТП с приростом зарплаты на 24%.
Отмечается, что в целом средняя зарплата в промышленности выросла на 20%, до 64 тысяч рублей.
"Сегодня по профессии остаются работать примерно 20% выпускников технических ВУЗов и колледжей. По данным Минобрнауки, ежегодно дипломы в сфере инженерного дела и технических наук получают порядка 300 тысяч выпускников. Если хотя бы 50 процентов из них останутся на рынке, этого хватит, чтобы закрыть часть кадрового недобора в начальном звене за пару лет", - прокомментировал генеральный директор "Уралэнерготел" Алексей Бельский.
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