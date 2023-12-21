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В Индонезии заявили о необходимости обойти американские санкции CAATSA - РИА Новости, 21.12.2023
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07:37 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/indoneziya-1917127607.html
В Индонезии заявили о необходимости обойти американские санкции CAATSA
В Индонезии заявили о необходимости обойти американские санкции CAATSA - РИА Новости, 21.12.2023
В Индонезии заявили о необходимости обойти американские санкции CAATSA
Индонезия должна попытаться обойти санкции, вводимые в соответствии с федеральным законом США "О противодействии противникам Америки посредством санкций"... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T07:37
2023-12-21T07:37
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Индонезия должна попытаться обойти санкции, вводимые в соответствии с федеральным законом США "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), заявил в интервью РИА Новости Хасто Кристианто, генеральный секретарь правящей партии Индонезии – Демократической партии борьбы (PDI-P). "Прямо сейчас мы, как страна, должны увеличить долю участия в решении глобальных проблем и быть более активными в инициировании диалога для содействия разрешению конфликтов. На нас, например, распространяются правила CAATSA, введенные США, согласно которым любая торгующая с недружественными США нациями страна попадает под американские санкции. Индонезия должна поучиться у Индии, которая способна использовать свою дипломатию, чтобы избежать санкций", - отметил Кристианто. Он добавил, что сейчас существует слишком много так называемых "международных правил", которые делают Индонезию зависимой от влияния внешних сил. Более того, международная обстановка омрачается рядом провокационных действий - так, наблюдается рост напряженности в Южно-Китайском море, где США "ведут себя очень агрессивно". По мнению генерального секретаря партии, Индонезии необходимо установить баланс во внешней политике, чтобы освободиться от зависимости, созданной продиктованными внешними силами правилами. "Мы должны проводить нашу внешнюю политику без всякого "фактора страха", без страха перед какими-либо санкциями. Пусть мир станет более равным и справедливым", - подытожил политик. Закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) - это постановление, вступившее в силу в США в 2017 году и призванное наложить экономические санкции на страны, имеющие глубокие связи с Россией, Северной Кореей и Ираном. Однако в июле 2022 года палата представителей США приняла поправку, которая позволила Индии избежать санкций за приобретение у России ЗРК С-400 после отказа Дели разрывать сделку с Москвой.
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индонезия, с-400 «триумф», сша, америка, в мире
Индонезия, С-400 «Триумф», США, Америка, В мире
В Индонезии заявили о необходимости обойти американские санкции CAATSA

Индонезийский политик Кристиано заявил, что санкции CAATSA нужно обойти

© РИА Новости / Михаил ЦыгановДжакарта
Джакарта - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Михаил Цыганов
Джакарта. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Индонезия должна попытаться обойти санкции, вводимые в соответствии с федеральным законом США "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), заявил в интервью РИА Новости Хасто Кристианто, генеральный секретарь правящей партии Индонезии – Демократической партии борьбы (PDI-P).
«
"Прямо сейчас мы, как страна, должны увеличить долю участия в решении глобальных проблем и быть более активными в инициировании диалога для содействия разрешению конфликтов. На нас, например, распространяются правила CAATSA, введенные США, согласно которым любая торгующая с недружественными США нациями страна попадает под американские санкции. Индонезия должна поучиться у Индии, которая способна использовать свою дипломатию, чтобы избежать санкций", - отметил Кристианто.
Он добавил, что сейчас существует слишком много так называемых "международных правил", которые делают Индонезию зависимой от влияния внешних сил. Более того, международная обстановка омрачается рядом провокационных действий - так, наблюдается рост напряженности в Южно-Китайском море, где США "ведут себя очень агрессивно". По мнению генерального секретаря партии, Индонезии необходимо установить баланс во внешней политике, чтобы освободиться от зависимости, созданной продиктованными внешними силами правилами.
"Мы должны проводить нашу внешнюю политику без всякого "фактора страха", без страха перед какими-либо санкциями. Пусть мир станет более равным и справедливым", - подытожил политик.
Закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) - это постановление, вступившее в силу в США в 2017 году и призванное наложить экономические санкции на страны, имеющие глубокие связи с Россией, Северной Кореей и Ираном. Однако в июле 2022 года палата представителей США приняла поправку, которая позволила Индии избежать санкций за приобретение у России ЗРК С-400 после отказа Дели разрывать сделку с Москвой.
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