https://ria.ru/20231221/indoneziya-1917125277.html

В Индонезии назвали амбиции НАТО причиной конфликта на Украине

В Индонезии назвали амбиции НАТО причиной конфликта на Украине - РИА Новости, 21.12.2023

В Индонезии назвали амбиции НАТО причиной конфликта на Украине

Индонезия понимает, что конфликт на Украине был спровоцирован амбициями НАТО, заявил в интервью РИА Новости Хасто Кристианто, генеральный секретарь правящей... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T06:35

2023-12-21T06:35

2023-12-21T08:23

индонезия

украина

россия

в мире

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149228/25/1492282578_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_c30928b7150beeac0254e3dfd0b975fc.jpg

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Индонезия понимает, что конфликт на Украине был спровоцирован амбициями НАТО, заявил в интервью РИА Новости Хасто Кристианто, генеральный секретарь правящей партии республики – Демократической партии борьбы (PDI-P)."Для Индонезии уважение суверенитета стран является одним из фундаментальных принципов внешней политики. Именно поэтому мы способны понять ситуацию с Россией и Украиной — ведь это проблема суверенитета, возникшая из-за амбиций НАТО", — подчеркнул он.Политик добавил, что самой Индонезии также надо обратить большее внимание на защиту собственного суверенитета."Нам нужно заново доказать свою независимость, дать миру понять, что у нас есть собственный суверенитет", — отметил генсек, пояснив, что это повысит престиж индонезийской дипломатии.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20231220/ukraina-1917040141.html

индонезия

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

индонезия, украина, россия, в мире, нато