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В Индонезии назвали амбиции НАТО причиной конфликта на Украине
В Индонезии назвали амбиции НАТО причиной конфликта на Украине - РИА Новости, 21.12.2023
В Индонезии назвали амбиции НАТО причиной конфликта на Украине
Индонезия понимает, что конфликт на Украине был спровоцирован амбициями НАТО, заявил в интервью РИА Новости Хасто Кристианто, генеральный секретарь правящей... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T06:35
2023-12-21T06:35
2023-12-21T08:23
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Индонезия понимает, что конфликт на Украине был спровоцирован амбициями НАТО, заявил в интервью РИА Новости Хасто Кристианто, генеральный секретарь правящей партии республики – Демократической партии борьбы (PDI-P)."Для Индонезии уважение суверенитета стран является одним из фундаментальных принципов внешней политики. Именно поэтому мы способны понять ситуацию с Россией и Украиной — ведь это проблема суверенитета, возникшая из-за амбиций НАТО", — подчеркнул он.Политик добавил, что самой Индонезии также надо обратить большее внимание на защиту собственного суверенитета."Нам нужно заново доказать свою независимость, дать миру понять, что у нас есть собственный суверенитет", — отметил генсек, пояснив, что это повысит престиж индонезийской дипломатии.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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индонезия, украина, россия, в мире, нато
Индонезия, Украина, Россия, В мире, НАТО
В Индонезии назвали амбиции НАТО причиной конфликта на Украине
Генсек партии PDI-P Индонезии Кристианто: конфликт на Украине вызван НАТО
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Индонезия понимает, что конфликт на Украине был спровоцирован амбициями НАТО, заявил в интервью РИА Новости Хасто Кристианто, генеральный секретарь правящей партии республики – Демократической партии борьбы (PDI-P).
«
"Для Индонезии уважение суверенитета стран является одним из фундаментальных принципов внешней политики. Именно поэтому мы способны понять ситуацию с Россией и Украиной — ведь это проблема суверенитета, возникшая из-за амбиций НАТО", — подчеркнул он.
Политик добавил, что самой Индонезии также надо обратить большее внимание на защиту собственного суверенитета.
"Нам нужно заново доказать свою независимость, дать миру понять, что у нас есть собственный суверенитет", — отметил генсек, пояснив, что это повысит престиж индонезийской дипломатии.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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