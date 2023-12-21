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Индия выразила обеспокоенность ограничением импорта алмазов из России

Индия выразила обеспокоенность ограничением импорта алмазов из России - РИА Новости, 21.12.2023

Индия выразила обеспокоенность ограничением импорта алмазов из России

Индия обеспокоена вводимым ЕС ограничением на импорт алмазов из России и обсуждала это с Европейским союзом и странами G7, заявил официальный представитель МИД... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T14:31

2023-12-21T14:31

2023-12-21T14:31

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владимир путин

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НЬЮ-ДЕЛИ, 21 дек – РИА Новости. Индия обеспокоена вводимым ЕС ограничением на импорт алмазов из России и обсуждала это с Европейским союзом и странами G7, заявил официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи. "У нас есть опасения по этому поводу. Это было предметом дискуссий с ЕС и G7… Хочу подчеркнуть, это проблема, вызывающая озабоченность", - сказал он в ходе брифинга, отвечая на вопрос по поводу нового пакета санкций в отношении России в отношении импорта алмазов. Ранее в совместном заявлении страны G7 сообщили, что представят ограничения на импорт непромышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в РФ, к 1 января 2024 года. В G7 также заявили, что, предварительно, с 1 марта начнут вводить поэтапные ограничения на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах. Страны G7, являющиеся активными импортерами необработанных алмазов, создадут механизм их проверки на основе отслеживания и сертификации к 1 сентября 2024 года. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Как сообщил председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Випул Шах Индия обеспокоена ограничениями на импорт российских алмазов, совет по экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий сделает представление правительству Индии по этому поводу. Индия является одним из крупнейших импортеров российских алмазов, согласно анализу РИА Новости данных индийского министерства торговли и промышленности, в августе Индия приобрела у России алмазы сразу на 215 миллионов долларов, что стало рекордом с марта 2018 года. В месячном выражении импорт подскочил в четыре раза. Всего в этом году индийские компании закупили алмазов из РФ на 863 миллиона долларов, что больше прошлогоднего показателя на 29%. Расположенный в городе Сурат основной центр обработки алмазов в Индии получает драгоценные камни из Африки, России и самой Индии. Ограненные камни поставляются клиентам в разные страны, в том числе, США, Китай, Евросоюз и страны Персидского залива.

https://ria.ru/20231209/sanktsii-1914755059.html

https://ria.ru/20231219/almazy-1916725801.html

https://ria.ru/20231220/almazy-1916818014.html

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россия, индия, владимир путин, москва, g7