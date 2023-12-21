https://ria.ru/20231221/ikra-1917124081.html

Роскачество обнаружило в красной икре ряда торговых марок кишечную палочку

Роскачество обнаружило в красной икре ряда торговых марок кишечную палочку - РИА Новости, 21.12.2023

Роскачество обнаружило в красной икре ряда торговых марок кишечную палочку

Кишечная палочка и другие бактерии были найдены в красной икре - лишь две торговые марки могут претендовать на знак качества, еще один производитель подтвердил... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T06:18

2023-12-21T06:18

2023-12-21T06:18

москва

роскачество

русское море

экономика

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Кишечная палочка и другие бактерии были найдены в красной икре - лишь две торговые марки могут претендовать на знак качества, еще один производитель подтвердил свое уже полученное ранее обозначение, рассказали РИА Новости в Роскачестве. "В некоторой продукции обнаружена кишечная палочка, в некоторой - превышения по микробиологическим показателям. В то же время в икре нет запрещенных консервантов и незаявленных на маркировке красителей, а две торговые марки (ТМ) по результатам исследования могут претендовать на российский Знак качества (еще один вновь подтвердил право наносить на этикетку российский Знак качества)", - говорится в исследовании. Уточняется, что всего было исследовано 24 товара по 37 показателям качества и безопасности. Продукция закупалась как фасованная, так и на развес. Так, в ходе исследования эксперты выявили кишечную палочку в икре "Камчатское море", "Меридиан", "Восточный берег", "Сахалин рыба", "Royal Black", "Московский рыбокомбинат", "Форвард-С" и "Лента", а нарушения части микробиологической обсемененности у торговых марок "Корсаков", "Лента", "Красное Золото", "Форвард-С", "Авача", а также в купленной на развес на Даниловском рынке в Москве. Также был обнаружен фальсификат. Хотя почти все исследованные товары не имели видовой подмены, производитель одной ТМ - "Киржачский консервный завод" - вместе с настоящей икрой положил в банку имитированную. Процентное соотношение настоящей и имитированной икры на банке не указано, сам производитель сообщил Роскачеству, что икра горбуши занимает 60%, а имитированная 40%. При этом тяжелых металлов, личинок паразитов, как и запрещенного консерванта уротропина, в образцах не было обнаружено. Однако три товара соответствуют требованиям: икра под торговыми марками "Очень" и "Русское море" претендуют на присвоение знака качества, а производитель икры "Тунайча" вновь подтвердил право наносить на этикетку это обозначение. Роскачество по итогам исследования провело работу с производителями и торговыми сетями, в основном компании выполнили корректирующие мероприятия. В организации также посоветовали при выборе икры отдавать предпочтение крупным производителям, обращать внимание на условия реализации, а при покупке продукта в жестяной банке следует смотреть на ее целостность, отсутствии вздутости, а также потрясти банку – если образуется звук "бултыхания", то это говорит о наличии лишней жидкости, которой там быть не должно.

https://ria.ru/20231130/markirovka-1912994181.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, роскачество, русское море , экономика