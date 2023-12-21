Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко рассказала о возможной гуманизации Уголовного кодекса - РИА Новости, 21.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:35 21.12.2023 (обновлено: 13:01 21.12.2023)
https://ria.ru/20231221/gumanizatsiya-1917178744.html
Матвиенко рассказала о возможной гуманизации Уголовного кодекса
Матвиенко рассказала о возможной гуманизации Уголовного кодекса - РИА Новости, 21.12.2023
Матвиенко рассказала о возможной гуманизации Уголовного кодекса
Совет Федерации настроен на гуманизацию уголовного кодекса, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T12:35
2023-12-21T13:01
россия
совет федерации рф
валентина матвиенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732960280_0:6:2708:1529_1920x0_80_0_0_91f1a2396122e6e56849aa908bd199f2.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Совет Федерации настроен на гуманизацию уголовного кодекса, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко."И президент, и правительство, и Федеральное собрание последнее время многое сделали, еще многое предстоит сделать по гуманизации уголовного кодекса, и мы на это настроены. С января месяца начнем такой диалог со специалистами, внимательно проанализируем, и если мы увидим, что где-то надо менять Уголовный кодекс, а не сложившуюся судебную практику, то мы таким образом и поступим", - ответила Матвиенко на вопрос РИА Новости во время пресс-конференции по итогам осенней сессии Совета Федерации.
https://ria.ru/20231214/putin-1915843932.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732960280_0:0:2707:2030_1920x0_80_0_0_caae361ac3c4a4952616cdbfc5fd0cad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, совет федерации рф, валентина матвиенко
Россия, Совет Федерации РФ, Валентина Матвиенко
Матвиенко рассказала о возможной гуманизации Уголовного кодекса

Матвиенко: работа по анализу возможности смягчения УК начнется с января

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Совет Федерации настроен на гуманизацию уголовного кодекса, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"И президент, и правительство, и Федеральное собрание последнее время многое сделали, еще многое предстоит сделать по гуманизации уголовного кодекса, и мы на это настроены. С января месяца начнем такой диалог со специалистами, внимательно проанализируем, и если мы увидим, что где-то надо менять Уголовный кодекс, а не сложившуюся судебную практику, то мы таким образом и поступим", - ответила Матвиенко на вопрос РИА Новости во время пресс-конференции по итогам осенней сессии Совета Федерации.
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
Путин пошутил, что перечитает Уголовный кодекс
14 декабря, 16:27
 
РоссияСовет Федерации РФВалентина Матвиенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала