https://ria.ru/20231221/gumanizatsiya-1917178744.html

Матвиенко рассказала о возможной гуманизации Уголовного кодекса

Матвиенко рассказала о возможной гуманизации Уголовного кодекса - РИА Новости, 21.12.2023

Матвиенко рассказала о возможной гуманизации Уголовного кодекса

Совет Федерации настроен на гуманизацию уголовного кодекса, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T12:35

2023-12-21T12:35

2023-12-21T13:01

россия

совет федерации рф

валентина матвиенко

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Совет Федерации настроен на гуманизацию уголовного кодекса, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко."И президент, и правительство, и Федеральное собрание последнее время многое сделали, еще многое предстоит сделать по гуманизации уголовного кодекса, и мы на это настроены. С января месяца начнем такой диалог со специалистами, внимательно проанализируем, и если мы увидим, что где-то надо менять Уголовный кодекс, а не сложившуюся судебную практику, то мы таким образом и поступим", - ответила Матвиенко на вопрос РИА Новости во время пресс-конференции по итогам осенней сессии Совета Федерации.

https://ria.ru/20231214/putin-1915843932.html

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россия, совет федерации рф, валентина матвиенко