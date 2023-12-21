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Заседание Госсовета о повышении роли педагога пройдет 27 декабря
Заседание Госсовета о повышении роли педагога пройдет 27 декабря - РИА Новости, 21.12.2023
Заседание Госсовета о повышении роли педагога пройдет 27 декабря
Заседание Госсовета с повесткой "О повышении роли и престижа педагога и наставника" пройдет в Большом Кремлевском дворце 27 декабря, соответствующее... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T14:32
2023-12-21T14:32
2023-12-21T20:36
россия
владимир путин
политика
образование - общество
год педагога и наставника
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Заседание Госсовета с повесткой "О повышении роли и престижа педагога и наставника" пройдет в Большом Кремлевском дворце 27 декабря, соответствующее распоряжение президента России Владимира Путина размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "Провести 27 декабря 2023 года в Большом Кремлевском дворце заседание Государственного Совета Российской Федерации с повесткой дня "О повышении роли и престижа педагога и наставника", - говорится в документе. Администрации и управделами президента поручено совместно с ФСО обеспечить подготовку и проведение заседания, а также обеспечить выполнение стенографических работ и рассылку его материалов.
https://ria.ru/20231212/putin-1915320838.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, политика, образование - общество
Россия, Владимир Путин, Политика, Образование - Общество, Год педагога и наставника
Заседание Госсовета о повышении роли педагога пройдет 27 декабря
Заседание Госсовета о роли педагога пройдет 27 декабря в Кремлевском дворце