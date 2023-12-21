https://ria.ru/20231221/gossovet-1917209030.html

Заседание Госсовета о повышении роли педагога пройдет 27 декабря

Заседание Госсовета о повышении роли педагога пройдет 27 декабря - РИА Новости, 21.12.2023

Заседание Госсовета о повышении роли педагога пройдет 27 декабря

Заседание Госсовета с повесткой "О повышении роли и престижа педагога и наставника" пройдет в Большом Кремлевском дворце 27 декабря, соответствующее... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T14:32

2023-12-21T14:32

2023-12-21T20:36

россия

владимир путин

политика

образование - общество

год педагога и наставника

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/12/1890787211_0:0:3406:1915_1920x0_80_0_0_a5f37bb8ac4b3adbc448e4d62bd6e9ad.jpg

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Заседание Госсовета с повесткой "О повышении роли и престижа педагога и наставника" пройдет в Большом Кремлевском дворце 27 декабря, соответствующее распоряжение президента России Владимира Путина размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "Провести 27 декабря 2023 года в Большом Кремлевском дворце заседание Государственного Совета Российской Федерации с повесткой дня "О повышении роли и престижа педагога и наставника", - говорится в документе. Администрации и управделами президента поручено совместно с ФСО обеспечить подготовку и проведение заседания, а также обеспечить выполнение стенографических работ и рассылку его материалов.

https://ria.ru/20231212/putin-1915320838.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, политика, образование - общество