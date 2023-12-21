Рейтинг@Mail.ru
Заседание Госсовета о повышении роли педагога пройдет 27 декабря - РИА Новости, 21.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
14:32 21.12.2023 (обновлено: 20:36 21.12.2023)
https://ria.ru/20231221/gossovet-1917209030.html
Заседание Госсовета о повышении роли педагога пройдет 27 декабря
Заседание Госсовета о повышении роли педагога пройдет 27 декабря - РИА Новости, 21.12.2023
Заседание Госсовета о повышении роли педагога пройдет 27 декабря
Заседание Госсовета с повесткой "О повышении роли и престижа педагога и наставника" пройдет в Большом Кремлевском дворце 27 декабря, соответствующее... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T14:32
2023-12-21T20:36
россия
владимир путин
политика
образование - общество
год педагога и наставника
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/12/1890787211_0:0:3406:1915_1920x0_80_0_0_a5f37bb8ac4b3adbc448e4d62bd6e9ad.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Заседание Госсовета с повесткой "О повышении роли и престижа педагога и наставника" пройдет в Большом Кремлевском дворце 27 декабря, соответствующее распоряжение президента России Владимира Путина размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "Провести 27 декабря 2023 года в Большом Кремлевском дворце заседание Государственного Совета Российской Федерации с повесткой дня "О повышении роли и престижа педагога и наставника", - говорится в документе. Администрации и управделами президента поручено совместно с ФСО обеспечить подготовку и проведение заседания, а также обеспечить выполнение стенографических работ и рассылку его материалов.
https://ria.ru/20231212/putin-1915320838.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/12/1890787211_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_46297c598a863eccda30117e956c3ea0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, политика, образование - общество
Россия, Владимир Путин, Политика, Образование - Общество, Год педагога и наставника
Заседание Госсовета о повышении роли педагога пройдет 27 декабря

Заседание Госсовета о роли педагога пройдет 27 декабря в Кремлевском дворце

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание президиума Государственного Совета
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание президиума Государственного Совета - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание президиума Государственного Совета. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Заседание Госсовета с повесткой "О повышении роли и престижа педагога и наставника" пройдет в Большом Кремлевском дворце 27 декабря, соответствующее распоряжение президента России Владимира Путина размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
«
"Провести 27 декабря 2023 года в Большом Кремлевском дворце заседание Государственного Совета Российской Федерации с повесткой дня "О повышении роли и престижа педагога и наставника", - говорится в документе.
Администрации и управделами президента поручено совместно с ФСО обеспечить подготовку и проведение заседания, а также обеспечить выполнение стенографических работ и рассылку его материалов.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Путин обновил состав Госсовета
12 декабря, 14:51
 
Год педагога и наставникаРоссияВладимир ПутинПолитикаОбразование - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала