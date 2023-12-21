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В Госдуме заявили, что Запад не верит в планы Украины по Крыму
В Госдуме заявили, что Запад не верит в планы Украины по Крыму - РИА Новости, 21.12.2023
В Госдуме заявили, что Запад не верит в планы Украины по Крыму
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что западные страны уже не верят обещаниям украинских политиков и... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T18:56
2023-12-21T18:56
2023-12-21T18:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что западные страны уже не верят обещаниям украинских политиков и военных захватить Крым. Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров в опубликованном в четверг интервью немецкому изданию Bild заявил о своей 100%-ной уверенности в том, что украинские войска смогут в 2024 году установить контроль над Крымом. По его мнению, это является их "стратегической целью". "Я сегодня ради интереса просмотрел главные страницы ведущих западных агентств. Там рассуждают о том, как встретить Рождество, будет ли Трамп президентом, но нигде нет портрета победоносного украинского министра Умерова, пообещавшего захватить Крым. А это значит, что главные спонсоры Украины в подобные заявления уже не верят", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, интерес к Украине на Западе падает. "Заявление украинского министра было исключительно для внутренней аудитории, причем довольно узкого круга, потому что большинство украинских граждан слабо верит в победу. Сегодняшняя Украина разделена на две части: одна уже убежала от мобилизации, а вторая пытается", - отметил депутат.
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дмитрий белик, госдума рф, украина
Дмитрий Белик, Госдума РФ, Украина
В Госдуме заявили, что Запад не верит в планы Украины по Крыму
Белик: западные страны уже не верят обещаниям Украины захватить Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что западные страны уже не верят обещаниям украинских политиков и военных захватить Крым.
Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров в опубликованном в четверг интервью немецкому изданию Bild заявил о своей 100%-ной уверенности в том, что украинские войска смогут в 2024 году установить контроль над Крымом. По его мнению, это является их "стратегической целью".
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"Я сегодня ради интереса просмотрел главные страницы ведущих западных агентств. Там рассуждают о том, как встретить Рождество, будет ли Трамп президентом, но нигде нет портрета победоносного украинского министра Умерова, пообещавшего захватить Крым. А это значит, что главные спонсоры Украины в подобные заявления уже не верят", - сказал Белик РИА Новости.
По его словам, интерес к Украине на Западе падает.
"Заявление украинского министра было исключительно для внутренней аудитории, причем довольно узкого круга, потому что большинство украинских граждан слабо верит в победу. Сегодняшняя Украина разделена на две части: одна уже убежала от мобилизации, а вторая пытается", - отметил депутат.
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