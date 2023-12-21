https://ria.ru/20231221/golikova-1917294563.html

С начала этого года трудоустроено 50 тысяч россиян, заявила Голикова

С начала этого года трудоустроено 50 тысяч россиян, заявила Голикова - РИА Новости, 21.12.2023

С начала этого года трудоустроено 50 тысяч россиян, заявила Голикова

Поддержка работодателей со стороны государства позволила трудоустроить 50 тысяч человек, из них 98% - люди до 30 лет, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T17:08

2023-12-21T17:08

2023-12-21T17:08

россия

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Поддержка работодателей со стороны государства позволила трудоустроить 50 тысяч человек, из них 98% - люди до 30 лет, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Различными формами занятости охвачено более 93 тысяч безработных граждан и граждан, которые находятся под риском увольнения. Государственная поддержка работодателей в целях стимулирования занятости позволила с начала года принять на работу 50 тысяч человек, из которых 98% - это молодежь до 30 лет", - сказала Голикова во время заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Она отметила, что продолжается обучение граждан - на 15 декабря завершили обучение 172 тысячи человек, 65% устроились на работу в период обучения или после его завершения. "По вашему поручению, Владимир Владимирович (Путин), нами подготовлен первый вариант прогноза потребности в трудовых ресурсах. Этот прогноз сделан по основным видам экономической деятельности. Михаилом Владимировичем продлена соответствующая стратегическая сессия и даны поручения по переосмыслению подходов в системе образования как среднего специального, общего образования, так и высшего образования для того, чтобы подготовка кадров соответствовала потребностям рынка труда и тем вызовам технологического суверенитета, которые сегодня стоят перед страной", - добавила Голикова.

https://ria.ru/20231207/svo-1914327339.html

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россия, татьяна голикова, общество