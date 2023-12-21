https://ria.ru/20231221/gerasimov-1917183997.html
Сотрудничество с зарубежными армиями станет приоритетным, заявил Герасимов
Сотрудничество с зарубежными армиями станет приоритетным, заявил Герасимов - РИА Новости, 21.12.2023
Сотрудничество с зарубежными армиями станет приоритетным, заявил Герасимов
Одним из приоритетов Вооруженных сил России в 2024 году остается военное сотрудничество с армиями других стран, сообщил начальник Генштаба ВС РФ - первый... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T13:05
2023-12-21T13:05
2023-12-21T13:05
россия
валерий герасимов
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Одним из приоритетов Вооруженных сил России в 2024 году остается военное сотрудничество с армиями других стран, сообщил начальник Генштаба ВС РФ - первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов. "Одним из приоритетов остается военное сотрудничество с армиями зарубежных государств. Запланировано проведение активного военно-делегационного обмена и совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки с оборонными ведомствами дружественных стран. Рассчитываем на активное участие военных атташе в поддержании конструктивного взаимодействия", - сказал Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе по итогам деятельности МО РФ в 2023 году. Он подчеркнул, что вопреки попыткам Запада изолировать РФ на международной арене Минобороны продолжило наращивать темпы взаимодействия с зарубежными военными ведомствами в рамках военного и военно-технического сотрудничества. В этом году реализовано более 600 значимых мероприятий. "Успешно проведено антитеррористическое учение "СМОА плюс" с участием более 600 военнослужащих из 12 стран. Совместно с Лаосом обеспечено председательство в экспертной рабочей группе "СМОА плюс" по гуманитарному разминированию на период до 2027 года", - напомнил начальник Генштаба.
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россия, валерий герасимов
Россия, Валерий Герасимов
Сотрудничество с зарубежными армиями станет приоритетным, заявил Герасимов
Герасимов: сотрудничество с зарубежными армиями станет приоритетным в 2024 году
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Одним из приоритетов Вооруженных сил России в 2024 году остается военное сотрудничество с армиями других стран, сообщил начальник Генштаба ВС РФ - первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов.
"Одним из приоритетов остается военное сотрудничество с армиями зарубежных государств. Запланировано проведение активного военно-делегационного обмена и совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки с оборонными ведомствами дружественных стран. Рассчитываем на активное участие военных атташе в поддержании конструктивного взаимодействия", - сказал Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе по итогам деятельности МО РФ в 2023 году.
Он подчеркнул, что вопреки попыткам Запада изолировать РФ на международной арене Минобороны продолжило наращивать темпы взаимодействия с зарубежными военными ведомствами в рамках военного и военно-технического сотрудничества. В этом году реализовано более 600 значимых мероприятий.
"Успешно проведено антитеррористическое учение "СМОА плюс" с участием более 600 военнослужащих из 12 стран. Совместно с Лаосом обеспечено председательство в экспертной рабочей группе "СМОА плюс" по гуманитарному разминированию на период до 2027 года", - напомнил начальник Генштаба.
Генштаб: ВС России расширяют контроль на всех направлениях в зоне СВО