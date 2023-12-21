https://ria.ru/20231221/genkonsulstvo-1917234238.html

В Германии закрыли старейшее российское генконсульство

В Германии закрыли старейшее российское генконсульство - РИА Новости, 21.12.2023

В Германии закрыли старейшее российское генконсульство

В Лейпциге состоялась официальная церемония закрытия старейшего по преемственности на территории Германии генерального консульства России, сообщил корреспондент РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T15:44

2023-12-21T15:44

2023-12-21T17:20

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сергей нечаев (дипломат)

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БЕРЛИН, 21 дек — РИА Новости. В Лейпциге состоялась официальная церемония закрытия старейшего по преемственности на территории Германии генерального консульства России, сообщил корреспондент РИА Новости с места события. "Шаг беспрецедентный, и дружественным его назвать никак нельзя. Это не наш выбор", — сказал во вступительном слове посол Сергей Нечаев, комментируя решение Берлина.По словам дипломата, консульские загранучреждения России всегда были настроены на развитие добрых отношений и экономических связей с регионами Германии. Он поблагодарил соотечественников и сотрудников диппредставительства за их работу и напомнил о том, что лейпцигское консульство — старейшее на территории современной Германии. "Консульство уже закрывалось при определенных исторических условиях, но каждый раз возрождалось", — подчеркнул Нечаев. Посол пообещал от лица российского дипведомства сделать все возможное, чтобы минимизировать последствия закрытия консульств в ФРГ. После его речи состоялся торжественный спуск флага под звучание гимна России. Затем Нечаев и консул Андрей Дронов приняли табличку генконсульства, снятую с ворот ведомства. С апреля 2023 года из Германии выслали несколько десятков российских дипломатов. Также Берлин принял решение об отзыве согласия на работу четырех из пяти генеральных консульств России в ФРГ. Тридцать первого декабря текущего года генконсульства в Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне прекратят свою деятельность, участки лишатся дипломатической неприкосновенности. Как ранее заявлял МИД России, в качестве реакции на враждебные действия Берлина Москва приняла решение о зеркальной высылке из страны германских дипломатов, а также о существенном ограничении максимального числа сотрудников немецких дипломатических представительств, о чем официально уведомили тогдашнего посла ФРГ Гезу фон Гайра.

https://ria.ru/20231204/diplomaty-1913679349.html

https://ria.ru/20230319/otnosheniya-1858926389.html

https://ria.ru/20231211/rossiya-1915117236.html

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"Это не наш выбор". Посол о закрытии российского консульства в Лейпциге Старейшее в Германии российское консульство (в Лейпциге) закрыли сегодня, представительство работало в городе с перерывами с 1783 года. Российский посол, комментируя решение Берлина закрыть до конца года 4 российских консульства, заявил, что "это не наш выбор" и что назвать такой шаг Германии дружественным никак нельзя. 2023-12-21T15:44 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, германия, лейпциг, сергей нечаев (дипломат)