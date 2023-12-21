https://ria.ru/20231221/genkonsulstvo-1917234238.html
В Германии закрыли старейшее российское генконсульство
В Германии закрыли старейшее российское генконсульство - РИА Новости, 21.12.2023
В Германии закрыли старейшее российское генконсульство
В Лейпциге состоялась официальная церемония закрытия старейшего по преемственности на территории Германии генерального консульства России, сообщил корреспондент РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T15:44
2023-12-21T15:44
2023-12-21T17:20
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лейпциг
сергей нечаев (дипломат)
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БЕРЛИН, 21 дек — РИА Новости. В Лейпциге состоялась официальная церемония закрытия старейшего по преемственности на территории Германии генерального консульства России, сообщил корреспондент РИА Новости с места события. "Шаг беспрецедентный, и дружественным его назвать никак нельзя. Это не наш выбор", — сказал во вступительном слове посол Сергей Нечаев, комментируя решение Берлина.По словам дипломата, консульские загранучреждения России всегда были настроены на развитие добрых отношений и экономических связей с регионами Германии. Он поблагодарил соотечественников и сотрудников диппредставительства за их работу и напомнил о том, что лейпцигское консульство — старейшее на территории современной Германии. "Консульство уже закрывалось при определенных исторических условиях, но каждый раз возрождалось", — подчеркнул Нечаев. Посол пообещал от лица российского дипведомства сделать все возможное, чтобы минимизировать последствия закрытия консульств в ФРГ. После его речи состоялся торжественный спуск флага под звучание гимна России. Затем Нечаев и консул Андрей Дронов приняли табличку генконсульства, снятую с ворот ведомства. С апреля 2023 года из Германии выслали несколько десятков российских дипломатов. Также Берлин принял решение об отзыве согласия на работу четырех из пяти генеральных консульств России в ФРГ. Тридцать первого декабря текущего года генконсульства в Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне прекратят свою деятельность, участки лишатся дипломатической неприкосновенности. Как ранее заявлял МИД России, в качестве реакции на враждебные действия Берлина Москва приняла решение о зеркальной высылке из страны германских дипломатов, а также о существенном ограничении максимального числа сотрудников немецких дипломатических представительств, о чем официально уведомили тогдашнего посла ФРГ Гезу фон Гайра.
https://ria.ru/20231204/diplomaty-1913679349.html
https://ria.ru/20230319/otnosheniya-1858926389.html
https://ria.ru/20231211/rossiya-1915117236.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917251544_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_dc640b5fd22b8437d80c945422528270.jpg
"Это не наш выбор". Посол о закрытии российского консульства в Лейпциге
Старейшее в Германии российское консульство (в Лейпциге) закрыли сегодня, представительство работало в городе с перерывами с 1783 года. Российский посол, комментируя решение Берлина закрыть до конца года 4 российских консульства, заявил, что "это не наш выбор" и что назвать такой шаг Германии дружественным никак нельзя.
2023-12-21T15:44
true
PT0M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, германия, лейпциг, сергей нечаев (дипломат)
В мире, Россия, Германия, Лейпциг, Сергей Нечаев (дипломат)
В Германии закрыли старейшее российское генконсульство
В Лейпциге закрыли старейшее в Германии по преемственности генконсульство России
БЕРЛИН, 21 дек — РИА Новости. В Лейпциге состоялась официальная церемония закрытия старейшего по преемственности на территории Германии генерального консульства России, сообщил корреспондент РИА Новости с места события.
"Шаг беспрецедентный, и дружественным его назвать никак нельзя. Это не наш выбор", — сказал во вступительном слове посол Сергей Нечаев, комментируя решение Берлина
.
Посол в Германии заявил о беспрецедентных трудностях для дипломатов
По словам дипломата, консульские загранучреждения России всегда были настроены на развитие добрых отношений и экономических связей с регионами Германии. Он поблагодарил соотечественников и сотрудников диппредставительства за их работу и напомнил о том, что лейпцигское консульство — старейшее на территории современной Германии.
"Консульство уже закрывалось при определенных исторических условиях, но каждый раз возрождалось", — подчеркнул Нечаев.
Посол пообещал от лица российского дипведомства сделать все возможное, чтобы минимизировать последствия закрытия консульств в ФРГ. После его речи состоялся торжественный спуск флага под звучание гимна России. Затем Нечаев и консул Андрей Дронов приняли табличку генконсульства, снятую с ворот ведомства.
Российское представительство в Лейпциге, за исключением нескольких перерывов, работало с 1783 года, когда императрица Екатерина II решила открыть в городе первое русское консульство на территории тогдашнего курфюршества Саксония. Текущее здание дипведомства находится на севере Лейпцига, с 1954 года там размещалось консульство СССР, а затем России. На учете генконсульства до недавних пор стояли 26 тысяч россиян из Тюрингии и Саксонии. Первого ноября приостановили оказание всех услуг, кроме выдачи паспортов.
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С апреля 2023 года из Германии выслали несколько десятков российских дипломатов. Также Берлин принял решение об отзыве согласия на работу четырех из пяти генеральных консульств России в ФРГ. Тридцать первого декабря текущего года генконсульства в Гамбурге
, Лейпциге, Мюнхене
и Франкфурте-на-Майне
прекратят свою деятельность, участки лишатся дипломатической неприкосновенности.
Как ранее заявлял МИД России, в качестве реакции на враждебные действия Берлина Москва приняла решение о зеркальной высылке из страны германских дипломатов, а также о существенном ограничении максимального числа сотрудников немецких дипломатических представительств, о чем официально уведомили тогдашнего посла ФРГ Гезу фон Гайра.
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