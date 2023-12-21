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Польский генерал сделал неожиданное заявление о России - РИА Новости, 21.12.2023
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10:34 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/general-1917146325.html
Польский генерал сделал неожиданное заявление о России
Польский генерал сделал неожиданное заявление о России - РИА Новости, 21.12.2023
Польский генерал сделал неожиданное заявление о России
Украина не сможет справиться с военным потенциалом России без западной помощи, заявил польский генерал Богуслав Самол в интервью Radio Wnet. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T10:34
2023-12-21T10:34
политика
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владимир зеленский
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Украина не сможет справиться с военным потенциалом России без западной помощи, заявил польский генерал Богуслав Самол в интервью Radio Wnet.&quot;Государство средних размеров, такое как Украина, не сможет выжить без внешней помощи по сравнению с потенциалом, которым обладает Россия&quot;, — утверждает он.По его словам, ВСУ нужно не несколько десятков единиц военной техники, а несколько сотен, чтобы как-то справиться с российской армией. Он также подчеркнул, что будущее Украины будет крайне сложным в связи с проблемами дальнейшей поддержки Киева западными государствами.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял о снарядном голоде в подразделениях ВСУ. По его словам, украинские военные начнут отступление, если США и Евросоюз не возобновят поставки вооружений в нужных объемах.Западные СМИ все чаще пишут о том, что Вашингтон и Брюссель начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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политика, вооруженные силы украины, владимир зеленский, киев, россия, украина, в мире
Политика, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Киев, Россия, Украина, В мире
Польский генерал сделал неожиданное заявление о России

Генерал Самол: Украина не может сама справиться с военным потенциалом России

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Украина не сможет справиться с военным потенциалом России без западной помощи, заявил польский генерал Богуслав Самол в интервью Radio Wnet.
«

"Государство средних размеров, такое как Украина, не сможет выжить без внешней помощи по сравнению с потенциалом, которым обладает Россия", — утверждает он.

По его словам, ВСУ нужно не несколько десятков единиц военной техники, а несколько сотен, чтобы как-то справиться с российской армией. Он также подчеркнул, что будущее Украины будет крайне сложным в связи с проблемами дальнейшей поддержки Киева западными государствами.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял о снарядном голоде в подразделениях ВСУ. По его словам, украинские военные начнут отступление, если США и Евросоюз не возобновят поставки вооружений в нужных объемах.
Западные СМИ все чаще пишут о том, что Вашингтон и Брюссель начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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