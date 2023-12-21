https://ria.ru/20231221/general-1917146325.html

Польский генерал сделал неожиданное заявление о России

Польский генерал сделал неожиданное заявление о России - РИА Новости, 21.12.2023

Польский генерал сделал неожиданное заявление о России

Украина не сможет справиться с военным потенциалом России без западной помощи, заявил польский генерал Богуслав Самол в интервью Radio Wnet. РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T10:34

2023-12-21T10:34

2023-12-21T10:34

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Украина не сможет справиться с военным потенциалом России без западной помощи, заявил польский генерал Богуслав Самол в интервью Radio Wnet."Государство средних размеров, такое как Украина, не сможет выжить без внешней помощи по сравнению с потенциалом, которым обладает Россия", — утверждает он.По его словам, ВСУ нужно не несколько десятков единиц военной техники, а несколько сотен, чтобы как-то справиться с российской армией. Он также подчеркнул, что будущее Украины будет крайне сложным в связи с проблемами дальнейшей поддержки Киева западными государствами.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял о снарядном голоде в подразделениях ВСУ. По его словам, украинские военные начнут отступление, если США и Евросоюз не возобновят поставки вооружений в нужных объемах.Западные СМИ все чаще пишут о том, что Вашингтон и Брюссель начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

https://ria.ru/20231221/koshmary-1917137527.html

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политика, вооруженные силы украины, владимир зеленский, киев, россия, украина, в мире