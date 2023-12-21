https://ria.ru/20231221/general-1917146325.html
Польский генерал сделал неожиданное заявление о России
Польский генерал сделал неожиданное заявление о России - РИА Новости, 21.12.2023
Польский генерал сделал неожиданное заявление о России
Украина не сможет справиться с военным потенциалом России без западной помощи, заявил польский генерал Богуслав Самол в интервью Radio Wnet. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T10:34
2023-12-21T10:34
2023-12-21T10:34
политика
вооруженные силы украины
владимир зеленский
киев
россия
украина
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9602e62685cabf3593c35fd08baaee0f.jpg
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Украина не сможет справиться с военным потенциалом России без западной помощи, заявил польский генерал Богуслав Самол в интервью Radio Wnet."Государство средних размеров, такое как Украина, не сможет выжить без внешней помощи по сравнению с потенциалом, которым обладает Россия", — утверждает он.По его словам, ВСУ нужно не несколько десятков единиц военной техники, а несколько сотен, чтобы как-то справиться с российской армией. Он также подчеркнул, что будущее Украины будет крайне сложным в связи с проблемами дальнейшей поддержки Киева западными государствами.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял о снарядном голоде в подразделениях ВСУ. По его словам, украинские военные начнут отступление, если США и Евросоюз не возобновят поставки вооружений в нужных объемах.Западные СМИ все чаще пишут о том, что Вашингтон и Брюссель начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20231221/koshmary-1917137527.html
киев
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722689_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e6e57082962f28ea658ab1e814a3acef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, вооруженные силы украины, владимир зеленский, киев, россия, украина, в мире
Политика, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Киев, Россия, Украина, В мире
Польский генерал сделал неожиданное заявление о России
Генерал Самол: Украина не может сама справиться с военным потенциалом России