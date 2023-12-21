https://ria.ru/20231221/gegemoniya-1917180951.html

Гегемония США уходит в прошлое, заявил Герасимов

Гегемония США уходит в прошлое, заявил Герасимов - РИА Новости, 21.12.2023

Гегемония США уходит в прошлое, заявил Герасимов

Военно-политическая обстановка претерпевает масштабные изменения, формируется новый многополярный мир, гегемония США и их союзников уходит в прошлое, заявил... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T12:52

2023-12-21T12:52

2023-12-21T12:52

сша

валерий герасимов

россия

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Военно-политическая обстановка претерпевает масштабные изменения, формируется новый многополярный мир, гегемония США и их союзников уходит в прошлое, заявил начальник Генштаба ВС РФ – первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов. "В настоящее время военно-политическая обстановка претерпевает масштабные изменения. Формируется новый многополярный мир, гегемония США и их союзников уходит в прошлое", - сказал Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе по итогам деятельности Минобороны РФ в 2023 году. Он заявил, что Вашингтон любой ценой стремится сохранить "западноцентричную структуру построения миропорядка", обеспечить глобальное доминирование и возможность диктовать условия остальным странам, подавляя их законные интересы в сфере безопасности.

https://ria.ru/20231205/pushkov-1913789445.html

сша

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сша, валерий герасимов, россия