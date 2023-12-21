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Гегемония США уходит в прошлое, заявил Герасимов - РИА Новости, 21.12.2023
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12:52 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/gegemoniya-1917180951.html
Гегемония США уходит в прошлое, заявил Герасимов
Гегемония США уходит в прошлое, заявил Герасимов - РИА Новости, 21.12.2023
Гегемония США уходит в прошлое, заявил Герасимов
Военно-политическая обстановка претерпевает масштабные изменения, формируется новый многополярный мир, гегемония США и их союзников уходит в прошлое, заявил... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T12:52
2023-12-21T12:52
сша
валерий герасимов
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Военно-политическая обстановка претерпевает масштабные изменения, формируется новый многополярный мир, гегемония США и их союзников уходит в прошлое, заявил начальник Генштаба ВС РФ – первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов. "В настоящее время военно-политическая обстановка претерпевает масштабные изменения. Формируется новый многополярный мир, гегемония США и их союзников уходит в прошлое", - сказал Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе по итогам деятельности Минобороны РФ в 2023 году. Он заявил, что Вашингтон любой ценой стремится сохранить "западноцентричную структуру построения миропорядка", обеспечить глобальное доминирование и возможность диктовать условия остальным странам, подавляя их законные интересы в сфере безопасности.
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сша, валерий герасимов, россия
США, Валерий Герасимов, Россия
Гегемония США уходит в прошлое, заявил Герасимов

Герасимов: военно-политическая обстановка меняется, гегемония США уходит

© Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкНачальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Военно-политическая обстановка претерпевает масштабные изменения, формируется новый многополярный мир, гегемония США и их союзников уходит в прошлое, заявил начальник Генштаба ВС РФ – первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов.
"В настоящее время военно-политическая обстановка претерпевает масштабные изменения. Формируется новый многополярный мир, гегемония США и их союзников уходит в прошлое", - сказал Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе по итогам деятельности Минобороны РФ в 2023 году.
Он заявил, что Вашингтон любой ценой стремится сохранить "западноцентричную структуру построения миропорядка", обеспечить глобальное доминирование и возможность диктовать условия остальным странам, подавляя их законные интересы в сфере безопасности.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
Исторический рекорд. Пушков указал на новый признак конца гегемонии США
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СШАВалерий ГерасимовРоссия
 
 
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