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Фигуранток дела экс-министра Абызова освободили в зале суда - РИА Новости, 21.12.2023
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20:11 21.12.2023 (обновлено: 20:29 21.12.2023)
https://ria.ru/20231221/figurantki-1917339279.html
Фигуранток дела экс-министра Абызова освободили в зале суда
Фигуранток дела экс-министра Абызова освободили в зале суда - РИА Новости, 21.12.2023
Фигуранток дела экс-министра Абызова освободили в зале суда
Преображенский суд Москвы освободил в зале суда фигуранток дела экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова Яну Балан и Оксану Роженкову, назначив им... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T20:11
2023-12-21T20:29
происшествия
москва
михаил абызов
открытое правительство
дело экс-министра абызова
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Преображенский суд Москвы освободил в зале суда фигуранток дела экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова Яну Балан и Оксану Роженкову, назначив им штрафы по 4 миллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Назначить наказание в виде штрафа в размере 4 миллиона рублей... освободить в зале суда Балан Яну Николаевну", - зачитала приговор судья. Аналогичное наказание было назначено Оксане Роженковой. Обеих освободили в зале суда.От уплаты штрафов обе фигурантки были освобождены в связи с истечением сроков давности.
https://ria.ru/20231221/abyzov-1917334360.html
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происшествия, москва, михаил абызов, открытое правительство, дело экс-министра абызова
Происшествия, Москва, Михаил Абызов, Открытое правительство, Дело экс-министра Абызова
Фигуранток дела экс-министра Абызова освободили в зале суда

Фигуранток дела экс-министра Абызова освободили в зале суда, назначив штрафы

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкЗал суда
Зал суда - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Зал суда. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Преображенский суд Москвы освободил в зале суда фигуранток дела экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова Яну Балан и Оксану Роженкову, назначив им штрафы по 4 миллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«
"Назначить наказание в виде штрафа в размере 4 миллиона рублей... освободить в зале суда Балан Яну Николаевну", - зачитала приговор судья.
Аналогичное наказание было назначено Оксане Роженковой. Обеих освободили в зале суда.
От уплаты штрафов обе фигурантки были освобождены в связи с истечением сроков давности.
Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в зале судебных заседаний Преображенского районного суда города Москвы. 21 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
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