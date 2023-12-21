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Фигуранток дела экс-министра Абызова освободили в зале суда
Фигуранток дела экс-министра Абызова освободили в зале суда - РИА Новости, 21.12.2023
Фигуранток дела экс-министра Абызова освободили в зале суда
Преображенский суд Москвы освободил в зале суда фигуранток дела экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова Яну Балан и Оксану Роженкову, назначив им... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T20:11
2023-12-21T20:11
2023-12-21T20:29
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открытое правительство
дело экс-министра абызова
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Преображенский суд Москвы освободил в зале суда фигуранток дела экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова Яну Балан и Оксану Роженкову, назначив им штрафы по 4 миллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Назначить наказание в виде штрафа в размере 4 миллиона рублей... освободить в зале суда Балан Яну Николаевну", - зачитала приговор судья. Аналогичное наказание было назначено Оксане Роженковой. Обеих освободили в зале суда.От уплаты штрафов обе фигурантки были освобождены в связи с истечением сроков давности.
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Происшествия, Москва, Михаил Абызов, Открытое правительство, Дело экс-министра Абызова
Фигуранток дела экс-министра Абызова освободили в зале суда
Фигуранток дела экс-министра Абызова освободили в зале суда, назначив штрафы