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В Госдуме выступили за введение ограничений на запуск фейерверков
В Госдуме выступили за введение ограничений на запуск фейерверков - РИА Новости, 21.12.2023
В Госдуме выступили за введение ограничений на запуск фейерверков
Депутаты Госдумы выступили за запрет запуска новогодних фейерверков в общественных местах и вблизи жилых домов, а также за полный запрет использования... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T03:48
2023-12-21T03:48
2023-12-21T03:48
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы выступили за запрет запуска новогодних фейерверков в общественных местах и вблизи жилых домов, а также за полный запрет использования праздничной пиротехники в приграничных с Украиной регионах. "Я думаю, совершенно правильным запретить запуск фейерверков в общественных местах, во дворах и на других близлежащих к жилым объектам территориях. Тем более, считаю, абсолютно оправданным на время проведения спецоперации введение полного запрета на использование пиротехники в приграничных регионах. Жителям должно быть спокойно", - сказала РИА Новости депутат от ЕР Тамара Фролова. Депутат от ЛДПР, председатель комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов также призвал не забывать, что "проходит специальная военная операция, и не все в новогоднюю ночь гуляют до утра и с удовольствием воспринимают звон салютов, петард и прочее". "Что касается салютов, громких взрывов, следовало бы в отдельных регионах вообще запретить, да и в Москве", - сказал он РИА Новости. В других же регионах, по мнению парламентариев, для запуска пиротехники должны использоваться специальные площадки с организованным на них дежурством для обеспечения правопорядка, как это уже практикуется в ряде крупных городов. "Такая практика, на мой взгляд, должна распространяться по всей территории России. Вот именно тогда каждый запущенный фейерверк будет, действительно, приносить радость", - сказала Фролова. Депутаты напомнили о том, что из-за нарушений техники безопасности запуск праздничных салютов и петард могут превратиться в трагедию. "Мы знаем множество случаев, когда применение несертифицированной пиротехники приводило к травмам и наносило непоправимый вред жизни и здоровью, провоцировало пожары, что, конечно же, недопустимо", - сказала Фролова.
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россия, ярослав нилов, госдума рф, общество
Россия, Ярослав Нилов, Госдума РФ, Общество
В Госдуме выступили за введение ограничений на запуск фейерверков
Депутаты ГД выступили за введение ограничений на запуск новогодних фейерверков
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы выступили за запрет запуска новогодних фейерверков в общественных местах и вблизи жилых домов, а также за полный запрет использования праздничной пиротехники в приграничных с Украиной регионах.
«
"Я думаю, совершенно правильным запретить запуск фейерверков в общественных местах, во дворах и на других близлежащих к жилым объектам территориях. Тем более, считаю, абсолютно оправданным на время проведения спецоперации введение полного запрета на использование пиротехники в приграничных регионах. Жителям должно быть спокойно", - сказала РИА Новости депутат от ЕР Тамара Фролова.
Депутат от ЛДПР, председатель комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов
также призвал не забывать, что "проходит специальная военная операция, и не все в новогоднюю ночь гуляют до утра и с удовольствием воспринимают звон салютов, петард и прочее".
"Что касается салютов, громких взрывов, следовало бы в отдельных регионах вообще запретить, да и в Москве", - сказал он РИА Новости.
В других же регионах, по мнению парламентариев, для запуска пиротехники должны использоваться специальные площадки с организованным на них дежурством для обеспечения правопорядка, как это уже практикуется в ряде крупных городов.
"Такая практика, на мой взгляд, должна распространяться по всей территории России
. Вот именно тогда каждый запущенный фейерверк будет, действительно, приносить радость", - сказала Фролова.
Депутаты напомнили о том, что из-за нарушений техники безопасности запуск праздничных салютов и петард могут превратиться в трагедию. "Мы знаем множество случаев, когда применение несертифицированной пиротехники приводило к травмам и наносило непоправимый вред жизни и здоровью, провоцировало пожары, что, конечно же, недопустимо", - сказала Фролова.
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