https://ria.ru/20231221/feyerverki-1917118493.html

В Госдуме выступили за введение ограничений на запуск фейерверков

В Госдуме выступили за введение ограничений на запуск фейерверков - РИА Новости, 21.12.2023

В Госдуме выступили за введение ограничений на запуск фейерверков

Депутаты Госдумы выступили за запрет запуска новогодних фейерверков в общественных местах и вблизи жилых домов, а также за полный запрет использования... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T03:48

2023-12-21T03:48

2023-12-21T03:48

россия

ярослав нилов

госдума рф

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0b/1763258794_0:2:3635:2047_1920x0_80_0_0_b0f0d28f45ee7fa04750d4f9d09ee993.jpg

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы выступили за запрет запуска новогодних фейерверков в общественных местах и вблизи жилых домов, а также за полный запрет использования праздничной пиротехники в приграничных с Украиной регионах. "Я думаю, совершенно правильным запретить запуск фейерверков в общественных местах, во дворах и на других близлежащих к жилым объектам территориях. Тем более, считаю, абсолютно оправданным на время проведения спецоперации введение полного запрета на использование пиротехники в приграничных регионах. Жителям должно быть спокойно", - сказала РИА Новости депутат от ЕР Тамара Фролова. Депутат от ЛДПР, председатель комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов также призвал не забывать, что "проходит специальная военная операция, и не все в новогоднюю ночь гуляют до утра и с удовольствием воспринимают звон салютов, петард и прочее". "Что касается салютов, громких взрывов, следовало бы в отдельных регионах вообще запретить, да и в Москве", - сказал он РИА Новости. В других же регионах, по мнению парламентариев, для запуска пиротехники должны использоваться специальные площадки с организованным на них дежурством для обеспечения правопорядка, как это уже практикуется в ряде крупных городов. "Такая практика, на мой взгляд, должна распространяться по всей территории России. Вот именно тогда каждый запущенный фейерверк будет, действительно, приносить радость", - сказала Фролова. Депутаты напомнили о том, что из-за нарушений техники безопасности запуск праздничных салютов и петард могут превратиться в трагедию. "Мы знаем множество случаев, когда применение несертифицированной пиротехники приводило к травмам и наносило непоправимый вред жизни и здоровью, провоцировало пожары, что, конечно же, недопустимо", - сказала Фролова.

https://ria.ru/20231220/bengalskie_ogni-1916847503.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, ярослав нилов, госдума рф, общество