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Евро на Московской бирже поднялся выше 101 рубля - РИА Новости, 21.12.2023
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12:28 21.12.2023 (обновлено: 13:40 21.12.2023)
https://ria.ru/20231221/evro-1917176909.html
Евро на Московской бирже поднялся выше 101 рубля
Евро на Московской бирже поднялся выше 101 рубля - РИА Новости, 21.12.2023
Евро на Московской бирже поднялся выше 101 рубля
Рубль резко усилил снижение: курс евро превысил 101 рубль, доллар — выше 92 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T12:28
2023-12-21T13:40
экономика
московская биржа
евро
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Рубль резко усилил снижение: курс евро превысил 101 рубль, доллар — выше 92 рублей, следует из данных Московской биржи.Курс евро расчетами "завтра" на 12:28 мск растет на 1,74 рубля, до 101,4 рубля.Позиции доллара усиливаются на 1,28 рубля, до 92,24 рубля.Американская валюта обновляет максимумы с 7 декабря (92,8 рубля), европейская — с 20 октября (101,68 рубля).Юань дорожает на 14 копеек, до 12,88 рубля.Российский рынок акций также снижается. На 12:11 мск индекс Мосбиржи опустился на 0,73%, до 3081,97 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,39%, до 1060,12 пункта.
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экономика, московская биржа, евро
Экономика, Московская биржа, евро
Евро на Московской бирже поднялся выше 101 рубля

Евро на Московской бирже поднялся выше 101 рубля впервые с 26 октября

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты и монеты евро различного достоинства
Банкноты и монеты евро различного достоинства - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Банкноты и монеты евро различного достоинства. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Рубль резко усилил снижение: курс евро превысил 101 рубль, доллар — выше 92 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс евро расчетами "завтра" на 12:28 мск растет на 1,74 рубля, до 101,4 рубля.
Позиции доллара усиливаются на 1,28 рубля, до 92,24 рубля.
Американская валюта обновляет максимумы с 7 декабря (92,8 рубля), европейская — с 20 октября (101,68 рубля).
Юань дорожает на 14 копеек, до 12,88 рубля.
Российский рынок акций также снижается. На 12:11 мск индекс Мосбиржи опустился на 0,73%, до 3081,97 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,39%, до 1060,12 пункта.
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