https://ria.ru/20231221/evakuatsiya-1917125787.html

СМИ: Израиль объявил об эвакуации жителей части Хан-Юниса на юге Газы

СМИ: Израиль объявил об эвакуации жителей части Хан-Юниса на юге Газы - РИА Новости, 21.12.2023

СМИ: Израиль объявил об эвакуации жителей части Хан-Юниса на юге Газы

Израиль объявил об эвакуации мирного населения некоторых областей города Хан-Юнис на юге сектора Газа, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на данные... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T06:50

2023-12-21T06:50

2023-12-21T11:23

израиль

россия

восточный иерусалим

владимир путин

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Израиль объявил об эвакуации мирного населения некоторых областей города Хан-Юнис на юге сектора Газа, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на данные Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ)."Израиль распорядился в среду эвакуировать большие области главного южного города Газы (Хан-Юнис. — Прим. ред.)", указано в материале.Как отметило Франс Пресс со ссылкой на УКГВ, Израиль опубликовал карты, показывающие новые районы для эвакуации, которые охватывают пятую часть Хан-Юниса.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения она взяла под контроль все населенные пункты у границы и стала наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции: войска фактически разделили анклав на южную и северную части.Число погибших в секторе Газа с начала ударов ЦАХАЛ превысило 19,4 тысячи, пострадали свыше 52 тысяч человек.ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231221/khamas-1917129580.html

https://ria.ru/20231221/izrail-1917114621.html

https://ria.ru/20231220/kvartal-1917106919.html

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израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире