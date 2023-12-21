https://ria.ru/20231221/emigranty-1917077205.html

Запрещенные книги: Россия не повторит советские ошибки

Запрещенные книги: Россия не повторит советские ошибки - РИА Новости, 21.12.2023

Запрещенные книги: Россия не повторит советские ошибки

Вот и Геннадий Хазанов, еще прошлой весной релоцировавшийся в Латвию, решил напомнить о себе — записал видео с цитатами из Толстого, обличающими патриотизм и... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T08:00

2023-12-21T08:00

2023-12-21T08:05

аналитика

россия

латвия

донбасс

геннадий хазанов

другая россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745890541_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e619f8091aa32362d5573794b29ded4a.jpg

Вот и Геннадий Хазанов, еще прошлой весной релоцировавшийся в Латвию, решил напомнить о себе — записал видео с цитатами из Толстого, обличающими патриотизм и войну. Иносказательно, но доходчиво — все всё правильно поняли: артист, зачем-то подаривший в свое время Путину копию шапки Мономаха, теперь возмущен тем, что "сила правительства держится на невежестве народа".То, что значительное число знаменитых "мастеров культуры" не поддержали СВО, это давно уже не новость. Не новость и то, что многие из них уехали за границу — где разделились на три части: одни активно агитируют за поражение России и смену власти, другие ограничиваются "осуждением войны", изображая из себя пацифистов, а третьи (и их большинство) просто молчат. Тишину предпочитает и большинство из оставшихся в стране, но не поддерживающих СВО артистов, писателей и прочих "людей культуры", исповедующих американский принцип "не спрашивай — не говори". Народ при этом все прекрасно про них понимает — хотя бы потому, что видит, сколь узок круг знаменитых творческих личностей, публично поддерживавших Донбасс до 2022 года и нашу армию сейчас. Ну и Бог им судья, хатаскрайникам из числа звезд — пусть себе молчат в тряпочку, надеясь пересидеть "тяжелые времена" и снова занять место народного кумира?Нет, конечно, так просто не получится. Россия меняется — и будет меняться еще сильнее. Отмолчаться, конечно, можно — никому не нужны фальшивые заверения в патриотизме, но вот остаться со своим народом уже не получится. Не в физическом — никто никого не гонит, а в моральном смысле. Влиять на свой народ у нашей провалившейся культурной элиты уже не получится — хотя, если быть честными, немалая часть "мастеров культуры" никогда и не считала русский народ своим. Они писали, ставили спектакли, играли на сцене — для своих, для понимающих, для тонкого слоя культурных людей. Теперь несколько сотен тысяч его представителей сбежали из страны, другие боятся репрессий и морщатся от "патриотического настроя быдла" — для кого работать творцу (если он и сам не уехал)? Трагедия, да и только... Вот только настоящей трагедией это стало как раз для нашего народа, который обнаружил, что вчерашние кумиры его презирают, считают тупой жертвой патриотической пропаганды, а некоторые даже мечтают о гибели нынешней России, чтобы на ее обломках воздвигнуть новую, правильную, "другую Россию". Русский народ не виноват в предательстве тех, кто считался национальной культурной элитой, но его возмущает то, что немалая часть "культурной России" слиняла в три дня (перефразируя Розанова), то есть оказалась антинациональной.Формирование новой, действительно национальной, любящей и знающей свой народ культурной элиты — процесс долгий, но неизбежный. Однако как быть с теми, кто отряхнул прах России со своих ног и даже работает на ее поражение? Вот, например, Бориса Акунина* на днях внесли в список террористов и экстремистов. Акунин* хочет поражения России, смуты и свержения власти — и, естественно, отношение к нему в России не может быть спокойным. Заведены уголовные дела по оправданию терроризма, прошли обыски в издательствах, прекращаются поставки его книг в торговые точки, они исчезают из интернет-магазинов.А вот это уже неправильно — потому что если мы пойдем по пути запрета романов про Фандорина, то сделаем лучший подарок Акунину*. Ведь на что рассчитывает революционная эмиграция? На свое влияние и возможности, на помощь Запада в победе над Россией или на Украину? Конечно, нет — они рассчитывают только на наши собственные ошибки. Надеются, что мы повторим то, что было в советские годы: на фоне конфликта с Западом будем запрещать не только "неправильные" западные книги и фильмы, но и изымать из библиотек и книги собственных соотечественников, уехавших в эмиграцию или ушедших в диссидентский "раскол".Коммунистическая власть в 60-80-е годы не только боялась "тлетворного влияния Запада", но и вычеркивала любое упоминание о творческих людях, эмигрировавших из страны. Это было признаком кризиса — ведь если бы убежденность в коммунистических идеалах была сильна, никакого запрета бы не потребовалось, а общественное осуждение эмигрантов не требовало бы изымать из продажи их книги. Самостоятельное, свободное национальное самосознание спокойно воспринимало бы и западные научные, политические, социологические, политэкономические теории самого немарксистского пошиба — потому что у него была бы собственная база, собственная теория, собственные представления о мироустройстве. А с этим как раз и были проблемы — закостеневший марксизм-ленинизм превратился в догматический, мертвый цитатник и потерял влияние на умы общества. Именно отказ от творческого развития коммунистической теории (как бы к ней ни относиться), нежелание искать ее национальный извод, русифицировать ее (как потом сделали китайцы) стал важнейшей причиной ослабления духовного и интеллектуального иммунитета советского общества — и его гибели.Сейчас у нас идет процесс формирования национального самосознания — отрицающего космополитическое, либеральное, потребительское, антитрадиционалистское, постгуманистическое учение. Но наша новая национальная идеология будет сильна не из-за запрета изучения других, особенно западных теорий, а в том числе и за счет понимания их сути (ложных установок, ошибок, нестыковок, ловушек) и сознательного отказа от следования опасным рецептам. Поэтому мы будем не запрещать, а изучать труды либералов и постгуманистов, а уж любителям похождений Фандорина и вовсе не нужно беспокоиться. Россия оставит себе Акунина*, отряхнув со своих ног гражданина Великобритании Чхартишвили*.* Внесен в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20231120/khitrost-1910426076.html

https://ria.ru/20231220/akunin-1916697490.html

https://ria.ru/20231127/inoagenty-1911961993.html

россия

латвия

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

аналитика, россия, латвия, донбасс, геннадий хазанов, другая россия